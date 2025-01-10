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برنامج مساعد مبيعات الذكاء الاصطناعي - التطبيقات الأكثر شعبية - الفلبين
مساعدو المبيعات بالذكاء الاصطناعي، والمعروفون باسم مساعدي المبيعات الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي، هم تطبيقات مصممة لدعم مندوبي المبيعات من خلال أتمتة المهام والعمليات المختلفة من خلال الذكاء الاصطناعي المتكامل. تشمل هذه المهام تأهيل القائد وأنشطة المتابعة وإدارة خطوط الأنابيب والتنبؤ وجدولة الاجتماعات وإدخال البيانات. تقوم فرق المبيعات والتسويق في كثير من الأحيان بنشر مساعدي مبيعات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام العادية، مما يتيح مزيدًا من الوقت للتعامل مع المسؤوليات المعقدة والمتطلبة. غالبًا ما تكون هذه الأدوات متوافقة مع برامج أخرى أو يمكن أن تتكامل بسلاسة مع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالية، على الرغم من أن العديد منها عبارة عن حلول مستقلة أيضًا.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة الاستخدام. ستوفر وقتًا ثمينًا وستحصل على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين وتحولهم على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في قلب كل ما يفعلونه لأن Marketing Hub تم إنشاؤه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة، يمكن للمسوقين تحقيق توافق لا مثيل له مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كان الأمر يتعلق باستراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك، وليس التعقيد. لدى HubSpot كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
JustCall
justcall.io
JustCall: منصة اتصالات الأعمال الشاملة، تواصل مع العملاء المحتملين والعملاء عبر الصوت والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp. قم بأتمتة سير العمل من خلال أكثر من 100 عملية تكامل وسحر الذكاء الاصطناعي، وشاهد نمو أعمالك على الطيار الآلي. تحظى JustCall بثقة أكثر من 6000 شركة على مستوى العالم، وتقوم بتجهيز الفرق التي تتعامل مع العملاء لتقديم تفاعلات لا تشوبها شائبة مع العملاء مدعومة برؤى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي وبعد المكالمة. أهم ميزات JustCall التي يجب الانتباه إليها: * المكالمات الواردة والصادرة * إرسال واستقبال الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة * طالب المبيعات (طالب السيارات والتنبؤية والطاقة) * سير عمل الرسائل القصيرة * روبوتات الرسائل القصيرة * نظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR) متعدد المستويات * مساعدة الوكيل في الوقت الحقيقي * مساعد الطيار عبر الرسائل القصيرة الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي * تدريب الذكاء الاصطناعي *تحليل المشاعر * تسجيل المكالمات بالذكاء الاصطناعي * مراقبة المكالمات الحية * صندوق الوارد الخاص بـ WhatsApp المشترك * التوزيع التلقائي للمكالمات (ACD) * 100+ تكاملات CRM * أرقام هواتف الأعمال في أكثر من 70 دولة
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesforce في المرتبة السادسة في "قائمة أفضل 100 شركة للعمل لديها"، بناءً على استبيان رضا الموظفين.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies هو مساعد صوتي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد في نسخ الملاحظات وتلخيصها وإكمال الإجراءات أثناء الاجتماعات. يتكامل مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا، Fred، مع جميع منصات مؤتمرات الويب الرائدة في العالم مثل Zoom وGoogle Meet وWebex وMicrosoft Teams بالإضافة إلى تطبيقات الأعمال مثل Hubspot وSlack وTrello وAsana وSalesforce والمزيد. التسجيل: قم بتسجيل الاجتماعات على الفور عبر جميع منصات مؤتمرات الويب الرئيسية. قم بدعوة اليراعات أو اطلب منها التقاطها