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برامج تخصيص التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية
يعمل برنامج تخصيص التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تخصيصها للمستهلكين الأفراد. ومن خلال تتبع سلوك المستخدم في الوقت الفعلي عبر قنوات مختلفة، يقدم هذا البرنامج رسائل مخصصة ترشد المستخدمين لاكتشاف المنتجات أو الخدمات وشرائها. يستخدم المسوقون ومحترفو التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لتعزيز المبيعات عبر الإنترنت. عادة، يتم تقديم برامج تخصيص التجارة الإلكترونية كحل مستقل يتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج عربة التسوق، وأنظمة إدارة معلومات المنتج (PIM). بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض البائعين بدمجها مع برامج التجارة الإلكترونية أو برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات للحصول على نهج أكثر شمولاً.
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Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
GetResponse
getresponse.com
GetResponse عبارة عن منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني توفر للشركات الصغيرة ورجال الأعمال المنفردين والمدربين والمسوقين أدوات قوية وبأسعار معقولة لتنمية جمهورهم والتفاعل مع المشتركين لديهم وتحويل المشتركين إلى عملاء يدفعون. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، يختار عملاؤنا GetResponse لحلنا سهل الاستخدام، ودعم العملاء الحائز على جوائز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والأدوات القوية التي تتجاوز التسويق عبر البريد الإلكتروني - مع الأتمتة، ونمو القائمة، وأدوات الاتصال الإضافية مثل الندوات عبر الإنترنت والبث المباشر محادثات لمساعدة الشركات على بناء علامتها التجارية الشخصية وبيع منتجاتها وخدماتها وبناء مجتمع. هل تحتاج إلى منصة أكثر تقدمًا؟ يعد GetResponse MAX وMAX² حلولاً للمستخدمين المتطلبين الذين يبحثون عن ميزات تسويقية متقدمة ودعم موثوق.
Storyly
storyly.io
Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب. تعمل Storyly Stories على تمكين استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية للهواتف المحمولة من خلال تمكينها من التفاعل مع جمهورها خارج حدود شاشة الهاتف المحمول وإنشاء تجارب جذابة دون أي جهود تطوير بعد التكامل. تحظى Storyly بثقة أكثر من 300 علامة تجارية في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، Domino’s Pizza، الخطوط الجوية التركية، United Airlines، McDonald’s، New Look، Decathlon، Swisscom، Footasylum، Heetch، SoulCycle، وBirbank. توفر Storyly Stories، بطبيعتها، لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب فرصة لتوصيل أي رسالة بطريقة جذابة ومألوفة وتفاعلية وليست تطفلية. بفضل الاستوديو ولوحة التحكم البديهية، تجعل Storyly أيضًا إنشاء محتوى جذاب يناسب أسلوب وتصميم أي تطبيق جوال وموقع ويب دون عناء. وهذا ما يجعل Storyly Stories أكثر من مجرد دائرة - حيث تقدم عالمًا لا حدود له من الإبداع والتفاعل والتواصل.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا ولندن والمملكة المتحدة وسيدني بأستراليا. .
Drip
drip.com
Drip عبارة عن منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية المتنامية في مجال التجارة الإلكترونية على زيادة عمليات الشراء المتكررة والولاء للعلامة التجارية. يزود Drip أكثر من 30.000 من مسوقي التجارة الإلكترونية بأدوات قوية لفهم عملائهم وتسويقهم. ستحول جميع بيانات عملائك إلى شرائح ديناميكية في Drip، وتشرك العملاء من خلال حملات تسويق آلية لمرة واحدة. استخدم أتمتة Drip ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الموجودة في الموقع لإبقاء العملاء يعودون لمزيد من عمليات الشراء. يمكنك توفير التكاليف من خلال الحصول على رسائل بريد إلكتروني مصممة بشكل جميل ونوافذ منبثقة متقدمة في نظام أساسي واحد. جرب Drip لمدة 14 يومًا واكتشف سبب تحول علامات التجارة الإلكترونية المفضلة لديك إلى Drip.
Insider
useinsider.com
تتيح Insider - وهي منصة واحدة لبناء تجارب فردية عبر القنوات - لمسوقي المؤسسات ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، والتنبؤ بسلوكهم المستقبلي باستخدام محرك نوايا الذكاء الاصطناعي، وبناء تجارب عملاء فردية. يستخدم المسوقون منصة Insider لتقديم تجارب متسقة وجذابة عبر الويب والتطبيقات وWeb Push والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp Commerce والمزيد. بعد أن حصلت مؤخرًا على مكانة يونيكورن، تم تهنئة Insider أيضًا من قبل NASDAQ لكونها واحدة من الشركات الوحيدة التي أسستها امرأة والتي تقودها نساء في مجال B2B SaaS في العالم. صنفت CrunchBase مؤخرًا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Insider Hande Cilingir كواحدة من أفضل المديرات التنفيذيات خارج الولايات المتحدة. ثلث شركات Fortune 500 وأفضل العلامات التجارية في مجال البيع بالتجزئة والسيارات والسفر تختار Insider لتقديم تجارب مخصصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تتجاوز توقعات العملاء. تحظى Insider بثقة أكثر من 1200 شركة عالمية، بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية، وEstée Lauder، وVirgin، وToyota، وNew Balance، وIKEA، وGAP، وL'Oreal، وSamsung، وVodafone، وAllianz، وSantander، وBBVA، وPizza Hut، وNewsweek، وMediaMarkt، وNissan، أفيس، ماك، ماركس آند سبنسر، ماديرا ماديرا، أفون، وسي إن إن.
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء عبر القنوات مصممة للمسوقين وأصحاب المنتجات الذين يقدرون سرعة الحركة على التعقيد المرهق. نحن نساعد العلامات التجارية الاستهلاكية على التكيف بسرعة مع توقعات العملاء المتطورة من خلال الرؤى في الوقت الفعلي والاتصالات المخصصة عبر القنوات. تحظى MoEngage بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية، بما في ذلك Soundcloud وCiti وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino’s وNestle وDeutsche Telekom وAirtel. من خلال مكاتبها في عشرة بلدان، تحظى MoEngage بدعم من Goldman Sachs Asset Management، وB Capital، وSteadview Capital، وMultiples Private Equity، وEight Roads، وF-Prime Capital، وMatrix Partners، وVentureast، وHelion Ventures. وصف المنتج: * التسويق عبر القنوات قم بتقسيم عملائك والتفاعل معهم في الوقت الفعلي عبر قناتهم المفضلة في الوقت المفضل لديهم بناءً على تصرفاتهم وسلوكهم وسماتهم وتفضيلاتهم. يتيح لك MoEngage إشراك عملائك من خلال إحدى عشرة قناة عبر موقع الويب الخاص بك والبريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي. * رؤى العملاء قم بإحضار بيانات عملائك إلى MoEngage واستفد من Sherpa، محرك الذكاء الاصطناعي لدينا، للحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم. قم بتقسيم العملاء وإشراكهم بسهولة من لوحة تحكم واحدة. فقط بضع نقرات، وستكون جاهزًا! * تخصيص الويب والتطبيقات أسعد زوار موقعك على الويب وتطبيقك بمحتوى وعروض وتوصيات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم وإعجاباتهم ومراحل رحلتهم وأسلوب حياتهم. * تنبيهات المعاملات في الوقت الحقيقي يوفر MoEngage Inform بنية تحتية موحدة لإدارة التنبيهات المهمة عبر القنوات والموردين باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Spott
spott.ai
عليك أن تفعل 3 أشياء بشكل جيد للغاية لتكون ناجحًا عبر الإنترنت. 1. أنشئ محتوى رائعًا 2. تأكد من نشره على القنوات التي يتواجد فيها جمهورك 3. تأكد من أنه بمجرد إلهام جمهورك، فإنك تسمح لهم بالتصرف بناءً على هذا الإلهام من خلال السماح لهم بالتحويل من خلال التفاعل. يركز SPOTT على تلك الخطوة الثالثة. عرض القيمة الخاص بنا: SPOTT هو حل يتيح للمستخدمين الحصول على قيمة أكبر من المحتوى المنشور الخاص بهم من خلال جعله قابلاً للتنفيذ والقياس في بيئة متعددة القنوات. باستخدام برنامج Spott الخاص بنا، يمكنك إدراج روابط قابلة للتسوق إلى صور (360 درجة) وملفات PDF ومقاطع فيديو، والحصول على اشتراكات النشرة الإخبارية أو ربط مستندات PDF أو التباهي بأحدث عروضك الترويجية. يمكنك بسهولة إضافة طبقة تفاعلية إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. اجعل مقاطع الفيديو والكتالوجات والصور الخاصة بك تفاعلية. أضف العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وضع علامة على المنتجات، واحصل على اشتراكات في الرسائل الإخبارية، وقم بزيادة التحويلات. مع Spott، ستحصل على المزيد من ملفات PDF والصور ومقاطع الفيديو المنشورة عن طريق إضافة عناصر تفاعلية تجعل المحتوى الخاص بك قابلاً للتنفيذ والقياس.
