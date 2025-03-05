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مساعدو المبيعات بالذكاء الاصطناعي، والمعروفون باسم مساعدي المبيعات الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي، هم تطبيقات مصممة لدعم مندوبي المبيعات من خلال أتمتة المهام والعمليات المختلفة من خلال الذكاء الاصطناعي المتكامل. تشمل هذه المهام تأهيل القائد وأنشطة المتابعة وإدارة خطوط الأنابيب والتنبؤ وجدولة الاجتماعات وإدخال البيانات. تقوم فرق المبيعات والتسويق في كثير من الأحيان بنشر مساعدي مبيعات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام العادية، مما يتيح مزيدًا من الوقت للتعامل مع المسؤوليات المعقدة والمتطلبة. غالبًا ما تكون هذه الأدوات متوافقة مع برامج أخرى أو يمكن أن تتكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية، على الرغم من أن العديد منها عبارة عن حلول مستقلة أيضًا.
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Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Zoho CRM
zoho.com
قم بتشغيل عملك بالكامل مع مجموعة أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت في Zoho وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. خطتنا مجانية إلى الأبد!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com ، INC. هي شركة برمجيات أمريكية مقرها السحابة مقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا. يوفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء ، وأتمتة التسويق ، والتحليلات ، وتطوير التطبيقات. في عام 2020 ، صنفت مجلة Fortune Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل من أجلها" ، بناءً على مسح للموظف للرضا.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في نسخ الملاحظات وتلخيصها وإكمال الإجراءات أثناء الاجتماعات. يتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا، Fred، مع جميع منصات مؤتمرات الويب الرائدة في العالم مثل Zoom وGoogle Meet وWebex وMicrosoft Teams بالإضافة إلى تطبيقات الأعمال مثل Hubspot وSlack وTrello وAsana وSalesforce والمزيد. التسجيل: قم بتسجيل الاجتماعات على الفور عبر جميع منصات مؤتمرات الويب الرئيسية. قم بدعوة اليراعات أو اطلب منها التقاطها تلقائيًا. النسخ: يمكن لـ Fireflies نسخ الاجتماعات المباشرة أو الملفات الصوتية التي تقوم بتحميلها. قم بتصفح النصوص والاستماع إلى الصوت في وقت واحد. تلخيص: توفر لك AI Super Summaries نظرة عامة مفصلة عن الاجتماع والمخططات التفصيلية وملاحظات الاجتماع والكلمات الرئيسية وعناصر العمل. يمكنك تتبع الاجتماع بأكمله وتصفحه بسرعة في 5 دقائق! التعاون: أضف التعليقات وقم بوضع علامة على اللحظات المهمة على المكالمات ليقوم زملائك في الفريق بمراجعتها بسهولة. البحث: قم بمراجعة مكالمة مدتها ساعة في أقل من 5 دقائق. يمكنك التصفية حسب عناصر العمل والتواريخ والمقاييس والمواضيع المهمة الأخرى. التكامل: تصبح ملاحظات الاجتماع والنصوص والتسجيلات أكثر قيمة عندما تتم مزامنتها تلقائيًا مع الأدوات والأنظمة الأساسية التي تستخدمها بالفعل. قم بتسجيل ملاحظات الاجتماع والنصوص والتسجيلات في تطبيقات إدارة علاقات العملاء والتعاون مثل Salesforce وHubspot وSlack وZapier وغير ذلك الكثير. التحليل: تولد ذكاء المحادثة رؤى حول وقت التحدث واتجاهات الموضوع والمشاعر وغير ذلك الكثير. تتيح لك مجموعة ذكاء المحادثة تحديد ما يعمل وما لا يعمل في المكالمات. تساعدك الرؤى على تدريب فريق المبيعات لديك لإتمام المزيد من الصفقات. فهي تساعد مسؤولي التوظيف لديك على توظيف أفضل المواهب بشكل أسرع من خلال تحديد الاتجاهات عبر مقابلات المرشحين. يمكن لمؤسستك بأكملها إنشاء منتجات أفضل من خلال الاستماع إلى صوت عميلك. اكتشف ما هي الرسائل التي تنجح وما لا تنجح في تفاعلات العملاء والفريق.
Grain
grain.com
Grain هي أداة تسجيل اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل على الأشخاص الذين يقومون بأدوار تركز على العملاء فهم احتياجات عملائهم والدفاع عنها. تتصل Grain بمنصات الاجتماعات مثل Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams لأتمتة تدوين الملاحظات وحفظ السجلات والتقاط الأفكار من كل محادثة مع العميل. على عكس تسجيلات الاجتماعات العادية أو الملاحظات أو أدوات معلومات الإيرادات، فإن Grain بسيط وسهل الوصول إليه وبأسعار معقولة لجميع الأدوار. يمكن لأي شخص بسهولة مشاركة وجهة نظر العملاء، بصوته، مباشرة في أدوات مثل Slack وNotion وHubSpot وSalesforce والمزيد لإنشاء فرق متوافقة مع العملاء واتخاذ قرارات مستنيرة.