تلقائيًا. النسخ: يمكن لـ Fireflies نسخ الاجتماعات المباشرة أو الملفات الصوتية التي تقوم بتحميلها. قم بتصفح النصوص والاستماع إلى الصوت في وقت واحد. تلخيص: توفر لك AI Super Summaries نظرة عامة مفصلة عن الاجتماع والمخططات التفصيلية وملاحظات الاجتماع والكلمات الرئيسية وعناصر العمل. يمكنك تتبع الاجتماع بأكمله وتصفحه بسرعة في 5 دقائق! التعاون: أضف التعليقات وقم بوضع علامة على اللحظات المهمة على المكالمات ليقوم زملائك في الفريق بمراجعتها بسهولة. البحث: قم بمراجعة مكالمة مدتها ساعة في أقل من 5 دقائق. يمكنك التصفية حسب عناصر العمل والتواريخ والمقاييس والمواضيع المهمة الأخرى. التكامل: تصبح ملاحظات الاجتماع والنصوص والتسجيلات أكثر قيمة عندما تتم مزامنتها تلقائيًا مع الأدوات والأنظمة الأساسية التي تستخدمها بالفعل. قم بتسجيل ملاحظات الاجتماع والنصوص والتسجيلات في تطبيقات إدارة علاقات العملاء والتعاون مثل Salesforce وHubspot وSlack وZapier وغير ذلك الكثير. التحليل: تولد ذكاء المحادثة رؤى حول وقت التحدث واتجاهات الموضوع والمشاعر وغير ذلك الكثير. تتيح لك مجموعة ذكاء المحادثة تحديد ما يعمل وما لا يعمل في المكالمات. تساعدك الرؤى على تدريب فريق المبيعات لديك لإتمام المزيد من الصفقات. فهي تساعد مسؤولي التوظيف لديك على توظيف أفضل المواهب بشكل أسرع من خلال تحديد الاتجاهات عبر مقابلات المرشحين. يمكن لمؤسستك بأكملها إنشاء منتجات أفضل من خلال الاستماع إلى صوت عميلك. اكتشف ما هي الرسائل التي تنجح وما لا تنجح في تفاعلات العملاء والفريق.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics هو مزود عالمي لتحليلات المحادثات يمنح المسوقين بيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية واثقة. يعتمد أكثر من 100000 مستخدم، بما في ذلك The Washington Post وVerizon Connect وServiceMaster، على CTM لاتخاذ قرارات إعلانية تعتمد على البيانات. يتكامل CTM مع الأدوات الأساسية التي يستخدمها المسوقون يوميًا مثل إعلانات Google وAnalytics وHubspot وSalesforce وZoom وFacebook. كانت CTM واحدة من أوائل مقدمي خدمات تتبع المكالمات ولا تزال مملوكة لمؤسسيها، الزوج والزوجة، تود ولور فيشر. يتم تصنيف CallTrackingMetrics كقادة في الصناعة، سنة بعد سنة، من قبل أفضل منشورات البرمجيات مثل G2 وCapterra ويتم الاعتراف بها بانتظام لنموها وثقافتها المبتكرة.
Aloware
aloware.com
Aloware هو نظام هاتفي قائم على السحابة متعدد القنوات ومنصة لمشاركة العملاء مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج Aloware في تكامله مع العديد من أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل HubSpot وPipedrive وZoho على سبيل المثال لا الحصر، وقنوات الاتصال، بما في ذلك المكالمات الهاتفية عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، والرسائل النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني. يتيح ذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة جميع محادثات عملائها من لوحة معلومات واحدة، مما يجعل تتبع التفاعلات أسهل، وتحديد أولويات العملاء المحتملين وتذاكر الدعم، وضمان المتابعة في الوقت المناسب لفرق المبيعات والدعم. تفتخر Aloware أيضًا ببرنامج Power Dialer المتوافق مع TCPA والذي يساعد الوكلاء في زيادة إنتاجية مكالماتهم إلى الحد الأقصى دون خوف من طلب أرقام DNC عن طريق الخطأ، أو أن يتم وضع علامة "احتيال" عليهم. أحدث إضافة إلى قائمة ميزات Aloware التنافسية هي برنامج الدردشة الآلي الخاص بها داخل التطبيق، AlohaBot، والذي لا يتطلب تكامل تطبيقات الطرف الثالث، مما يجعله أكثر سلاسة وأسرع وأكثر تقدمًا في السوق. من خلال الاقتران مع Sequence+ الأسطوري الذي يمكّن الشركات من أتمتة سير العمل وإطلاق إجراءات مثل حملات الرسائل القصيرة/رسائل الوسائط المتعددة والمكالمات والبريد الإلكتروني، تقوم Aloware بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بأداة اتصال شاملة للحصول على أقصى استفادة في صناعاتها.