Litmus
litmus.com
عباد الشمس هو الطريقة التي يقوم بها المسوقون بجعل كل إرسال مهمًا. إنه مكون أساسي في مجموعتك التقنية التي تسمح لك بإنشاء وتخصيص واختبار ومراجعة وتحليل كل بريد إلكتروني ترسله. ترسل العديد من الشركات رسائل بريد إلكتروني معطلة دون معرفة ذلك، وتفتقد الرؤى الأعمق اللازمة لتحسين النتائج حقًا، وتكافح من أجل تخصيص رسائل البريد الإلكتروني على نطاق واسع. مع Litmus، يمكنك الحصول على طريقة أفضل لبناء كل رسالة صادرة واختبارها والثقة بها. ولهذا السبب توجه إلينا أكثر من 700000 متخصص في التسويق، بما في ذلك 80% من قائمة Fortune 100. وهذه هي الطريقة التي حققنا بها معدل رضا العملاء بنسبة 98%. عباد الشمس. جعل كل إرسال العد.
Metrilo
metrilo.com
تساعد Metrilo العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل بيانات التسويق والعملاء قابلة للتنفيذ، والتركيز على الاحتفاظ وCLTV الأعلى. وتشمل الأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات العملاء، والتجزئة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة. التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية أمر سلس.
Omnichat
omnichat.ai
توفر Omnichat حلول تجارة الدردشة الاحترافية لمجموعة واسعة من تجار التجزئة في هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وماليزيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. باعتبارنا المزود الرسمي لحلول WhatsApp Business والشريك الرسمي لـ Meta وLINE، فإننا نقدم حلول أعمال متقدمة عبر قنوات المراسلة الاجتماعية (WhatsApp وFacebook وInstagram وLINE والدردشة المباشرة على موقع الويب) مع تعزيز الكفاءة وتحليل سلوك المستخدم وبالتالي تطوير استراتيجية تجديد النشاط التسويقي. من خلال مهمة إطلاق العنان لإمكانات تجارة الدردشة من خلال مراسلة قناة Omni، وأتمتة التسويق، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت، ومنصة بيانات العملاء الاجتماعية، و"Omni AI" التي تتكامل مع ChatGPT بالإضافة إلى كتالوج WhatsApp والدفع، تعمل Omnichat على تجهيز الشركات لتوفير رحلة سلسة للعملاء من أجل اغتنام الفرص الناشئة عن بيئة البيع بالتجزئة متعددة القنوات. يمكن لميزة المبيعات عبر الإنترنت والدمج دون الاتصال بالإنترنت توجيه الزائرين بسهولة من القنوات عبر الإنترنت إلى مندوبي المبيعات في المتاجر الفعلية للمتابعة، وتسهيل التحويلات وتتبع الإيرادات عبر الإنترنت وغير متصل. من خلال الاستفادة من ChatGPT، يعمل برنامج الدردشة الآلي "Omni AI" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي كمساعد رقمي لتجار التجزئة للتعامل مع استفسارات العملاء والتوصية بالمنتجات وتسهيل تخطيط الحملات التسويقية. يسمح تطبيق WhatsApp Catalog and Payment لتجار التجزئة بإكمال رحلة العميل على WhatsApp، بدءًا من تصفح المنتجات، والتواصل مع المبيعات المعينة، وحتى إجراء عمليات الشراء، وتقصير عملية اتخاذ القرار وتسريع عملية الشراء للعملاء بالإضافة إلى تحقيق دخل فوري للتجار. من خلال تحقيق نمو في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 300% على أساس سنوي في السنوات الثلاث الماضية على التوالي، تقوم Omnichat بتمكين أكثر من 5000 شركة للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك Watsons وFortress وSasa Cosmetic وLukfook Jewellery وLVMH Group وMannings وSwire Resources وOSIM، Logitech وTimberland وTom Lee Music وVita Green والدوائر الحكومية.
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات الصلة. توفر Coveo حلولاً للتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء وكفاءة القوى العاملة. تم الاعتراف بالشركة كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لمحركات Insight، ورائدة في Forrester Wave™: البحث المعرفي، وأداء قوي في Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
MyAlice
myalice.ai
أداة تواصل العملاء الشاملة للعلامات التجارية النشطة اجتماعيًا Shopify وWooCommerce. الاجتماعية هي التجارة الإلكترونية الجديدة. يتعامل العملاء الآن مع علامتك التجارية كإنسان ويريدون الدردشة معك عبر قنوات متعددة. لذلك، أنشأنا الطريقة الحديثة للبيع والدعم عبر وسائط الدعم من خلال المحادثات. أطلق العنان للتجارة الاجتماعية لعلامتك التجارية الإلكترونية في خمس خطوات سهلة لتنمية أعمالك، وبناء علاقات حقيقية مع العملاء، وقضاء وقت أقل في إغلاق الطلبات. 1. الدعم والبيع من صندوق بريد واحد، مثلك، نحن نكره أيضًا التبديل بين عدد لا يحصى من تطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب والمتاجر. لذا، يمكنك إدارة جميع قنواتك الاجتماعية والدردشة المباشرة وطلبات التجارة الإلكترونية من صندوق بريد وارد مشترك واحد. 2. إدارة طلبات التجارة الإلكترونية الخاصة بك عرض المخزون الخاص بك والبحث فيه، وإنشاء الطلبات أو تحديثها، ومشاركة صور المنتج، وعرض تفاصيل العملاء - كل ذلك دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك. 3. توفير الوقت والموارد المتعلقة بالدعم انشر روبوتات الدردشة بدون تعليمات برمجية في دقائق لتوفير ساعات الدعم والرد التلقائي على الاستفسارات الشائعة وأتمتة المحادثات بلغات متعددة. 4. تعاون مع زملائك في الفريق احصل على أداة متكاملة لإصدار التذاكر للتعيين تلقائيًا وإعادة تعيين الأعضاء وإنشاء ردود جاهزة وإضافة علامات وترك ملاحظات لدعم العملاء بالطريقة المشتركة. 5. اتخذ قرارات أفضل دون أن تحاول حتى = أنشئ تقارير تلقائية عن المستخدمين والمبيعات وكفاءة الوكيل وتقييمات العملاء لاتخاذ قرارات أفضل لفريقك. TLDR: يقدم MyAlice كل ما تحتاجه أعمال التجارة الإلكترونية - قنوات التواصل الاجتماعي، والدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة، ومخزون المتجر، وبوابة الدفع، وتطبيق الهاتف المحمول - كل ذلك تحت نظام أساسي واحد حتى تتمكن من البيع والدعم أثناء التنقل. في أي وقت. في أي مكان. يتكامل مع متجر WooCommerce أو Shopify الخاص بك، وموقع الويب، وتطبيق الهاتف المحمول، والقنوات الاجتماعية الشهيرة مثل Facebook، وMessenger، وInstagram، وWhatsApp، وViber، وTelegram، وLine. قم بالتسجيل للحصول على حساب مجاني اليوم أو احصل على مساعدة في الترحيل للتبديل من Gorgias وDelightchat وRichpanel وeDesk وFreshdesk.
