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Teachable

Teachable

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الموقع الإلكتروني: teachable.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Teachable على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إنشاء دورات وخدمات تدريبية عبر الإنترنت. حول خبرتك ومعرفتك إلى عمل معرفي مزدهر.

الموقع الإلكتروني: teachable.com

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