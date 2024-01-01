يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tempo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Tempo هي الصالة الرياضية المنزلية الذكية الوحيدة التي تجعل تدريب الأثقال مخصصًا وآمنًا من خلال تصحيحات النموذج في الوقت الفعلي وخطط التمرين المخصصة.

الموقع الإلكتروني: tempo.fit

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tempo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.