Jebbit
jebbit.com
تتيح منصة Jebbit's Enterprise Experience للعلامات التجارية إمكانية بناء تجارب تفاعلية جميلة تلتقط بيانات صفرية على نطاق واسع عبر كل قناة. بدءًا من توصيات المنتجات والاختبارات الشخصية وحتى التوافه وكتيبات البحث القابلة للتسوق والاستطلاعات والاستطلاعات والنماذج الأفضل والمزيد - تؤدي تجارب Jebbit إلى زيادة المشاركة لأنها تتجاوز توقعات المستهلكين وتقدم قيمة حقيقية في مقابل المعلومات ذات الصلة حول تفضيلاتهم واهتماماتهم وأنماط حياتهم وأفكارهم. النوايا. تُعد هذه البيانات التي يعلنها المستهلك، والتي لا تتضمن أي طرف، الميزة التنافسية النهائية للعلامات التجارية وتحقق عائدًا ملموسًا على الاستثمار عبر كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل. عملاء Jebbit، بما في ذلك: L'Oréal، وPepsiCo، وHaleon، وNFL، وShiseido Group، وLive Nation، وASICS، وNBA، وJCPenney، وFree People، وMonster Worldwide، والمزيد يستخدمون منصة برمجيات Jebbit لإنشاء تجارب استهلاكية أفضل تدفع الصناعة. - المشاركة الرائدة، وجمع كمية كبيرة من بيانات الأطراف الصفرية، واكتساب عملاء محتملين أثرياء، وجذب المزيد من التحويلات عبر الإنترنت، وزيادة الولاء والقيمة الدائمة.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore عبارة عن منصة لتسويق التجزئة تساعد المسوقين على تحويل البيانات إلى حملات مدرة للدخل في دقائق. من خلال البيانات المضمنة مباشرة في سير عمل الحملة إلى جانب النماذج التنبؤية التي تعتمد على الإشارة والنقر، يمكن لمسوقي التجزئة ترك العمليات اليدوية في الرؤية الخلفية وتشغيل أي اتصال وأتمتة تحديد من وماذا ومتى وأين لكل بريد إلكتروني وجوال وموقع ووسائط مدفوعة. رسالة لكل متسوق على حدة. تثق أكثر من 400 علامة تجارية في Bluecore لزيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء بسرعة وتحقيق إيرادات يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك Express وBass Pro Shops وLenovo وSteve Madden وAlo Yoga وLulu & Georgia.
VWO
vwo.com
يعد تشغيل برنامج تجريبي أمرًا صعبًا. سواء كان هدفك هو تعزيز تحويل موقع الويب أو تحسين تجربة المستخدم، فهناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به لتصحيح الأمور. ولهذا السبب تتطلع الآلاف من العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل WMG وeBay وUbisoft وQualicorp وغيرها إلى VWO لتشغيل وتوسيع نطاق تجاربها الرقمية. VWO هي المنصة الرائدة عالميًا لاختبار الويب وتحسين التحويل، والتي تمكن الشركات المتنامية من تحسين تجربة الويب الخاصة بها عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى، لتقديم تجربة فريدة من نوعها. جمع رؤى المستخدم، وتحديد أولويات الفرضيات، وتخطيط خارطة طريق، وإجراء الاختبارات، وتحليل النتائج - يتيح لك VWO تغطية الـ 9 ياردات بأكملها. تم تصميم VWO بعناية لسهولة التجربة. يمكنك بدء الاختبار في غضون دقائق دون أي مساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. مع الشهادات بما في ذلك BS وISO، فإن VWO متوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتوفر أمانًا قويًا حسب التصميم والافتراضي. بفضل الدعم الرائد في الصناعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومعدل رضا العملاء بنسبة 98%، وخدمة مليار طلب يوميًا مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 100% - تم تصميم VWO للمؤسسات! تتضمن قاعدة عملاء VWO العالمية علامات تجارية مثل Vodafone، وSamsung، وToyota، وeBay، وقد ساعدت أكثر من 4500 علامة تجارية حول العالم في إجراء أكثر من 600000 تجربة حتى الآن.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم لزيادة معدل التحويل وزيادة المبيعات وبناء مواقع التواصل الاجتماعي. الثقة والمشاركة وتجارب التسوق السلسة.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم الزائد حيث لدينا أيضًا فرق تجريبية داخلية وخبراء CRO وخبراء بيانات في خدمتك. القدرات: اختبار A/B: قم بإنشاء تجارب باستخدام أحد محركات التجزئة المتقدمة في السوق، مع 41 نقطة بيانات: سلوك موقع الويب، ومصدر حركة المرور، وبيانات CRM، وGTM، وواجهة برمجة تطبيقات الطقس، وما إلى ذلك. التقارير المتقدمة: > إحصاءات بايزي والمتكررة > قم بتصفية النتائج حسب أهداف محددة > التحويلات المدعومة أو التوزيع الخطي > العرض التراكمي > مشاركة ما يهم فقط مع فريقك: تقرير pdf > تتبع أي أحداث استطلاعات في الموقع: > يتم تشغيلها كنوافذ منبثقة أو عناصر واجهة مستخدم > أثناء التمرير، عند التحميل، مشغلات عند الخروج > التفرع المنطقي > اختيار متعدد، اختيار فريد، شبكة، NPS، CSAT، إلخ > سلوك التقسيم > التقاط العملاء المحتملين > تراكبات التقارير المتقدمة > تشغيل تصميمات إبداعية متنوعة > منشئ التصميم > عند الخروج / عند التحميل / عند- عمليات تكامل التمرير: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot، Marketo، Salesforce، Shopify Woopra
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم بشكل فعال. - توحيد بيانات العملاء: يمكّن WebEngage الشركات من دمج بيانات العملاء من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤى في الوقت الفعلي ويسمح بتقسيم ديناميكي دقيق للحملات المستهدفة بناءً على سمات وسلوكيات محددة للعملاء. - رحلات متعددة القنوات: من خلال منشئ سير العمل بالسحب والإفلات البديهي في WebEngage، يمكن للشركات تصميم رحلات العملاء متعددة القنوات وأتمتتها بسلاسة، مما يضمن تجارب متسقة وشخصية عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية والمزيد. - الحملات المستهدفة: يعمل WebEngage على تمكين الشركات من أتمتة الحملات المخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة إجراءات العملاء وأحداث الأعمال المحددة مسبقًا. وهذا يضمن التواصل في الوقت المناسب وذات الصلة لتعزيز مشاركة العملاء ومعدلات التحويل. - النماذج التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: تعمل لوحة تحكم WebEngage Analytics على تمكين جميع المقاييس المطلوبة لتقسيم العملاء ذوي الأولوية وإشراكهم والاحتفاظ بهم، وتحويل النوافذ وتحسين عائد الاستثمار، مما يسمح للشركات بتركيز تدخلاتها وحملاتها لتحقيق أقصى قدر من التأثير وعائد استثمار أفضل. - التخصيص 1:1: يتيح WebEngage للشركات تقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع. ومن خلال دمج نية المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى ذات الصلة، يمكن للشركات تخصيص اتصالاتها لكل عميل على حدة، وتعزيز مشاركة العملاء عبر القنوات الشاملة. ما هو أكثر من ذلك؟ تتميز منصة WebEngage بالسرعة وسهولة الدمج. متوافق مع نطاق ESP وMSP، كل ما يتطلبه الأمر هو بضع ساعات من الفريق الفني. التواجد في جميع أنحاء العالم: من خلال المقر الرئيسي في الهند، قامت WebEngage بتوسيع عملياتها على مستوى العالم من خلال مكاتب وتواجد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
