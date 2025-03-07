Mesh AI

mesh.ai

يحتاج المديرون التنفيذيون وقادة الموارد البشرية اليوم إلى بناء منظمات رائدة في السوق في مواجهة الاضطراب المتزايد باستمرار وتوقعات المواهب المتطورة. أشارت الأبحاث إلى أن أقل من 5 ٪ من أدوار المنظمة تمثل 95 ٪ من قدرتها على تقديم نتائج أعمال. تتطلب الإستراتيجية الكاملة اليوم رفع أداء كل فرد. ومع ذلك ، فإن عمليات إدارة الأداء التقليدية والتكنولوجيا لا تفعل شيئًا لبناء كثافة المواهب كخندق. Mesh هي منصة لإدارة الأداء تجعل من السهل على الموظفين تحقيق الأهداف والحصول على ملاحظات في الوقت المناسب ، خاصة في الفرق النائية. يبدو أن Facebook ، وبدلاً من ملء نماذج الموارد البشرية الممل ، يحب الموظفون والتعليق على تقدم بعضهم البعض. يساعد Mesh المنظمات على بناء ثقافة تمكين الأداء من خلال أهدافها/OKRs ، والتعليقات المستمرة ، والمدير 1: 1 ، والمحادثات الوظيفية ، ومراجعات الأداء/360 ، ووظائف مشاركة الموظفين. مع شبكة ، يمكن للمنظمات إجراء محادثات أداء في الوقت المناسب عادة على مستوى المنظمة: * الواجهة الاجتماعية التي تدفع أفضل عمل تالي * لحظات تشكيل العادة من خلال منظمة العفو الدولية * رؤى قابلة للتنفيذ متجذرة في علم الناس * يتم تسليمها في تدفق العمل من خلال عمليات التكامل مع البريد الإلكتروني والدردشة والإنتاجية وبرامج الأعمال الأخرى. يساعد Mesh منظمات في تحسين فرصها في تحقيق أهداف العمل من خلال تعزيز كثافة الأداء العالي من 5 ٪ إلى حوالي 10-20 ٪. بالنسبة للموهبة ، فإنه يوفر رؤية واضحة على النمو والتنمية من خلال المسارات الوظيفية الشفافة ، والتدريب في الوقت المناسب ، والتعليقات من الفرق والأقران والمديرين على حد سواء.