Gong.io
gong.io
شاهد المزيد. فهم المزيد. فوز أكثر. تعمل منصة ذكاء الإيرادات (بواسطة Gong) على تحويل المؤسسات من خلال فهم دقيق لتفاعلات العملاء لزيادة كفاءة الأعمال وتحسين عملية صنع القرار وتسريع نمو الإيرادات. إنها تمكن الشركات من التقاط جميع تفاعلات العملاء وفهمها والتصرف بناءً عليها في منصة واحدة متكاملة. تستخدم منصة Gong's Revenue Intelligence Platform تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة والحاصلة على براءة اختراع لفهم تفاعلات العملاء بدقة لزيادة الرؤية، ودفع عملية صنع القرار، ومواءمة الاستراتيجيات في المؤسسات تحقيق نتائج ناجحة. الآلاف من الشركات المبتكرة مثل Morningstar Inc. وLinkedIn وShopify وSlack وSproutSocial وTwilio وZillow تثق في Gong لتعزيز واقع عملائها. Gong هي شركة خاصة مقرها الرئيسي في منطقة خليج سان فرانسيسكو. صنف جمهور مستخدمي البرامج في G2 Gong في المرتبة الأولى في قائمة "أفضل 100 منتج برمجي" لعامي 2021 و2022. كما تم الاعتراف بـ Gong أيضًا في سبع قوائم إضافية لـ G2 Best Of، بما في ذلك: #1 في المنتجات الأعلى رضاءً #1 في أفضل 50 منتجات المؤسسات رقم 1 في أفضل 50 منتجًا للسوق المتوسطة، أفضل المنتجات للمبيعات، منتجات الأعمال الصغيرة، المنتجات الأسرع نموًا لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.gong.io.
Vowel
vowel.com
Vowel هي أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بفضل ملخصات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجعل Vowel كل اجتماع أكثر شمولاً وجديرة بالاهتمام، من خلال تجربة بسيطة وآمنة وموثوقة. يمكنك استضافة الاجتماعات وتسجيلها ونسخها وقصها والبحث فيها ومشاركتها - دون الحاجة إلى إضافات! الميزات الرئيسية: - ملخصات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، متاحة فورًا عند إنهاء المكالمة - عناصر عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي (مقترحة في الوقت الفعلي) - MeetingGPT، أسئلة وأجوبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات - ملخصات اجتماع Catch Me Up - استضافة اجتماعات فيديو مبهجة في متصفحك - التسجيل والنسخ بنقرة واحدة، حتى على خطة مجانية - التعاون في جداول الأعمال وملاحظات الاجتماع في الوقت الفعلي (بما في ذلك عناصر العمل) - البحث في كل كلمة قيلت على الإطلاق، عبر كل محتوى اجتماعك - التكامل مع Zapier - مقطع الاجتماع لحظات ومشاركتها للسياق الفوري - اجعل الاجتماعات أكثر شمولاً من خلال تتبع وقت التحدث والرموز التعبيرية ورفع اليد والمزيد جرب حرف العلة مجانًا اليوم!
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لإحداث ثورة في تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات. وهو يركز على تلخيص الاجتماعات بشكل فوري، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على المحادثات بدلاً من توثيق التفاصيل. تعمل الأداة عن طريق تسجيل ونسخ وإبراز وتلخيص النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها أثناء الاجتماعات. بعد الاجتماع، يقدم Fathom ملخصات تكون جاهزة خلال إطار زمني موجز بعد نهاية الاجتماع. بالإضافة إلى النسخ والملخص، يقدم Fathom أيضًا خيار مشاركة مقاطع من أجزاء محددة من الاجتماعات، والتي يمكن أن تكون مفيدة لتوفير السياق للزملاء أو المالكون. بالإضافة إلى وظائفه، يقوم Fathom تلقائيًا بمزامنة ملخصات الاجتماعات والمهام مع برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بالمستخدم، مما يوفر للمستخدمين وقتًا كبيرًا في مهام إدخال البيانات بعد الاجتماع. تم تصميم Fathom ليكون متوافقًا مع العديد من منصات ولغات مؤتمرات الفيديو، ويدعم حاليًا 28 لغة منطوقة عالميًا، مما يجعله أداة مرنة للفرق أو الشركات الدولية. تتكامل الأداة أيضًا مع مجموعة متنوعة من أدوات مكان العمل الشائعة، مما يتيح للمستخدمين نسخ/لصق الملخصات وعناصر العمل بسهولة في Slack أو Google Docs أو Gmail أو برامج إدارة المهام الأخرى. تسلط تعليقات العملاء الضوء على كفاءة الأداة وسهولة استخدامها وقدرتها على المساعدة في الإنتاجية والمشاركة الشاملة في المحادثة أثناء الاجتماعات.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Laxis