JustCall
justcall.io
JustCall: تواصل منصة الاتصالات التجارية الكل في واحد مع الآفاق والعملاء عبر الصوت والرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني و WhatsApp. أتمتة سير العمل مع 100+ تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي ، وشاهد عملك ينمو على الطيار الآلي. موثوق به من قبل 6000 من الأعمال التجارية على مستوى العالم ، يربح JustCall الفرق التي تواجه العملاء لتقديم تفاعلات العملاء الخالية من العيوب التي تغذيها رؤى AI في الوقت الفعلي وما بعد الاتصال. أفضل ميزات justcall للاحتفاظ بها: * الاتصال الواردة والصادرة * إرسال واستقبال الرسائل القصيرة و MMS * دالر المبيعات (تلقائي ، التنبؤية والقوى الدالج) * سير عمل الرسائل القصيرة * روبوتات الرسائل القصيرة * IVR متعددة المستويات * مساعدة الوكيل في الوقت الحقيقي * SMS SMS التي تعمل بالنيابة * تدريب الذكاء الاصطناعي * تحليل المشاعر * تسجيل مكالمة من الذكاء الاصطناعي * مراقبة المكالمات الحية * مشتركة WhatsApp Inbox * توزيع المكالمات التلقائي (ACD) * 100+ تكامل CRM * أرقام هواتف العمل في 70+ دولة
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات. وهو يركز على تلخيص الاجتماعات بشكل فوري، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثات بدلاً من توثيق التفاصيل. تعمل الأداة عن طريق تسجيل ونسخ وإبراز وتلخيص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أثناء الاجتماعات. بعد الاجتماع، يقدم Fathom ملخصات تكون جاهزة خلال إطار زمني موجز بعد نهاية الاجتماع. بالإضافة إلى النسخ والملخص، يقدم Fathom أيضًا خيار مشاركة مقاطع من أجزاء محددة من الاجتماعات، والتي يمكن أن تكون مفيدة لتوفير السياق للزملاء أو المالكون. بالإضافة إلى وظائفه، يقوم Fathom تلقائيًا بمزامنة ملخصات الاجتماعات والمهام مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالمستخدم، مما يوفر للمستخدمين وقتًا كبيرًا في مهام إدخال البيانات بعد الاجتماع. تم تصميم Fathom ليكون متوافقًا مع العديد من منصات ولغات مؤتمرات الفيديو، ويدعم حاليًا 28 لغة منطوقة عالميًا، مما يجعله أداة مرنة للفرق أو الشركات الدولية. تتكامل الأداة أيضًا مع مجموعة متنوعة من أدوات مكان العمل الشائعة، مما يتيح للمستخدمين نسخ/لصق الملخصات وعناصر العمل بسهولة في Slack أو Google Docs أو Gmail أو برامج إدارة المهام الأخرى. تسلط تعليقات العملاء الضوء على كفاءة الأداة وسهولة استخدامها وقدرتها على المساعدة في الإنتاجية والمشاركة الشاملة في المحادثة أثناء الاجتماعات.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
CoPilot AI
copilotai.com
قم بإحداث ثورة في استراتيجية المبيعات الخاصة بك باستخدام برنامج تمكين المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعد برنامج CoPilot AI بمثابة نظام أساسي متطور يعمل على تغيير الطريقة التي تتبعها أنت وفريقك في البحث عن العملاء وإشراكهم وتحويلهم. يدعم برنامج CoPilot AI فرق التسويق والمبيعات من خلال: • تحديد العملاء المحتملين ذوي النوايا العالية وإعطائهم الأولوية والذين يتوافقون مع أهداف عملك • إنشاء رسائل هادفة تجذب العملاء المحتملين وتوجههم نحو التحويل • تقديم رؤى مخصصة تساعدك على تصميم أسلوب الاتصال الخاص بك لتقديم الحق الرسالة بالطريقة الصحيحة تم تصميم برنامج CoPilot AI لتحسين استراتيجية مبيعاتك، ورفع معدلات التحويل، والعمل كحليف ذكي لإبرام المزيد من الصفقات.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Kixie
kixie.com
Kixie هي منصة مشاركة المبيعات التي تعزز أداء فريق المبيعات من خلال مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة التشغيل لـ HubSpot وSalesforce وPipedrive وZoho وغيرها من أنظمة إدارة علاقات العملاء الرائدة. أرقام الاتصال أو إرسال الرسائل النصية من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - أو أي صفحة ويب في Google Chrome - بنقرة واحدة، مع تسجيل كل تفاعل تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكّن ملحق Kixie PowerCall Chrome فرق المبيعات والفرق الأخرى التي تتعامل مع العملاء من تعزيز الأداء من خلال مجموعة من ميزات الاتصال والرسائل النصية المتقدمة. يتعرف Kixie تلقائيًا على أرقام الهواتف الموجودة على أي صفحة ويب تزورها في Chrome، ويضع زر انقر للاتصال بجوار كل رقم للاتصال بنقرة واحدة. يتم تسجيل المكالمات والرسائل النصية والتصرفات والأنشطة تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، مما يلغي عمليًا الحاجة إلى حفظ السجلات اليدوية الشاقة التي تؤدي إلى إبطاء مندوبي المبيعات في أنشطتهم اليومية. تشمل الميزات: • PowerDial من خلال قوائم جهات الاتصال تلقائيا. عزز الإنتاجية عشرة أضعاف عن طريق الاتصال بما يصل إلى 10 أرقام في وقت واحد باستخدام PowerDialer متعدد الخطوط • يتيح الحضور المحلي المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين الاتصال من رقم له نفس رمز المنطقة المحلية للشخص الذي يتصلون به
Penny AI
pennyapp.com
تعمل Penny على زيادة الإيرادات بشكل كبير من خلال الخبرة الميدانية القابلة للتكرار التي يطلبها المستشارون والقادة مع تزويدك بالبيانات والرؤى بوتيرة الابتكار التي تحتاجها. تم تصميم Penny لمساعدة مستشاري المبيعات على التفاعل مع العملاء وأتمتة سير عمل المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وتكنولوجيا التعلم الآلي. فهو يمكّن فرق التسويق والمبيعات من حساب معدلات التوقف عن العمل ومراقبة اتجاهات السوق وتحديد الفرص لتحسين مشاركة العملاء
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura عبارة عن منصة للتنقيب عن المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وذكاء المبيعات القابل للتنفيذ، وتسلسلات المبيعات الآلية.
Freshsales
freshworks.com
تسريع إيراداتك مع المبيعات التي تعتمد على السياق تخصيص المشاركة ، وقصر دورة المبيعات الخاصة بك ، وتنمية أعمالك مع Freshsales ميزة جناح المنتج معبأة للشركات من جميع الأحجام. برنامج السحابة المنعش الذي ستحبه فرقك. دعم | المبيعات | ITSM | السحابة PBX
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Dooly
dooly.ai
يساعد Dooly فرق الإيرادات على الفوز بمزيد من الصفقات من خلال تحسين نظافة إدارة علاقات العملاء، وإدارة عملية مبيعات رابحة، والتخلص من الأعمال ذات القيمة المنخفضة.
Scratchpad
scratchpad.com
تتبع التغييرات في المسار الخاص بك وقم بتحديث Salesforce بشكل أسرع. Scratchpad هي تجربة حديثة للممثلين والقادة تجعل إدارة خطوط الأنابيب وفحص الصفقات والتدريب والتنبؤ سريعة وبسيطة وممتعة.
FlashIntel
flashintel.ai
افتح شبكة تضم أكثر من مليار عميل محتمل. استخدم مسارات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط المشاركة وإغلاق الصفقات بشكل أسرع مع المشترين المثاليين.