Syte
syte.ai
Syte عبارة عن منصة لاكتشاف المنتجات مصممة خصيصًا لتطبيقات التجارة الإلكترونية. ويستخدم الذكاء الاصطناعي المرئي لتعزيز أنشطة التجارة الإلكترونية المختلفة، بما في ذلك البحث المرئي والتخصيص ووضع العلامات التلقائية على المنتجات. يهدف Syte إلى ربط المتسوقين بالمنتجات من خلال توفير تجربة بحث مرئية تعمل على تحسين الكفاءة ودعم الاستدامة والقضاء على الطرق المسدودة. ويعرض توصيات منتجات متشابهة ومتكاملة من الناحية المرئية، بهدف إلهام المتسوقين من مختلف الأنواع وتحويلهم. كما يتميز أيضًا بنظام وضع العلامات التلقائي على المنتج الذي يوفر الوقت ويحسن عمليات الترويج ويعزز دقة بيانات المنتج. ويمكن تكييف هذه الحلول مع حقائق السوق المختلفة ويمكن توسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات المحددة لمختلف قطاعات الصناعة، مثل الموضة والديكور المنزلي والمجوهرات. إنه يلبي احتياجات أحجام الأعمال المختلفة، بدءًا من الشركات المتنامية وحتى الشركات الكبيرة.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بين بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك تشفيرها باستخدام مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة به، مما يمكّن الذكاء من التغذية عبر المؤسسة لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. من خلال مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام، والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، تتيح Vue.ai لفرق التسويق والمنتجات والأعمال والتكنولوجيا تحقيق تأثير كبير الحجم على نمو الإيرادات والكفاءة وخفض التكلفة . يتم نشر Vue.ai حاليًا في العديد من الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والمالية والتأمين والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. Vue.ai هي علامة تجارية لشركة Mad Street Den أسسها Ashwini Asokan وAnand Chandrasekaran.
Beamer
getbeamer.com
Beamer هي أداة تواصل مع العملاء لإصدارات المنتجات التي تفتح اتصالاً ثنائي الاتجاه مباشرة من تطبيقك للوصول بسهولة إلى عملائك والتفاعل معهم والاستماع إليهم.
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم الحصول عليها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية من العلامات التجارية الرائدة في مجال عملك - تتيح لك منصتنا تسريع الوقت اللازم لتحقيق القيمة، وتقديم تجارب فردية متفوقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس... بسرعة. Emarsys هي المنصة المفضلة لأكثر من 1500 عميل حول العالم. انضم إلى الآلاف من العلامات التجارية الرائدة التي تثق في Emarsys لتقديم النتائج المربحة التي يمكن التنبؤ بها والتي تطلبها أعمالها والتجارب متعددة القنوات المخصصة للغاية التي يستحقها عملاؤها. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.emarsys.com
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon عبارة عن منصة أتمتة تسويق متعددة القنوات حائزة على جوائز توفر حلاً لمشكلة كل بائع تجزئة: كيفية إرسال الرسالة الصحيحة، في الوقت المناسب، مع المحتوى المناسب لكل زائر. إنه يمكّن المتاجر الفردية وتجار التجزئة المؤسسيين على حدٍ سواء من الاستفادة من استخدام منصة البيانات الضخمة، من أجل إنشاء عمليات أتمتة تعتمد على البيانات وحملات مخصصة تتفاعل بسهولة مع سلوكيات العملاء/الزائرين وتغييرات الكتالوج في ثوانٍ. لهذا السبب تساعد ContactPigeon العملاء من خلال معالجة ثلاثة أهداف رئيسية نحو زيادة مبيعاتهم: • رؤى العملاء الغنية: جمع بيانات سلوك العملاء وبناء رؤية موحدة ومثرية للعملاء • تحسين تفاعلات العملاء: تشغيل الرسائل الآلية والتنبؤية في اللحظة المناسبة خلال رحلة العميل لتحسين تحويل المبيعات والاحتفاظ بها. • الوصول متعدد القنوات: السماح للشركات بتصميم حملات جذابة عبر مجموعة واسعة من قنوات المراسلة (مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وفايبر والهاتف المحمول والإشعارات الفورية والموقع الإلكتروني وفيسبوك وجوجل والبطاقات البريدية) ضمن نظام أساسي واحد.
Digioh
digioh.com
حقق زيادة بنسبة 3%+ في التحويلات باستخدام Digioh! استمتع بجمع جهات الاتصال والاختبارات والاستطلاعات والصفحات المقصودة ومراكز التفضيلات بسهولة - جميعها مصممة لالتقاط المزيد من بيانات الأطراف الصفرية وتجميعها وتحويلها! قم بتنمية قائمة تسويق البريد الإلكتروني + الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك، واحصل على بيانات صفرية، وحقق المزيد من المبيعات من خلال اختبارات توصيات المنتجات عالية التحويل، والنماذج متعددة الخطوات، والاستطلاعات في الموقع والبريد الإلكتروني، والصفحات المقصودة، ومراكز التفضيلات. استفد بشكل كامل من قوة البيانات واحصد بسرعة مكافآت التجارب المخصصة في الموقع والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وإعادة الاستهداف. تسمح Digioh للمسوقين بجمع المزيد من البيانات التي يوافق عليها المستهلك والأطراف الصفرية أكثر من أي منصة في السوق والاستفادة من هذه البيانات عبر جميع قنوات التسويق على المستويين الجزئي والكلي. قم بزيادة التحويلات الخاصة بك عن طريق طرح اختبارات توصيات المنتج، وتنفيذ الاستطلاعات للتعرف على عملائك، ومواصلة المحادثة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة بناءً على هذه المعلومات - مما يزيد من احتمالية اكتساب عميل جديد، وزيادة القيمة الدائمة، وانخفاض معدلات إلغاء الاشتراك . مع أكثر من 1400 عميل، وأكثر من 200 عملية تكامل، و2 مليار بت من البيانات الصفرية التي يتم جمعها يوميًا - لا توجد منصة أقوى من Digioh لمساعدة العلامات التجارية على دفع نمو الإيرادات المتزايد، وبناء تجربة العملاء، وحصد + تنشيط البيانات الصفرية في المستقبل -التفكير بطرق مبتكرة. و- بفضل فريق التصميم والدعم الفني متكامل الخدمات من Digioh - يبدأ عملاء Digioh بشكل أسرع، ويحققون عائدًا أسرع على الاستثمار، ويحققون نجاحًا متزايدًا في غضون 30 يومًا!