laxis.com
يهدف Laxis إلى تحسين محادثات العملاء، وهو عبارة عن مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة فرق الإيرادات على التقاط الأفكار الرئيسية من تفاعلاتهم وتقديم أداء أفضل في مختلف القدرات التجارية. تستخدم الأداة نظام الذكاء الاصطناعي للتسجيل والنسخ وتقديم التقطير الدقيق للنقاط البارزة التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات العملاء، مما يضمن عدم إغفال أي تفاصيل مهمة. تعتبر الأداة مفيدة لمختلف المهنيين بما في ذلك المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال ومديري المشاريع ومصممي المنتجات وتجربة المستخدم، لأنها تساعد في مجالات مختلفة مثل أبحاث السوق وتتبع ملاحظات المحفظة والتقاط متطلبات العملاء ونشاطهم، من بين أمور أخرى. تتمثل ميزة Laxis في قدرتها على التكامل عبر منصات مختلفة بما في ذلك مؤتمرات الفيديو وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) حيث تقوم تلقائيًا بإدخال إجراءات وأنشطة العملاء. يمكنه إنشاء ملخصات الاجتماعات تلقائيًا ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وتمكين المستخدمين من حفظ متطلبات العملاء وعناصر الإجراءات وملخصات الاجتماعات في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك بنقرة واحدة. يمكن للمستخدمين أيضًا استخلاص الرؤى ذات الصلة من الاجتماعات الفردية أو مجموعات الاجتماعات. من خلال تضمين تفضيلات اللغة، يدعم Laxis التفاعلات متعددة اللغات مما يضمن النسخ الدقيق للاجتماعات في الوقت الفعلي وحفظ السجلات التفصيلية للتفاعلات متعددة اللغات. كما يسمح للمستخدمين بإعادة استخدام المحتوى الصوتي مثل البودكاست والندوات عبر الإنترنت والاجتماعات بنقرة واحدة فقط.
Kixie
kixie.com
Kixie هي منصة مشاركة المبيعات التي تعزز أداء فريق المبيعات من خلال مكالمات ورسائل نصية موثوقة للغاية وسهلة التشغيل لـ HubSpot وSalesforce وPipedrive وZoho وغيرها من أنظمة إدارة علاقات العملاء الرائدة. أرقام الاتصال أو إرسال الرسائل النصية من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك - أو أي صفحة ويب في Google Chrome - بنقرة واحدة، مع تسجيل كل تفاعل تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. يمكّن ملحق Kixie PowerCall Chrome فرق المبيعات والفرق الأخرى التي تتعامل مع العملاء من تعزيز الأداء من خلال مجموعة من ميزات الاتصال والرسائل النصية المتقدمة. يتعرف Kixie تلقائيًا على أرقام الهواتف الموجودة على أي صفحة ويب تزورها في Chrome، ويضع زر انقر للاتصال بجوار كل رقم للاتصال بنقرة واحدة. يتم تسجيل المكالمات والرسائل النصية والتصرفات والأنشطة تلقائيًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، مما يلغي عمليًا الحاجة إلى حفظ السجلات اليدوية الشاقة التي تؤدي إلى إبطاء مندوبي المبيعات في أنشطتهم اليومية. تشمل الميزات: • PowerDial من خلال قوائم جهات الاتصال تلقائيا. عزز الإنتاجية عشرة أضعاف عن طريق الاتصال بما يصل إلى 10 أرقام في وقت واحد باستخدام PowerDialer متعدد الخطوط • يتيح الحضور المحلي المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين الاتصال من رقم له نفس رمز المنطقة المحلية للشخص الذي يتصلون به
CoPilot AI
copilotai.com
قم بإحداث ثورة في استراتيجية المبيعات الخاصة بك باستخدام برنامج تمكين المبيعات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يعد برنامج CoPilot AI بمثابة نظام أساسي متطور يعمل على تغيير الطريقة التي تتبعها أنت وفريقك في البحث عن العملاء وإشراكهم وتحويلهم. يدعم برنامج CoPilot AI فرق التسويق والمبيعات من خلال: • تحديد العملاء المحتملين ذوي النوايا العالية وإعطائهم الأولوية والذين يتوافقون مع أهداف عملك • إنشاء رسائل هادفة تجذب العملاء المحتملين وتوجههم نحو التحويل • تقديم رؤى مخصصة تساعدك على تصميم أسلوب الاتصال الخاص بك لتقديم الحق الرسالة بالطريقة الصحيحة تم تصميم برنامج CoPilot AI لتحسين استراتيجية مبيعاتك، ورفع معدلات التحويل، والعمل كحليف ذكي لإبرام المزيد من الصفقات.