Troops
troops.ai
القوات عبارة عن برنامج في خدمتك، تم تصميمه مع وضع البشر في الاعتبار. إنها عبارة عن منصة اتصالات تتعلق بالإيرادات، وجهاز عصبي مركزي لفرق الذهاب إلى السوق التي تقدم المعلومات الصحيحة للأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. لا تفوت الفرق أبدًا إشارة الإيرادات، مما يسمح لها باتخاذ إجراءات سريعة ومشاركة المعلومات واتخاذ قرارات أفضل. مع القوات، يصبح البشر مطلعين، ومصممين، وفعالين. تعمل العلامات التجارية العالمية مثل Slack وTwilio وDoorDash وSnap وShopify وStripe على تحسين دقة التنبؤ والشفافية التنظيمية ومعدلات الفوز مع القوات! إنه أمر سهل الاستخدام: يقدم تطبيق Troops إشارات الإيرادات التي يحتاجها الأشخاص في تطبيقات المراسلة التي يحبونها ويشعرون بالراحة عند استخدامها (Slack وTeams وSMS). إنه (حقًا) بدون تعليمات برمجية: تعمل القوات على إضفاء الطابع الديمقراطي على بناء الحلول، مما يسهل على أي شخص إنشاء سير العمل الخاص به لأتمتة الإشارات التي يحتاجها حتى يتمكنوا من إيقاف تبديل الأداة وعمل كشف البيانات. ما كان يستغرق أيامًا أصبح الآن يستغرق 5 دقائق أو أقل. يمكن لأي شخص بناء الإشارات التي يريد الحصول عليها. أي شخص. إنه أمر شخصي: تعرف القوات من أنت عبر الأنظمة وتقدم لك إشارات ذات صلة بالسياق أينما ومتى تحتاج إليها. إنها قابلة للاستهلاك: ترسل القوات أجزاء صغيرة من البيانات قابلة للتنفيذ للمساعدة في السلوك الصحيح وتوجيهه وتحفيزه. لا مزيد من التمرير عبر الصفحات وشاشات البيانات. إنه مرئي: ترسل القوات إشارات تضع المحادثة في مكان تواجد موظفيك، وتحسن الرؤية والشفافية، وتحفز التعاون حول الأشياء الأكثر أهمية: عملاؤك والمحتملون.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
FunnL.ai
funnl.ai
اكتشف مستقبل مسارات التحويل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على FunnL.ai. قم بأتمتة توليد العملاء المحتملين، وإشراك العملاء المحتملين بذكاء، وزيادة التحويلات الخاصة بك. أطلق العنان للإمكانات الكاملة لأعمالك من خلال حلول مسارات التحويل المتطورة لدينا.
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Aloware
aloware.com
Aloware هو نظام هاتفي قائم على السحابة متعدد القنوات ومنصة لمشاركة العملاء مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج Aloware في تكامله مع العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل HubSpot وPipedrive وZoho على سبيل المثال لا الحصر، وقنوات الاتصال، بما في ذلك المكالمات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، والرسائل النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني. يتيح ذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة جميع محادثات عملائها من لوحة معلومات واحدة، مما يجعل تتبع التفاعلات أسهل، وتحديد أولويات العملاء المحتملين وتذاكر الدعم، وضمان المتابعة في الوقت المناسب لفرق المبيعات والدعم. تفتخر Aloware أيضًا ببرنامج Power Dialer المتوافق مع TCPA والذي يساعد الوكلاء في زيادة إنتاجية مكالماتهم إلى الحد الأقصى دون خوف من طلب أرقام DNC عن طريق الخطأ، أو أن يتم وضع علامة "احتيال" عليهم. أحدث إضافة إلى قائمة ميزات Aloware التنافسية هي برنامج الدردشة الآلي الخاص بها داخل التطبيق، AlohaBot، والذي لا يتطلب تكامل تطبيقات الطرف الثالث، مما يجعله أكثر سلاسة وأسرع وأكثر تقدمًا في السوق. من خلال الاقتران مع Sequence+ الأسطوري الذي يمكّن الشركات من أتمتة سير العمل وإطلاق إجراءات مثل حملات الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة والمكالمات والبريد الإلكتروني، تقوم Aloware بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بأداة اتصال شاملة للحصول على أقصى استفادة في صناعاتها.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Upscale
upscale.ai
Upscale عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يعمل على أتمتة التواصل مع المبيعات باستخدام قنوات متعددة مثل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وLinkedIn والرسائل النصية والمزيد. تساعد منصتنا الموحدة المستندة إلى البيانات على تبسيط العمل الروتيني وتتيح لفريق المبيعات لديك التركيز على ما يهم حقًا - وهو إغلاق الصفقات. - تواصل متعدد القنوات (البريد الإلكتروني، والمكالمات، وLinkedIn، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي) - مشغلات ذكية للأتمتة وتوفير الوقت - واجهة سهلة الاستخدام - دعم مجاني على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر الهاتف والدردشة والبريد الإلكتروني - دعم تأهيل مجاني لتحقيق النجاح - التكامل مع Salesforce، Pipedrive، HubSpot، Zoho، Gmail، Outlook، Vidyard، ZoomInfo، Lusha وما إلى ذلك.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني مديرو CSM في جميع أنحاء العالم من ضغط أقل باستخدام UpdateAI ويكتشفون أنهم للمرة الأولى ينتصرون في الحرب على العمل الإداري.
Luna.ai
luna.ai
تم كسر قواعد اللعبة القديمة في المبيعات. ليس لدى العملاء المحتملين اليوم أي صبر تجاه رسائل البريد العشوائي ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع. وقد قام مزودو خدمة البريد الإلكتروني بتشديد سياساتهم بشأن البريد الإلكتروني البارد المجمع. إنها حقبة جديدة، والطرق القديمة لم تعد كافية. وإذا كنت تعتقد أن مجرد تنمية فريق المبيعات الخاص بك هو الحل السحري، فكر مرة أخرى. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، فإن العديد من مندوبي المبيعات يخطئون في فهم العملاء المحتملين وإشراكهم بفعالية. أصبح تبرير عائد الاستثمار لمندوبي المبيعات أكثر صعوبة. يبدو مألوفا؟ حان الوقت للتغيير. أدخل Luna.ai، سفينتك الصاروخية في ظلام المبيعات. Luna.ai ليست مجرد أداة مبيعات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إنها منصة الاحتمالات الشاملة التي تبحث عنها. البيع القائم على الإشارات، والتخصيص على نطاق واسع، وإمكانية تسليم البريد الإلكتروني - لقد قامت Luna.ai بتغطيتها. مع Luna.ai، أنت لا تبيع فقط؛ أنت تبيع بشكل أكثر ذكاءً وفعالية. تخيل نظامًا يعرف عميلك المحتمل من الداخل والخارج، مبنيًا على جبل من البيانات والرؤى لضمان تنفيذ كل عملية تواصل على الفور. يجيد 152 لغة مثيرة للإعجاب. والجزء الأفضل؟ قابلة للتطوير، مع عدد غير محدود من حسابات البريد الإلكتروني، وكل ذلك بعُشر تكلفة الطرق التقليدية. تهدف Luna.ai في جوهرها إلى تمكينك من التفوق في أكثر ما تحب القيام به: التواصل مع العملاء وإبرام تلك الصفقات. يتعلق الأمر بإزالة التخمين والتأكد من أن كل رسالة ترسلها تبدو شخصية وذات صلة. قم بإعداد كتاب اللعب الأول الخاص بك اليوم. باستخدام إعدادات Luna.ai المسبقة، ستكون جاهزًا للعمل خلال دقائق. نراكم على القمر!
