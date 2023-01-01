مرشدون خبراء لفريق بدء التشغيل الخاص بك. تعمل لعبة Tandem Hand على مطابقة فريقك مع خبراء المجال الذين كانوا في مكانهم من قبل. استثمر في الإرشاد الذي يساعد كل عضو في الفريق على التعلم بسرعة النمو.

الموقع الإلكتروني: trytandem.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tandem. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.