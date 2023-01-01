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Tenorshare AI

Tenorshare AI

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الموقع الإلكتروني: ai.tenorshare.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tenorshare AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الدردشة التفاعلية مع أي ملف PDF - أداة Tenorshare AI Chat PDF مدعوم من 10 ملايين مستخدم - أحدث ثورة في تجربة PDF الخاصة بك من خلال القراءة والتلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: ai.tenorshare.com

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