xiQ
xiqinc.com
تجمع منصة المبيعات والتسويق القائمة على الشخصية من xiQ بين علم الأعصاب وعلم النفس والذكاء الاصطناعي لفهم عقلية المشترين والعوامل التي تؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم. توفر منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا والحائزة على جوائز رؤى شخصية وذكاء شامل للحساب ومحتوى منسق في الوقت الفعلي في متناول فريقك حتى يتمكنوا من بناء الثقة وإبرام الصفقات بشكل أسرع. لقد نجح عملاؤنا من المؤسسات الكبيرة في إشراك جماهيرهم بشكل أفضل 10 مرات مقارنة بقنوات التسويق التقليدية، وتوفير آلاف الساعات من وقت البحث، وحققوا معدلات فوز قريبة أعلى بنسبة تصل إلى 24%. الإمكانات الرئيسية لمنصة xiQ المدعومة بالذكاء الاصطناعي: * رؤى تعتمد على الشخصية لدفاتر المبيعات الفردية * محتوى SmartSourced™ الذي يحفز المشاركة بمعدل 10 أضعاف * بيانات نوايا الطرف الأول والتحليلات المتقدمة لتخصيص كل تفاعل. * Instasites (مواقع صغيرة مصممة للتجارب الفردية) * ملفات تعريف شاملة شاملة للشركة تم تجميعها في ثوانٍ* مشغلات المبيعات والتنبيهات في الوقت الفعلي مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك * Outlook وSalesforce وMS Teams وتكامل الوسائط الاجتماعية تجربة xiQ في xiQinc.com.
Humantic AI
humantic.ai
Humantic AI هي أول منصة لذكاء المشتري في العالم. تستخدم فرق الإيرادات الأعلى Humantic AI لتحديد المستخدمين الأوائل، ومساعدة BDRs الخاصة بهم على تخصيص التواصل وتمكين AEs لديهم من خلال رؤى العملاء الحيوية لكل صفقة. تستخدم شركات مثل Paypal وSandler وDomo الذكاء الاصطناعي الشخصي من Humantic وتشهد على الفور زيادة بنسبة 109% في معدلات الاستجابة وزيادة بنسبة 16.2% في الإيرادات. تم الاعتراف بالذكاء الاصطناعي البشري كأفضل أداة للذكاء الاصطناعي في المبيعات في تقرير شتاء 2024 الصادر عن G2.
EngageTech
engagetech.io
نحن نمكن عملائنا من قيادة خطوط أنابيب أكثر تأهيلاً ويمكن التنبؤ بها من خلال منصة ذكاء المبيعات الفريدة لدينا وخدمات حقوق السحب الخاصة ذات المستوى العالمي. تتيح منصة EngageTech لفرق حقوق السحب الخاصة والمبيعات في جميع أنحاء العالم تحديد الحسابات في السوق ومشتري تكنولوجيا B2B المستعدين للمحادثة. قاعدة بيانات ديناميكية وقابلة للبحث تحتوي على معلومات حديثة ومتوافقة عن شركة B2B وتفاصيل اتصال دقيقة لمشتري التكنولوجيا (المسمى الوظيفي وأرقام هواتف الاتصال المباشر والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك)، وتصنيف الحسابات في السوق ومشتري التكنولوجيا بذكاء بناءً على احتمالية أن يكونوا مفتوحة للمحادثة. من خلال تقليل ساعات البحث في حقوق السحب الخاصة وتحسين نشاط التنقيب الخارجي، تتكامل EngageTech مع مشاركة المبيعات الرائدة ومنصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، بالإضافة إلى تمكين الاتصال المباشر بالعملاء المحتملين عبر النظام الأساسي. يتم دعم قاعدة بياناتنا بأكثر من 50,000 مكالمة صادرة أسبوعيًا لمشتري التكنولوجيا حول العالم مما يمكننا من عرض معلومات استخباراتية فريدة تضمن تركيز حقوق السحب الخاصة على التنقيب عن الحسابات والمشترين المناسبين، في الوقت المناسب، ومجهزين بالرؤى اللازمة لإجراء محادثات إيجابية. لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد فحسب؛ اقرأ أكثر من 50 مراجعة واطلع على ما يقوله عملاؤنا. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول خدمات حقوق السحب الخاصة التي نوفرها لمصادر خارجية، فيرجى مراجعة موقعنا على الويب.
SetSail
setsail.co
SetSail عبارة عن نظام أساسي لبيانات المبيعات يعمل على أتمتة تسجيل نشاط المبيعات، ويوفر معلومات حول الإيرادات، ويحسن أداء المبيعات لتحقيق المزيد من الإيرادات.
CloseFactor
closefactor.com
يعد CloseFactor أول نظام تشغيل GTM في العالم لفرق الإيرادات. بفضل مجموعة الأدوات سريعة التطور، تساعد CloseFactor الشركات على ملء خطوط الأنابيب الخاصة بها باستخدام برنامج المقارنات الدولية (ICP) الخاص بها. باستخدام التعلم الآلي لتنظيم المعلومات غير المنظمة حول الشركات تلقائيًا واستخراج رؤى مفيدة يمكن لفرق الذهاب إلى السوق التصرف بناءً عليها، تحدد CloseFactor أفضل عملائك، وتمكين فرق المبيعات والتسويق من تحقيق أهدافهم.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 هو السلاح السري للبائع للتغلب على الحصص، من خلال مساعدة المندوبين على مشاركة المحتوى الذي يجيب على أسئلة المشترين الملحة، والحضور مستعدًا للاجتماعات المهمة، وقضاء المزيد من الوقت البيع فعليًا عن طريق تقليل العمل اليدوي المشغول.
Regal.io
regal.io
Regal هو المعيار الجديد في تجربة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتفهم Regal إشارات نية العميل في الوقت الفعلي، وتقوم تلقائيًا بتخصيص التفاعلات الواردة والصادرة متعددة اللمس مع مزيج من وكلاء Regal AI ووكلاءك البشريين. العلامات التجارية التي تضع العميل أولاً، بما في ذلك Angi (المعروفة سابقًا باسم Angie's List)، وAAA، وGoogle، وHarvard (من خلال Podium Education)، وK Health، وKin Insurance، وRo، وToyota، وVarsity Tutors، قامت بتحسين تفاعلها مع مئات الملايين من العملاء من خلال Regal، الرائدة في مجالها. إلى 5 مليار دولار في الإيرادات. يقع مقر Regal.io في مدينة نيويورك ويدعمه 83 مليون دولار من كبار المستثمرين بما في ذلك Emergence Capital وFounder Collective وHomebrew.