Moosend
moosend.com
Moosend هو برنامج قوي لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات عالمية المستوى وتدفقات أتمتة حديثة وأدوات إنشاء عملاء محتملين تساعدك على تنمية أعمالك من اليوم الأول مع الحفاظ على واجهة مستخدم شاملة حائزة على جوائز. . -إرسال حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية وجميلة للتفاعل مع جمهورك مثل المحترفين. - إدارة جمهورك أرسل البريد الإلكتروني المناسب إلى الجمهور المناسب باستخدام ميزات التقسيم المتقدمة لدينا، وقم بالتنظيم باستخدام علامات المشتركين، وتقليل عمليات إلغاء الاشتراك. - تنمية جمهورك قم بإنشاء وإطلاق وتحسين الصفحات المقصودة ونماذج الاشتراك المذهلة، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. - أتمتة عملية التسويق الخاصة بك قم بأتمتة المهام المتكررة، وقم بإنشاء تجارب رقمية شخصية مبهجة لعملائك. - تتبع جهودك قم بقياس نجاحك التسويقي واجمع بيانات قوية لاتخاذ قرارات أفضل. يمكنك تجربة Moosend's مجانًا وتجربة جميع ميزات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات مجانًا! ليست هناك حاجة لبطاقة الائتمان. ابدأ بمبلغ منخفض يصل إلى 9 دولارات شهريًا أو اتصل بفريق المبيعات لدينا لإنشاء خطة مخصصة لدعم احتياجات عملك. انسخ الروابط التالية والصقه في متصفحك من أجل: -جرب Moosend مجانًا: https://moosend.com/register/ -احصل على عرض أسعار مخصص: https://moosend.com/contact-us/sales/
Findify
findify.io
Findify عبارة عن نظام أساسي لتخصيص البحث والاكتشاف، مدعوم بالبيانات والتعلم الآلي. مصمم لمواقع التجارة الإلكترونية لتسريع النمو.
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach هي سحابة التجارب التجارية رقم 1 في العالم، حيث تعمل على تمكين العلامات التجارية من تقديم رحلات مخصصة للعملاء بحيث تبدو وكأنها سحرية. وهي تقدم مجموعة من المنتجات التي تدفع التخصيص الحقيقي ونمو التجارة الرقمية، بما في ذلك: Discovery، الذي يقدم بحثًا وتسويقًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي؛ المحتوى، الذي يقدم نظام إدارة المحتوى بدون رأس؛ والمشاركة، التي تقدم حلول CDP وأتمتة التسويق الرائدة. تجمع هذه الحلول معًا بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم تحسين الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تجارب التجارة الرقمية التي تزيد الإيرادات والتي يتم تحويلها على أي قناة وفي كل رحلة. تخدم Bloomreach أكثر من 850 علامة تجارية عالمية بما في ذلك Albertsons وBosch وPuma وFC بايرن ميونخ وماركس آند سبنسر. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Bloomreach.com. (استحوذت شركة Bloomreach على شركة Exponea في عام 2021.)
Acquia
acquia.com
تتكامل Acquia Marketing Cloud بسلاسة مع أي نظام تابع لجهة خارجية وتتيح التكوين السهل لأي معايير عمل مباشرة في النظام الأساسي. تم تصميم Acquia Marketing Cloud للاستفادة منه من قبل جميع الفرق التي تحتاج إلى الوصول إلى بيانات العملاء، وهي تدعم الأعمال عبر المجالات والعلامات التجارية والمناطق الجغرافية ومواقع الويب. قم بزيادة سرعة التسويق مع تحصين عملك في المستقبل لأي شيء يأتي بعد ذلك. اكتساب المرونة لتلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة مع زيادة الكفاءات بين الإدارات.
Maropost
maropost.com
تعمل Maropost على تبسيط مشاركة العملاء من خلال منصة موحدة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تربط الشركات بعملائها في كل خطوة من رحلتهم. من خلال توفير وجهة نظر واحدة للعميل، تقوم Maropost بإنشاء تجارب مخصصة عبر أي قناة لتحقيق مشاركة أفضل وتحويل أعلى. من خلال ربط خدمة القفازات البيضاء بالتكنولوجيا الرائدة في الصناعة، يجعل Maropost مشاركة العملاء أمرًا سهلاً.
Searchspring
searchspring.net
يعد Searchspring أحد حلول التجارة الإلكترونية الأصلية والأكثر ثقة. على مدار الـ 16 عامًا الماضية، طورت Searchspring مجموعة كاملة من منتجات التجارة الإلكترونية لمساعدة المتاجر عبر الإنترنت على تقديم تجربة المتسوق المثالية من خلال البحث والترويج والتخصيص وإعداد التقارير. يضمن فريق خبراء التجارة الإلكترونية في Searchspring التكامل الكامل مع الإعداد الشخصي والدعم المستمر من فريق نجاح العملاء الحائز على جوائز. نظرًا لأن منصة البحث والتجارة والتخصيص رقم 1 التي تم تصميمها خصيصًا للتجارة الإلكترونية، فإن Searchspring تقدم المنتج المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب. عملاء مثل Chubbies وPura Vida وMoen وFabletics وPeet’s Coffee وSKIMS وWest Elm وSpecialized وWildfang وRipcurl يثقون في Searchspring للمساعدة في زيادة حجم سلة التسوق والتحويلات والعملاء المتكررين.
Experro
experro.com
Experro هي منصة التجربة الرقمية المثالية التي يمكنها توفير تجارب تجارة إلكترونية سريعة وشخصية ولا تُنسى لكل زائر. هذه المنصة المُدارة بالكامل قابلة للتركيب بالكامل وتأتي مع نظام إدارة المحتوى بدون رأس، ومنشئ المواقع المرئية، وبحث وتسويق الذكاء الاصطناعي، ومنصة بيانات العملاء، وميزات أتمتة التسويق القادمة. باستخدام Experro، يمكن للعملاء الاستمتاع بتجارب سريعة وجذابة، بينما يمكن لفرق التسويق والتجارة الإلكترونية استخدام أدوات بدون تعليمات برمجية لإطلاق تجارب رقمية جديدة عند الطلب. يمكن للمطورين التركيز على العمل الهادف بدلاً من مجموعات التكنولوجيا المعقدة. إذا كنت ترغب في إنشاء موقع ويب سريع للغاية أو متجر تجارة إلكترونية بدون رأس، فإن Experro هو الحل الذي سيغير قواعد اللعبة الذي تحتاجه.
edrone
edrone.me
edrone، سحابة التجارة الإلكترونية المستقلة، هي أول إدارة علاقات عملاء إلكترونية مصممة للتجارة الإلكترونية. توفر edrone حلولاً متقدمة لأتمتة التسويق، استنادًا إلى خوارزمياتها، والتي تتميز بسهولة التثبيت (Plug'n'Play). هدف edrone هو المساعدة في فهم سلوك العملاء (ذكاء العملاء) وإشراكهم (أتمتة التسويق) من خلال سحابة تسويق التجارة الإلكترونية الشاملة. يتكون النظام من قسمين: التعلم والمشاركة. تعلم: الإحصائيات المتقدمة وتجزئة RFM وعرض تفصيلي لكل عميل (حتى مع إحصائيات الوسائط الاجتماعية). المشاركة: 20 سيناريوهات جاهزة للإرسال، بما في ذلك استعادة البطاقات المهجورة وإرسال التوصيات وزيادة الإيرادات من خلال البيع المتبادل استنادًا إلى خوارزميات ذكاء العملاء لدينا. تعد آلة التسويق أكثر من مجرد إطار توصية بسيط: فهي تجعل فكرة شريحة واحدة سهلة التنفيذ في كل تجارة إلكترونية.
