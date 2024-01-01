Tempo

Tempo

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الموقع الإلكتروني: tempo.fit

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tempo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Tempo هي الصالة الرياضية المنزلية الذكية الوحيدة التي تجعل تدريب الأثقال مخصصًا وآمنًا من خلال تصحيحات النموذج في الوقت الفعلي وخطط التمرين المخصصة.

الموقع الإلكتروني: tempo.fit

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