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط المواهب، وإنشاء استراتيجيات إعادة المهارات. توفر Draup أيضًا رؤى حول الأدوار الناشئة ونقاط المواهب والمهارات المطلوبة للمساعدة في تخطيط احتياجات القوى العاملة المستقبلية. بالنسبة لقادة المبيعات، تقدم Draup أدوات استخباراتية للمبيعات تتجاوز معلومات المشتري الأساسية. فهو يتيح الاستهداف الجزئي للعملاء المحتملين بناءً على الاهتمامات والاحتياجات التكنولوجية وعلاقات الاستعانة بمصادر خارجية. يوفر Draup تقارير تفصيلية عن الحساب، وخرائط لأصحاب المصلحة، ويساعد في تحديد صناع القرار المناسبين لاستراتيجيات المبيعات المستهدفة. كما أنه يساعد فرق المبيعات على استكشاف فرص جديدة لمقدمي الخدمات عبر مختلف الصناعات. تم إنشاء Draup بواسطة خبراء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، مما يجمع بين التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم البشري. توفر المنصة رؤى شديدة الاستهداف استنادًا إلى ملايين نقاط البيانات، مما يوفر استراتيجيات قابلة للتنفيذ مدعومة ببيانات حديثة وتم التحقق من صحتها. يتم فحص بيانات Draup بواسطة باحثين ومحللين خبراء لضمان الحصول على معلومات غير متحيزة. وتتميز المنصة بالإعداد السريع والدعم المستمر والنشر السريع لتلبية الاحتياجات المتغيرة. فهو يوفر تحديثًا للبيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، ونماذج توصيل مرنة، ورسومًا يمكن التنبؤ بها. توفر Draup وصولاً متعدد القنوات إلى نظامها الأساسي والتقارير المخصصة وتصدير البيانات/واجهات برمجة تطبيقات REST من أجل التكامل السلس في حلول المؤسسات. بشكل عام، تهدف Draup إلى دعم فرق المواهب والمبيعات في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتسريع نمو الإيرادات في المؤسسات في جميع أنحاء العالم.
LinkedCamp
linkedcamp.com
اختر أداة LinkedIn Automation Tool الأكثر موثوقية مثل LinkedCamp واجعل التنقيب أمرًا سهلاً. استمتع بنسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا اليوم. سجل وزد مبيعاتك.
Icereach
icereach.com
احصل على 10 أضعاف التحويلات وقم بتخصيص الرسائل على نطاق واسع باستخدام Icereach. أداة الأتمتة السحابية الأكثر أمانًا للتواصل مع LinkedIn.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks عبارة عن منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على جعل معلوماتها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل موظف. يجيب مساعد المعرفة Dash AI على الفور على الأسئلة المتعلقة بالعمل، وينشئ المحتوى ذي الصلة، ويبحث عن المستندات والرسائل والمهام والمزيد. بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة بها، تتمتع Dash AI أيضًا بتكامل قوي مع Slack. يمكن إضافته إلى قنوات Slack الخاصة بالشركة حيث يمكنه الرد تلقائيًا على الأسئلة المتداولة. تتكامل Dashworks حاليًا مع أكثر من 20 تطبيقًا عبر مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة.
Pocus
pocus.com
يقوم Pocus بتحويل البيانات إلى إيرادات. اجمع بين جميع إشارات استخدام المنتج والنوايا التي يحتاجها فريقك لتحديد أولويات أفضل الفرص واتخاذ إجراءات سريعة. يساعدك Pocus على بناء خط أنابيب بناءً على إشارات شراء حقيقية، وليس أفضل تخمين لفريقك (سواء كان ذلك يتعلق بطرح شعارات جديدة أو توسيع الشعارات الحالية). مع Pocus، توفر فرق الذهاب إلى السوق في Asana وCanva وMiro وLoom أكثر من 10 ساعات أسبوعيًا في البحث في البيانات للعثور على الصفقات وإبرامها بثقة.
Traq.ai
traq.ai
في عالم أصبح فيه المشترون أكثر اطلاعًا من أي وقت مضى، فإن الفوز بالمزيد من الصفقات لا يتعلق باتباع النص بقدر ما يتعلق بفهم أولويات العميل المحتمل ونقاط الضعف. من خلال تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نص وتحليل الذكاء الاصطناعي، تستخرج منصة ذكاء المحادثة Traq.ai رؤى تتمحور حول المشتري وتفوز بالصفقات من كل مكالمة وتربطها مباشرةً بإدارة علاقات العملاء (CRM) لديك. بصفته مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي لا يعتمد على النظام الأساسي ومتوافقًا مع أي هاتف VoIP وأداة اجتماعات عبر الإنترنت، فإن Traq.ai يجعل كل عضو في الفريق أكثر إنتاجية وفعالية بشكل متزايد كل يوم. باعتبارها منصة لأداء المبيعات والتدريب، تكشف Traq.ai عن التحديات التي يواجهها فريقك حتى تتمكن من تحسين التدريب وإلهام أعلى مستوى من الأداء. أسعار شفافة وتنافسية بما في ذلك خيار مجاني.