Recombee
recombee.com
نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن نخدم أكثر من 300 عميل راضٍ حول العالم ويسعدهم مشاركة تجاربهم.
Upsellit
us.upsellit.com
يوفر UpSellit تحسينًا مُدارًا للتحويل يساعد أكبر العلامات التجارية على الإنترنت على زيادة المبيعات، وجذب العملاء المحتملين الجدد، وإيقاف التخلي عنهم، وزيادة اكتساب العملاء الجدد. تعمل فرق الإبداع والتطوير الداخلية على مواءمة تقنيات UpSellit بشكل مثالي في المراحل المستهدفة من مسار التحويل، لتكون بمثابة امتداد لفريق التسويق الخاص بك. نماذج التسعير المرنة من UpSellit تلبي احتياجات أي شركة وتسمح لتجار التجزئة من جميع الأحجام برؤية تحسين معدل تحويل التأثير الحقيقي. تتضمن مجموعة خدمات UpSellit الإدارية ما يلي: - تجديد النشاط التسويقي عبر البريد الإلكتروني - استراتيجيات التحفيز - حملات الرسائل النصية القصيرة - الاستراتيجيات القائمة على القيمة - تقنية إعادة بناء سلة التسوق - مجموعات التحكم - اختبارات AB المتقدمة - التحليل السلوكي - ضمانات مكافحة الزائفة
Wyng
wyng.com
تساعد Wyng العلامات التجارية على النمو وفهم جمهورها، لتقديم تجارب أكثر صلة. باستخدام Wyng، يمكن للمسوقين بسهولة إنشاء تجارب رقمية تفاعلية تجذب العملاء في اللحظات المناسبة، وتكسب التفضيلات والبيانات الأخرى، وتضفي طابعًا شخصيًا في الوقت الفعلي. سواء كانت التجربة عبارة عن اختبار للبحث عن منتج أو ترويج أو مركز تفضيل - فإن تجارب Wyng تكون دائمًا جيدة التوقيت وسهلة الاستخدام وتقدم قيمة حقيقية للمستهلكين. تخدم Wyng أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، بما في ذلك AAA وDisney وEstée Lauder وSony وUnilever، الذين يستخدمون Wyng لدفع عمليات الاشتراك وزيادة المبيعات وتعزيز ثقة المستهلك وتقارب العلامة التجارية.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء اختبارات واستطلاعات تسويقية جذابة وجمع التعليقات وزيادة المبيعات. يوفر Marquiz أداة إنشاء اختبارات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من قوالب الاختبارات الفريدة، وإحصائيات مجانية لكل اختبار. تسهل هذه الميزات إنشاء اختباراتك المخصصة وتحريرها وتحليلها. تعتمد Marquiz خطط التسعير الخاصة بها على عدد العملاء المتوقعين شهريًا، مما يعني أنها مصممة لتلبية احتياجات عملك الفريدة، سواء كنت تدير فريقًا صغيرًا أو مؤسسة كبيرة.
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب والكمبيوتر اللوحي، ويمكن تضمينها بسهولة في إعلاناتك ومواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة واتصالات البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 1000 جزء من المحتوى ومسارات التحويل المعدة مسبقًا والتي تم تحسينها لتحسين التحويل حتى تتمكن من تغيير الأسئلة وإجراء بعض التعديلات بحيث تتوافق مع علامتك التجارية والحصول على المحتوى التفاعلي الخاص بك جاهزًا في دقائق.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) موجهة نحو قطاعات التجارة الإلكترونية والضيافة. تعمل منصة الذكاء الاصطناعي التنبؤية على تقديم تجارب مخصصة لتحسين معدلات التحويل للعلامات التجارية. يتضمن عرضها الرئيسي محرك توصيات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يستخدم التعلم الآلي لإنشاء اقتراحات منتجات مستهدفة مصممة خصيصًا لكل عميل. تم تصميم النظام الأساسي لتحويل تحليل البيانات بشكل مستقل إلى رؤية قابلة للتنفيذ، وبالتالي ترقية الشركات من كونها تعتمد على البيانات فقط إلى تعتمد على الذكاء. تتضمن المنصة أيضًا ميزات للتكامل، مما يمكّن الشركات من ربط وظائف الأنظمة الأساسية بأنظمتها الحالية بسلاسة. تم الاعتراف بـ Aidaptive لمساهمتها المبتكرة في تسهيل التجارة عالية الكفاءة وتستمر في الريادة في توفير حلول تكنولوجيا التعلم الآلي للعلامات التجارية والمستهلكين. يرجى ملاحظة أنه على الرغم من أن Aidaptive يقدم عرضًا تجريبيًا وقوائم جمهور تنبؤية مجانية، إلا أن الشروط والتفاصيل قد تختلف.
deco.cx
deco.cx
Deco.cx هو منشئ الخبرة لعصر ما بعد الذكاء الاصطناعي على الويب. إنها منصة أمامية شاملة تمكن الشركات من جميع الأحجام من إنشاء تجارب رقمية أصلية وعالية الأداء. Deco.cx هو منشئ الخبرة لعصر ما بعد الذكاء الاصطناعي على الويب. إنها منصة أمامية شاملة تمكن الشركات من جميع الأحجام من إنشاء تجارب رقمية أصلية وعالية الأداء.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart موثوق به من قبل أكثر من 3000 متجر من متاجر Shopify وShopify Plus. نحن نقدم لشركات التجارة الإلكترونية القدرة على زيادة المبيعات والعلاقات مع العملاء من خلال التسويق النصي للمحادثة. باستخدام TxtCart، سيتمكن فريقك من تطوير قائمة مشتركين متوافقة، والاستفادة من بيانات Shopify التاريخية لمتجرك لإنشاء حملات تسويقية مستهدفة عبر الرسائل النصية القصيرة، وتقليل عربات التسوق المهجورة، وإجراء محادثات ثنائية الاتجاه مع العملاء لفتح قناة تسويقية جديدة تمامًا لتحقيق عائد استثمار ذي معنى . نحن واثقون جدًا من عروض منتجاتنا لدرجة أننا نضمن عائد استثمار يصل إلى 10 أضعاف أو استعادة أموالك، وهي إحصائية رائدة في الصناعة. نحن فريق بعيد تمامًا يضم أكثر من 20 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وخارجها! نحن شركة تدعم العملاء أولاً، ولكن أكثر من أي شيء آخر، ميزتنا التنافسية هي أننا نركز على النتائج بشكل لا يصدق، بدءًا من ضماناتنا ووصولاً إلى نتائجنا وأسعارنا.
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com عبارة عن منصة رائدة للتجارة الاجتماعية مصممة لاستيراد متاجر الويب تلقائيًا إلى Facebook، مع تخصيصها بالكامل لتناسب ساحة Facebook وشكل ومظهر العلامة التجارية الأصلية.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity هي إحدى الشركات الرائدة في توفير التخصيص الذكي للتجارة الإلكترونية وتوفر الحل الأمثل للشركات سواء B2C أو B2B لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت ومتوسط قيمة الطلب ومعدل التحويل عبر الإنترنت وكذلك بناء قاعدة بيانات للعملاء المخلصين. تسمح لك PureClarity بتزويد عملائك بتجربة تسوق عبر الإنترنت مخصصة للغاية وذات صلة من خلال مجموعة واسعة من ميزات تخصيص التجارة الإلكترونية الذكية، مما يحول زوار موقعك عبر الإنترنت إلى عملاء مخلصين. البرنامج متوافق مع جميع منصات التجارة الإلكترونية ويقدم مكونات إضافية/امتدادات لـ Magento 1x و2x وShopify وBigCommerce وX-Cart وWooCommerce وKoomo. يعمل PureClarity بفعالية مع أي كمية من البيانات ويبدأ العمل من اليوم الأول. تبدأ الشركات بشكل عام في رؤية نتائج إيجابية بسرعة. تشتمل ميزات PureClarity على ما يلي: محتوى مخصص - يسمح لك بإنشاء حوار 1-2-1 ذي صلة وجذاب. عرض المحتوى المستهدف والإعلانات ذات الصلة بكل زائر على الإنترنت. حولهم إلى عملاء عائدين ومخلصين من خلال عرض العروض الترويجية والعروض والصور التي يهتمون بها. توصيات ذكية تعرف ما يريده عملاؤك قبل أن يفعلوه. من خلال عرض المنتج المناسب للعملاء في الوقت المناسب في رحلة العميل الخاصة بهم، يمكنك زيادة التحويلات والأرباح عبر الإنترنت. اسمح لمنتجات الذكاء الاصطناعي من PureClarity ببيع المنتجات وبيعها بشكل إضافي في الوقت الفعلي طوال رحلة العميل لزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. التخصيص في البحث - نقل عملائك من البحث مباشرة إلى الخروج. يمكنك أن تسهل على العملاء العثور على ما يبحثون عنه بالضبط من خلال عرض توصيات المنتجات المخصصة والمحتوى في الوقت الفعلي أثناء بحثهم في موقعك على الويب وضمن صفحات نتائج البحث. التخصيص داخل البريد الإلكتروني الذي يعيد عملائك إلى مسار مبيعاتك. قم بجذب العملاء مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بك عن طريق تضمين منتجات مصممة خصيصًا لتجربتهم في الموقع. قم بإقناع عملائك بالشراء أو الشراء مرة أخرى أو إعادة زيارة عربة التسوق المهجورة. لماذا لا تقدم حافزًا لإثارة حماستهم حقًا. النوافذ المنبثقة التي تجذب انتباه عملائك! قم بإنشاء نوافذ منبثقة مخصصة ونوافذ منبثقة لالتقاط البريد الإلكتروني لزيادة التفاعل وزيادة معدل التحويل عبر الإنترنت. رؤى وتحليلات تفهم القيمة والقوة الشرائية المحتملة لكل عميل من عملائك. يمكنك الحصول على رؤية كاملة لسلوكيات الزائرين وشرائح العملاء وأداء الحملة واكتشاف كيفية تعظيم إمكانات مواقع الويب الخاصة بك لزيادة الإيرادات.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
تم تصميم Checkout Champ لزيادة تحويلات المبيعات، وAOV، وCLTV مع أفضل نظام لإدارة الاشتراكات والفوترة على الإطلاق. مع أكثر من 500 عملية تكامل مباشرة، يمكنك الآن إلغاء رسوم تطبيقات الطرف الثالث والسماح لـ Checkout Champ بالقيام بكل العمل. باستخدام منشئ السحب والإفلات البسيط الخاص بنا، يمكنك إنشاء عملية دفع أسرع للتحميل وتدفقات بيع بنقرة واحدة في دقائق يمكن أن تزيد تحويلات مبيعاتك بمقدار 2x-3x على الفور. ومع نظام اختبار تقسيم A/B الخاص بنا، يمكنك تحسين تدفق الدفع الخاص بك حقًا. يمكنك أيضًا بناء واجهة متجرك بالكامل في النظام، مما يمنحك التحكم الكامل وزيادة المبيعات وخفض التكلفة بشكل كبير.
CommentSold
try.commentsold.com
تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب تجارة فيديو حية جذابة. من خلال الحلول الشاملة لأنظمة نقاط البيع، وتحسين المستودعات، والبيع المباشر، وأتمتة التسويق، وتطبيقات التسوق، ومتاجر الويب، تقدم شركة CommentSold كل ما تحتاجه الشركات لتزدهر عبر الإنترنت.
Crossing Minds
crossingminds.com
تعد Crossing Minds أذكى منصة تدعم التوصيات الإدراكية التي تدفع الاكتشاف والمشاركة عبر الإنترنت. تم تأسيس Crossing Minds وقيادتها من قبل رواد مشهورين عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة بأحدث التطورات في التعلم العميق، وتقدم على الفور توصيات دقيقة قائمة على الجلسة لا تنتهك خصوصية العميل أو تعرضها للخطر. نحن نساعد الشركات على إشراك عملائها. نحن نساعد الأشخاص على اكتشاف المنتجات التي يحبونها. نحن نساعد في تحويل الفضول إلى الولاء.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Socital
socital.com
Socital عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد المسوقين على جذب العملاء المحتملين وتحويل الزوار المجهولين والمتخلى عنهم إلى عملاء وزيادة المبيعات. توفر Socital مجموعة فريدة من الأدوات لجمع البيانات وتجزئة قاعدة بيانات البريد الإلكتروني وتحسين التحويل والاستهداف والتخصيص.
Poltio
poltio.com
تتيح حلول Poltio القابلة للتضمين بدون تعليمات برمجية والتي تتميز بالاستجابة والملصق الأبيض، تمكين العلامات التجارية/الوكالات من إضفاء الطابع الإنساني على اكتشاف المنتجات والتقاط بيانات الطرف صفر في الوقت الفعلي / الحصول على رؤى غير متحيزة / تعزيز OI أثناء إنشاء شرائح وشخصيات. ما عليك سوى اختيار الحل المناسب مثل الاستبيان الذكي أو الاختبار الجذاب أو اختبار توصية المنتج / الباحث عن الهدايا. لا تعمل اختبارات المنتجات على تعزيز تسوق العميل فحسب، بل توفر أيضًا تجربة متميزة وترفع من مستوى رحلة العميل من خلال البيع الموجه.
Vizury
vizury.com
Vizury ، الذي تم إطلاقه في عام 2007 ، هو حل Martech الذي يركز على الأداء يمكّن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى من القمع والاحتفاظ بالعملاء. منذ إنشائها ، كان تركيز خدماتنا الفريدة التي تعتمد على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطبيق الهاتف المحمول أو متجر البيع بالتجزئة وتحسين اكتساب العملاء الجديد والاحتفاظ به وولاء العلامة التجارية. بعد إطلاق وتحقيق النطاق العالمي ، تم الحصول على منصة وتجارة Vizury من قبل Affle في عام 2018.
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكير والتحقق من الصحة، وصولاً إلى تقديم تجارب قابلة للتطوير عبر القنوات من 1 إلى 1. أسعد المستهلكين بتجارب استثنائية لزيادة التفاعل والتحويلات، وفي النهاية، القيمة الدائمة للعميل. تؤثر Monetate على إيرادات سنوية بمليارات الدولارات للعلامات التجارية الرائدة مثل Office Depot وReebok وPatagonia وQVC وJ Crew Group ومئات من الشركات الرائدة الأخرى في السوق.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تقدم Netcore مجموعة شاملة من تجارب ومشاركة العملاء التي تمكن المسوق من إنشاء تجارب مخصصة للعملاء. تتيح منصتها للمسوق ربط بيانات العملاء عبر القنوات والأنظمة، وإنشاء شرائح مستهدفة، وتقديم تجارب مفيدة عبر القنوات الرقمية مثل الويب والبريد الإلكتروني وإشعارات التطبيقات وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة وRCS. بفضل تحليلاتها القوية، تساعد Netcore Cloud العلامات التجارية على فهم جمهورها بشكل أفضل، مما يتيح حملات تسويقية مستهدفة لها صدى لدى العملاء على المستوى الشخصي. تضمن قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في النظام الأساسي تحسين تفاعل كل عميل من أجل المشاركة والتحويل، مما يجعل كل نقطة اتصال فرصة لإثارة الإعجاب والاحتفاظ به. تحظى Netcore بثقة أكثر من 6500 علامة تجارية في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات المصرفية والمالية والإعلام والترفيه والسفر لتقديم تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن بين عملائها العالميين البارزين Swiggy، وMyntra، وCrocs، وPizza Hut، وDomino's، وMcDonald's، وغيرها الكثير. تفتخر شركة Netcore بحصولها على شهادة "مكان رائع للعمل" لمدة ست سنوات متتالية في الهند، مما يؤكد التزامها بثقافة مكان العمل الاستثنائية. تتمتع الشركة بحضور عالمي في أكثر من 20 مكتبًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. Netcore هو نظام التشغيل Martech الذي يساعد الشركة على زيادة نمو الإيرادات وزيادة القيمة الدائمة للعميل وتسريع رحلتها نحو الربحية.