Collective[i]
collectivei.com
تعمل فرق المبيعات المنتجة والمستنيرة بشكل أكثر ذكاءً وتفوز بالمزيد. يُعد Collective[i] نهجًا شاملاً لمواءمة بياناتك وأفرادك وعملياتك. نحن نسمي هذا تحسين علاقات العملاء. تخيل كل شيء بدءًا من بياناتك، وكيفية عمل فريق المبيعات لديك والأنشطة التي يتم تنفيذها، واحصل على المزيد من الكفاءة من خلال العمل ببساطة باستخدام أدوات المبيعات الموجودة في مجموعتك. بالنسبة لعمليات المبيعات والتسويق، توفر Collective[i] مجموعة بيانات نظيفة وشاملة ومؤتمتة. باستخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، يتم التقاط الأنشطة تلقائيًا من أدوات العمل التي تستخدمها فرق المبيعات (البريد الإلكتروني، التقويم، وما إلى ذلك)، وتنظيفها لتحديث جهات الاتصال، وأسماء الشركات، وما إلى ذلك، وتسجيل الدخول إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) تلقائيًا باستخدام تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع وخدماتنا الضخمة. شبكة. لا يتم فقدان أي بيانات أو وقت ثمين، مما يؤدي إلى زيادة جودة البيانات المسجلة بشكل كبير والإنتاجية التنظيمية بنسبة 20-30%. تحافظ شركة Collective[i] على اللياقة المستمرة لبيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتقوم تلقائيًا بتصحيح جهات الاتصال القديمة ومعلومات العملاء المحتملين المستهدفين. بالنسبة لإدارة المبيعات، توفر Collective[i] الشفافية والذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في كل فرصة. لا مزيد من المراجعات المطولة لخطوط الأنابيب، أو مفاجآت نهاية الربع. يمكن للمديرين الالتزام بتحقيق الإيرادات بثقة، وفحص الفرص المهمة في أي وقت، وإدارة المواهب الاستثنائية والاحتفاظ بها بشكل أفضل مع رؤية كاملة لحجم وجودة أنشطتهم. تعمل شركة Collective[i] على تمكين المديرين من خلال الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الذي تم إنشاؤه حول المشترين استنادًا إلى شبكة Collective[i] الواسعة. بالنسبة لمحترفي المبيعات، تقدم Collective[i] إرشادات خلال رحلة كل مشتري، وتوجيهات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي بشأن المكان والأشخاص الذين يجب تركيز الوقت عليهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أعضاء الشبكات الاجتماعية وشبكات العمل الذين يمكنهم المساعدة في تسريع المبيعات وزيادة معدلات الفوز. تعد تقنية Collective[i] تحويلية وجزءًا أساسيًا من مجموعة التكنولوجيا لمؤسسات المبيعات الحديثة.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: تحويل جيل العملاء المحتملين B2B للفرق المدفوعة بالنمو اكتشف Leadgenerator.io، النظام الأساسي المبتكر لجيل العملاء المحتملين B2B الذي يعيد تصور عملية توليد العملاء المحتملين ويؤتمتها لمحترفي المبيعات والتسويق والعمليات. توفر منصتنا الحديثة الأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المشهد التنافسي الحالي. الميزات الأساسية: إنشاء قائمة دقيقة: قم ببناء قوائم مستهدفة للعملاء المحتملين بسهولة. رسائل بريد إلكتروني مخصصة: استفد من التخصيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي للحصول على معدلات مشاركة فائقة. التواصل والمتابعة الآلية: قم بتحسين استراتيجية التواصل الخاصة بك للاستفادة من كل فرصة. التوجيه والتدريب في مجال المبيعات: عزز قدرات فريقك واحصل على المزيد من الصفقات. أدوات التواصل التكتيكية: قم بتكييف نهج المبيعات الخاص بك لتحقيق الأهداف بشكل فعال. تم تصميم Leadgenerator.io مع وضع ممثلي تطوير المبيعات (SDRs)، ومديري الحسابات (AEs)، والمسوقين في الاعتبار، وهو الحل الأمثل للفرق التي يحركها النمو والتي تسعى إلى إحداث ثورة في جهود توليد العملاء المحتملين.
Salesforge
salesforge.ai
وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني. نحن نفعل ذلك من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي التعلم الآلي لاتخاذ القرار بشأن أنشطة المبيعات المهمة، وتعزيز المراسلة بكل لغة، والقضاء على الحاجة إلى حلول نقاط البيع المختلفة، وبالتالي تحقيق معدلات تحويل فائقة.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker هي أداة متقدمة موجهة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز تفاعلات المبيعات من خلال تمكين التخصيص الفائق على نطاق واسع. وقد جمعت الأداة مؤخرًا 2.5 مليون يورو واستحوذت على MyProfilia، وأطلقت امتدادًا جديدًا للكروم. إحدى الميزات الرئيسية لـ Humanlinker هي قدرتها على الكتابة التوليدية بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعد فرق المبيعات على إنشاء وسائل كسر الجليد المخصصة لجهود التوعية الخاصة بهم. يتم إنشاء أدوات كسر الجمود هذه بناءً على تحليل شخصية DISC، والذي يوفر نظرة ثاقبة للسمات الشخصية المتأصلة للعملاء المحتملين. يساعد هذا التحليل محترفي المبيعات على التواصل بشكل فعال وبناء الثقة والتفاوض مع العملاء المحتملين. تقدم Humanlinker أيضًا 360° Account & People Intelligence، مما يسمح لفرق المبيعات بالحصول على فهم أعمق لحساباتهم المستهدفة والأفراد داخل هذه الحسابات. تتضمن هذه المعلومات الاستخبارية معلومات من منصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn وTwitter، بالإضافة إلى الملفات الصوتية والمقابلات والمقالات. تتكامل الأداة بسلاسة مع منصات CRM الشائعة مثل Salesforce وHubspot وSalesloft وOutreach، مما يمكّن فرق المبيعات من الوصول إلى البيانات وسير العمل الحالية والاستفادة منها. تم تصميم Humanlinker لفرق المبيعات التي تتطلع إلى تحسين عمليات التنقيب والبيع. فهو يوفر مفاتيح تخصيص قوية تستفيد من المعلومات من مصادر مختلفة، مما يساعد محترفي المبيعات على حجز المزيد من الاجتماعات وتقصير دورة المبيعات. وتساعد الأداة أيضًا في التحضير للاجتماعات من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لمندوبي المبيعات بإحداث تأثير أكبر في كل اجتماع. بشكل عام، يعمل Humanlinker على تمكين فرق المبيعات من تخصيص تفاعلاتهم عبر جميع القنوات، مما يؤدي إلى تحسين نتائج المبيعات وزيادة الإنتاجية.
Salesroom
salesroom.com
استمتع بتجربة قوة Salesroom، منصة مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تقوم غرفة المبيعات بتتبع مشاركة المشتري فحسب، بل تقوم أيضًا بتعليم أفضل ممارسات الاتصال الافتراضي. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك، تم تصميم Salesroom لتحسين أداء الممثلين في الاجتماعات وتحقيق الحصص عبر الفريق.
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter هو تطبيق ويب وجوال لأتمتة المبيعات وتوليد العملاء المحتملين والتأهيل. تساعد الأداة على توفير الوقت وزيادة كفاءة العروض التقديمية لمديري المبيعات والمسوقين ومديري الموارد البشرية وكل من يستخدم العروض التقديمية بنشاط كأداة في عملهم. ROI4Presenter يحل مشكلة تنسيق وقت العرض بين المقدم والمستمع، لأن الأخير يستطيع مشاهدة العرض بمفرده في أي وقت، دون فقدان إمكانية التواصل الشخصي، وذلك بفضل الدردشة المدمجة وإمكانية الاتصال مقدم للتواصل المباشر عن طريق الصوت أو الفيديو. يفتح ROI4Presenter قناة جديدة لتوليد العملاء المحتملين، لأنه يمكن توفير العرض التقديمي بشكل دائم عبر رابط أو تضمينه في أي صفحة ويب بالموقع، أثناء إعداد مجموعة معلومات الاتصال للمستمعين وتلقي الإشعارات عند بدء المشاهدة. يوفر ROI4Presenter وقت المستمع ويزيد من فرص سماع المقدم، وذلك بفضل وضع "العرض التقديمي" الخاص الذي يسمح لك بالتعرف على المحتوى الرئيسي للعرض التقديمي في بضع دقائق. يساعد ROI4Presenter العروض التقديمية على التحسن من خلال الحصول على تعليقات من المستمعين. باستخدام ROI4Presenter، يمكنك إضافة مقاطع فيديو كشريحة، وتحويل محتوى الفيديو إلى شرائح، وإضافة الصوت والأسئلة الشائعة إلى العروض التقديمية الخاصة بك. وتسمح لك إعدادات الوصول المرنة والتحكم في العرض التقديمي بتخصيص عروضك التقديمية وفقًا لاحتياجاتك المحددة.
Saara
saara.io
أفضل البرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية حل المشكلات مثل ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء وانخفاض معدل التكرار والاحتيال في المرتجعات وإدارة المرتجعات...
Orum
orum.com
Orum عبارة عن منصة للمحادثة المباشرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة نشاط المبيعات وربط الفرق وتحقيق المزيد من الإيرادات.
Squaretalk
squaretalk.com
قم بتمكين أعمالك وتمهيد الطريق لتحسين الاتصالات باستخدام Squaretalk، وهي منصة عالمية للاتصالات التجارية التفاعلية. إن إنشاء منصة ذكية وموحدة لعملائنا هو هدف كل فرد في فريقنا، وبينما توفر Squaretalk نظامًا بيئيًا مترابطًا لاتصالات الأعمال، يمكننا أيضًا تقديم حلول فردية. اكسيوم هي خدمة PBX السحابية كاملة المواصفات. من خلال التكامل مع بعض أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) الرائدة في العالم، توفر اكسيوم لمراكز الاتصالات الأدوات التي تحتاجها لتقديم خدمة مخصصة للعملاء في جميع أنحاء العالم. قم بإجراء المكالمات بنقرة واحدة، وقم بإدارة حركة المكالمات مباشرة من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. عرض تفاصيل المتصل وسجل الشراء أثناء كل مكالمة، وتسجيل جميع المكالمات وربطها بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. توفر اكسيوم أيضًا ميزات شاملة للمسؤولين لمراقبة المكالمات والوكلاء في الوقت الفعلي، أو تقديم النصائح الهامسة للوكلاء، أو الرد على المكالمات إذا لزم الأمر. يدعم برنامج الاتصال التنبؤي Matrix عددًا غير محدود من الوكلاء مقابل رسوم منخفضة تصل إلى 25 دولارًا لكل مستخدم. بفضل واجهات المدير والوكيل المخصصة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، يمكن لـ Matrix التعامل مع ما يصل إلى 1000 قناة في وقت واحد. تم دمج Matrix من Squaretalk مع جميع أدوات جذب العملاء المحتملين بما في ذلك الصفحات المقصودة وإدارة علاقات العملاء والمواقع التابعة والقوائم. تعمل Matrix على استيعاب العملاء المحتملين وجهات الاتصال الخاصة بك وإعدادهم للاتصال عن طريق الكشف عن أرقام الهواتف النشطة وتحسين المناطق الزمنية. باستخدام حملات قابلة للتكوين بشكل كبير، يتم الاتصال بالعملاء المتوقعين بطريقة تناسب احتياجات الجهد التسويقي. سحق حملاتك وحسّن وقت التحدث بنسبة تصل إلى 400%! لم يسبق لك أن رأيت طالبًا مثل هذا. Express هو حل مراسلة متعدد القنوات يوفر المزيد من الطرق للتواصل مع العملاء ويضمن أن عملائنا لن يفوتوا أبدًا أي فرصة لمواصلة المحادثة أو حل مشكلة أو تقديم الدعم في الوقت المناسب. يتيح Express للشركات ومراكز الاتصال التواصل مع العملاء أينما كانوا، من خلال أي جهاز، على النظام الأساسي المفضل لديهم. بدءًا من الرسائل النصية القصيرة، ستشمل المنصة قريبًا WhatsApp وMessenger وViber وTelegram وWeChat. الوشق. طبقة تكامل في الوقت الفعلي بدون تعليمات برمجية ستسمح للمؤسسات بربط جميع منصات وأدوات اتصالات الأعمال الخاصة بها بسلاسة. لا يتطلب Lynx أي معرفة متخصصة أو وقت للتطوير، فهو يعمل على تمكين مراكز الاتصال وعمليات تعهيد العمليات (BPOs) من خلال جعل دمج أنظمة الاتصالات المعقدة وأتمتتها أمرًا سهلاً مثل استخدام التطبيق. من خلال Lynx، سيتمتع عملاؤنا بالمرونة في تقديم العطاءات لأي عقد يريدونه تقريبًا، حيث يوفر Lynx وصولاً آمنًا إلى أكثر من 100 تطبيق أعمال، ونقل البيانات بشكل شفاف، وتحسين القوى العاملة. إنه فوز كبير لـ BPOs.
FreJun
frejun.com
FreJun عبارة عن منصة للاتصالات الهاتفية السحابية تعمل على أتمتة مكالمات عملك. يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات تجارية صادرة باستخدام رقم افتراضي فريد واستقبال المكالمات الواردة على نفس الرقم. يمكن تسجيل المكالمات التي تتم من خلال الأرقام الافتراضية ودمجها مع أي أدوات سير عمل مثل CRM وATS. يتم إنشاء تحليلات مفصلة للمكالمات ورؤى الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الفريق. يوفر FreJun أيضًا ميزة الاتصال الآلي الفريدة (المتصل التلقائي) حيث يمكن للمستخدم الاتصال تلقائيًا بقائمة من الأرقام. باستخدام FreJun مع أداة سير العمل الخاصة بك، يمكن أتمتة نظام الاتصال بالكامل خلال 5 إلى 10 دقائق.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing هي شركة رائدة في مجال توفير مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي للأعمال. مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثة الخاصة بنا وChatGPT من OpenAI، تم تصميم مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي لدينا لأتمتة المكالمات الواردة ومشاركة العملاء الصادرة عبر أي مرحلة من رحلة العميل. نحن نساعد الشركات على زيادة الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وإثراء رحلة تجربة العملاء الرقمية الخاصة بهم دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة أو عدد إضافي من الموظفين. نجح مساعدونا الصوتيون متعددو اللغات في أتمتة الملايين من المحادثات بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات عبر مجموعة من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والتأمين والتجارة الإلكترونية والمزيد. Curious Thing هي تقنية Voice AI الوحيدة التي تدعم النشر السريع عبر حالات الاستخدام المتعددة - دعم الدفع، ومعالجة الاستفسارات، وحجز المواعيد، والتعامل مع الأسئلة الشائعة، وتأهيل العملاء المحتملين، والمزيد.