Klevu
klevu.com
يعد بحث واكتشاف التجارة الإلكترونية من Klevu AI متوافقًا بدون رأس، ويتضمن البحث في الموقع المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتجارة الفئات الذكية والتوصيات الذكية ومحرك التخصيص، وكلها مدعومة بنوايا المشتري في الوقت الفعلي. ساعدت Klevu التجار على: زيادة التحويل من البحث بمقدار 6 أضعاف، وزيادة AOV بنسبة 6% عبر البحث، وزيادة تحويل التجارة الإلكترونية على مستوى الموقع بنسبة 15%. يتضمن نظام Klevu AI للبحث والاكتشاف ما يلي: البحث في موقع التجارة الإلكترونية Klevu AI الإكمال التلقائي الغني ونتائج البحث ذات الصلة البحث أثناء الكتابة معالجة اللغات الطبيعية (NLP) شريط البحث في الموقع للتعلم الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يدعم الذيل الطويل والبحث الصوتي التسامح مع الأخطاء ، كلمات التوقف والتصريفات إثراء كتالوج المنتجات الآلي اتجاهات البحث في الوقت الحقيقي والتخصيص الترويج المرئي لنتائج البحث ترويج المنتجات المستندة إلى الكلمات الرئيسية ----------------------- --------- Klevu AI تجارة التجارة الإلكترونية توازن الذكاء الاصطناعي والتحكم الاستراتيجي الترويج التلقائي والمرئي لصفحات المجموعة المرشحات الديناميكية وتخطيطات صفحة المجموعة الصديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين التخطيط مسبقًا للحملات وإضافة لافتات ترويجية سحب وإفلات الترويج المرئي تثبيت منتجات الأبطال للبقاء دائمًا على رأس المجموعات جدولة حملات محددة زمنيًا للافتات المرئية وتعزيز المنتج توفير الوقت من خلال قواعد النسخ البسيطة عبر جميع الفئات أو الفئات المحددة ------------------ -------------- توصيات المنتجات المخصصة توصيات منتجات الذكاء الاصطناعي شديدة الصلة بناءً على البحث التعلم الذاتي مع كل نقرة واستعلام بحث وشراء اختر مجموعة متنوعة من أنواع التوصيات بما في ذلك التوصيات الشائعة والجديدة وعالية الجودة توصيات مصنفة ومتعلقة بالشراء السابق للمنتجات الأكثر شيوعًا (استنادًا إلى النقرات والمشاهدات والبحث) شجع زيادة البيع والبيع المتبادل على صفحات الصفحة الرئيسية والمجموعات وتفاصيل المنتج وعربة التسوق. محرك التخصيص عرض المنتجات الأكثر صلة في أفضل وقت، تنشيط بسيط خارج الصندوق، وقابل للتخصيص بالكامل باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Klevu، تخصيص جميع صفحات موقع الويب بما في ذلك الصفحة الرئيسية، وصفحات القائمة، وصفحات تفاصيل المنتج، وصفحات الخروج، التخصيص مع القليل من تاريخ التفاعلات، وذلك باستخدام التعلم من الآخرين. -------------------------------- لماذا تختار Klevu؟ سهل الاستخدام ووقت سريع لتقييم برنامج Klevu هو معالجة اللغة الطبيعية المتوافقة مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الأولى وغير الموجهة المستخدمة في البحث، الذكاء الاصطناعي على مستوى المنتج والتعلم الآلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دعم البحث الحيادي للغة ومصمم خصيصًا للمتجر الدولي ----- --------------------------- يساعد Klevu على ربط الأشخاص بالمنتجات التي يرغبون في شرائها. من خلال تقنية الاكتشاف المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبرمجة اللغوية العصبية، تمكن Klevu التجار من تقديم تجارب شخصية شديدة الصلة مدعومة بنوايا المشتري في الوقت الفعلي. توازن تقنية Klevu Discovery بين أتمتة الذكاء الاصطناعي والتحكم الاستراتيجي، وهي سريعة وسهلة التثبيت ومتوافقة مع جميع منصات التجارة الإلكترونية. تدير Klevu الآلاف من شركات التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم ولديها مكاتب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد وفنلندا وأستراليا والهند.
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate Personalize هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد متاجر التجارة الإلكترونية على تحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب، وتعزيز التحويلات، وقيمة الطلب (AOV)، والاحتفاظ بالعملاء من خلال توصيات المنتجات المخصصة. تقدم Aqurate توصيات منتجات مستهدفة للغاية لكل زائر للموقع، بناءً على تفاعلاتهم السابقة مع المتجر. يوفر Aqurate عدة أنواع من توصيات المنتجات التي يمكن الوصول إليها بعد دمج متجر التجارة الإلكترونية: البيع المتبادل، والبيع الإضافي، والمشابه، والبدائل، والموصى بها لك، والجديد في المتجر، والشائع الآن، والمزيد. يمكن للعملاء اختيار الصفحات المحددة لعرضهم عليها، لزيادة مؤشرات الأداء الرئيسية التسويقية الخاصة بهم. يمكن عرض توصيات منتجات Aqurate المخصصة على صفحات مختلفة من موقع الويب أو التطبيق أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp. يعرض تلقائيًا التوصيات حتى لعناصر المنتج المضافة حديثًا. تم دمج Aqurate مع العديد من منصات وأدوات التجارة الإلكترونية، مثل Shopify وMagento وShopware وMailchimp وKlaviyo وما إلى ذلك.
Fresh Relevance
freshrelevance.com
إن Fresh Interest عبارة عن نظام أساسي متعدد الاستخدامات للتخصيص يساعد الشركات التي تعتمد على التجارة على تقديم تجارب معززة للإيرادات عبر مواقع الويب والتطبيقات ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإعلانات - دون الحاجة إلى خبرة فنية. توفر لك المنصة الوقت وتعزز التحويلات وتتكامل مع مجموعتك التقنية. في المتوسط، يرى العملاء أن 30% من المبيعات عبر الإنترنت تتأثر بالملاءمة الجديدة.
Salesfire
salesfire.co.uk
توفر Salesfire لتجار التجزئة حلولاً ذكية لتحسين رحلة العميل تعتمد على البيانات والتي توجه المتسوقين عبر الإنترنت من خلال مسار الشراء وتحتفظ بهم داخل النظام البيئي. من خلال الاستفادة من رؤى العملاء، تعمل Salesfire على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في الموقع، وتخصيص تجارب المستخدم، وزيادة نمو الإيرادات. بدءًا من جمع بيانات الطرف الأول وحتى التحليلات المتقدمة، تستغل Salesfire قوة الذكاء الاصطناعي لتحديد المزيد من المتسوقين وتعزيز إعادة الاستهداف وتحويل بيانات الزائرين إلى مبيعات.