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
OneMob
onemob.com
OneMob هي المنصة النهائية للجميع في واحد لإنشاء ومشاركة وتتبع microsites الجميلة في ثوان! سواء كنت في المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو منشئ المحتوى ، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع التوعية والاستمتاع بمزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. من خلال منشئ Microsite القوي من OneMob ، ومواد تحميل المحتوى ، وميزات الإدارة ، يمكنك بسهولة إنشاء microsites المذهلة والمخصصة التي تعرض علامتك التجارية والمحتوى بطريقة احترافية وجذابة. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من القوالب وخيارات وضع العلامات لتخصيص microsites لمطابقة علامتك التجارية واستهداف جمهورك. ولكن هذا ليس كل شيء - onemob مليء بميزات لمساعدتك في إنشاء المحتوى الخاص بك ومشاركته وتتبعه مثل المحترف. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو أثناء التنقل مع أجهزة Mobile و Web و Screen Recorder الخاصة بـ Onemob ، واستخدام أدوات تحرير Teleprompter ومقاطع الفيديو المدمجة لإتقان المحتوى الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، مع موافقات الفيديو وتتبع المشاركة ، يمكنك أن ترى بالضبط كيف يتفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك وضبط استراتيجيتك وفقًا لذلك. يتكامل Onemob بسلاسة مع مكدس Tech الخاص بك الحالي ، بما في ذلك تكامل CRM لـ Salesforce و Dynamics و HubSpot والمزيد ، وتكامل المحتوى مع Zoom و Google Drive و Box و Dropbox. من خلال مكون إضافي أصلي لـ Gmail و Outlook و Salesloft و Outreach و Salesforce و Insidesales ، يمكنك بسهولة إنشاء المحتوى ومشاركته من أدوات البريد الإلكتروني وأدوات المبيعات المفضلة لديك. وأفضل جزء هو أنه يمكنك البدء مع Onemob مجانًا! توفر خطتها المجانية الوصول إلى العديد من ميزاتها الأساسية ، بحيث يمكنك تجربة Onemob خالية من المخاطر ومعرفة كيف يمكنها تحويل لعبة المحتوى الخاصة بك.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder هي شركة برمجيات تعمل على تسخير قوة أتمتة الصوت بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارب العملاء. باستخدام المساعدين الصوتيين المدعمين بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمركز الاتصال الخاص بك إجراء مكالمات عالية الجودة تشبه المكالمات البشرية بسرعات البرق، وجمع البيانات وتحليلها تلقائيًا للوصول إلى المزيد من العملاء وتنشيطهم. تساعد تقنية AI Rudder مراكز الاتصال على تقليل التكاليف عن طريق أتمتة المهام المتكررة وتقليل عبء عمل الوكيل. وهذا يحرر الوكلاء للتركيز على الأشياء التي لا يمكن إلا للبشر القيام بها. على المدى الطويل، تهدف AI Rudder إلى إعادة التفكير في مستقبل الاتصالات التجارية.
Nutsales
nutsales.co
ما هو نوتاليس؟ Nutsales عبارة عن منصة CRM تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعمها فريق بشري قابل للتطوير. يمكننا أولاً تحويل صناديق البريد المتعددة الخاصة بك إلى مسارات تحويل تفاعلية عن طريق تخصيص خطوط الأنابيب مع تكامل Gmail للمبيعات ودعم العملاء والموارد البشرية وما إلى ذلك. أتمتة تعيين العملاء المتوقعين باستخدام خوارزميات متقدمة، مع الأخذ في الاعتبار معايير التجزئة أو الدوري الشامل. تمكين التواصل الجماعي من خلال التعاون في الوقت الفعلي ووضع العلامات والتعليق. الحصول على عملاء محتملين جدد من الداخل أو الخارج والتكامل والمشاركة على الفور مع Nutsales، سيكون لديك فريق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن عدم مرور أي محادثة مع العملاء دون أن يلاحظها أحد.
haeppie
haeppie.com
تم تصميم haeppie لفرق المبيعات ونجاح العملاء - حوّل رحلات المشتري إلى المزيد من الإيرادات واحصل على جميع صناع القرار في نفس الصفحة من خلال مساحات مبيعات haeppie. قم بإنشاء مساحات مخصصة وتفاعلية تغلق المزيد من الصفقات في ثوانٍ. قم بتسريع دورات مبيعاتك بدءًا من التواصل البارد وحتى الإعداد من خلال مركزية رحلات المشتري الخاصة بك من خلال رابط واحد. التكامل بسلاسة مع CRM (Hubspot، Pipedrive،) يجعل العمل مع haeppie سريعًا وسهلاً جدًا للجميع. شارك متابعات ما بعد العرض التوضيحي أو معلومات الإعداد أو الصفقة بنقرة واحدة وقم بدمج جميع المواد الموجودة لديك من الأدوات التي تستخدمها بالفعل.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk عبارة عن منصة لأتمتة التسويق B2B مدعومة بالذكاء الاصطناعي. يحتوي على عدد من الميزات التي قد تكون مفيدة جدًا لفرق التسويق والمبيعات، بما في ذلك: - تحديد حركة مرور الويب العضوية والمدفوعة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على فهم القنوات التي تجذب أكبر عدد من الزيارات إلى موقع الويب الخاص بهم، وتحديد العملاء المحتملين الذين أعربوا بالفعل عن اهتمامهم بمنتجاتهم أو خدماتهم. - إثراء معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء المحتملين: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على تأهيل العملاء المتوقعين بشكل أكثر فعالية وإنشاء حملات تسويقية أكثر تخصيصًا. - تكوين معلمات ملف تعريف العميل المثالي (ICP) وإنشاء قائمة الحسابات المستهدفة: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على تركيز جهودها على العملاء المتوقعين الواعدين وزيادة معدلات التحويل الخاصة بهم. - إنشاء قوائم ومزامنة الحسابات/جهات الاتصال مع CRM في الوقت الفعلي: يمكن أن يساعد ذلك الفرق في الحفاظ على تحديث بيانات CRM الخاصة بهم والتأكد من أنهم يعملون دائمًا مع العملاء المتوقعين الأكثر صلة. - إرسال بريد إلكتروني مخصص للغاية باستخدام LLM مخصص: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على إنشاء حملات بريد إلكتروني أكثر جاذبية وفعالية. -إعداد تنبيهات Slack عندما تزور الحسابات/جهات الاتصال الرئيسية موقع الويب الخاص بك: يمكن أن يساعد ذلك الفرق على متابعة العملاء المتوقعين بسرعة وزيادة فرصهم في إغلاق الصفقات. - بشكل عام، يحتوي Revmonk على عدد من الميزات التي يمكن أن تساعد الفرق على أتمتة سير العمل الخاص بهم، وتحسين كفاءتهم، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات.
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