Sailes
sailes.com
تعمل الروبوتات الشراعية على أتمتة جميع أعمال التنقيب حقق إمكانات Saleshuman التي أصبحت ممكنة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي يعمل على أتمتة كل شيء: بدءًا من البحث والاكتشاف ووصولاً إلى المشاركة والتفاعل والفرص - بدون استخدام اليدين.
Grain
grain.com
Grain هي أداة تسجيل اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل على الأشخاص الذين يقومون بأدوار تركز على العملاء فهم احتياجات عملائهم والدفاع عنها. تتصل Grain بمنصات الاجتماعات مثل Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams لأتمتة تدوين الملاحظات وحفظ السجلات والتقاط الأفكار من كل محادثة مع العميل. على عكس تسجيلات الاجتماعات العادية أو الملاحظات أو أدوات معلومات الإيرادات، فإن Grain بسيط وسهل الوصول إليه وبأسعار معقولة لجميع الأدوار. يمكن لأي شخص بسهولة مشاركة وجهة نظر العملاء، بصوته، مباشرة في أدوات مثل Slack وNotion وHubSpot وSalesforce والمزيد لإنشاء فرق متوافقة مع العملاء واتخاذ قرارات مستنيرة.
Wrench.ai
wrench.ai
تقوم Wrench.AI ببناء برامج وأدوات قائمة على البيانات الضخمة تسمح للقادة باتخاذ قرارات أفضل وأتمتة المبادرات والحملات لتعظيم الموارد لتحقيق أفضل عائد ممكن.
Draup
draup.com
Draup عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لكل من قادة الموارد البشرية والمبيعات. ويقدم رؤى وبيانات عميقة لدعم تخطيط القوى العاملة وتوظيف المواهب وتنمية المهارات لقادة الموارد البشرية. باستخدام بيانات المواهب في الوقت الفعلي، يمكن لقادة الموارد البشرية فهم اتجاهات الصناعة، وتطوير خطوط المواهب، وإنشاء استراتيجيات إعادة المهارات. توفر Draup أيضًا رؤى حول الأدوار الناشئة ونقاط المواهب والمهارات المطلوبة للمساعدة في تخطيط احتياجات القوى العاملة المستقبلية. بالنسبة لقادة المبيعات، تقدم Draup أدوات استخباراتية للمبيعات تتجاوز معلومات المشتري الأساسية. فهو يتيح الاستهداف الجزئي للعملاء المحتملين بناءً على الاهتمامات والاحتياجات التكنولوجية وعلاقات الاستعانة بمصادر خارجية. يوفر Draup تقارير تفصيلية عن الحساب، وخرائط لأصحاب المصلحة، ويساعد في تحديد صناع القرار المناسبين لاستراتيجيات المبيعات المستهدفة. كما أنه يساعد فرق المبيعات على استكشاف فرص جديدة لمقدمي الخدمات عبر مختلف الصناعات. تم إنشاء Draup بواسطة خبراء في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، مما يجمع بين التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي والتصميم البشري. توفر المنصة رؤى شديدة الاستهداف استنادًا إلى ملايين نقاط البيانات، مما يوفر استراتيجيات قابلة للتنفيذ مدعومة ببيانات حديثة وتم التحقق من صحتها. يتم فحص بيانات Draup بواسطة باحثين ومحللين خبراء لضمان الحصول على معلومات غير متحيزة. وتتميز المنصة بالإعداد السريع والدعم المستمر والنشر السريع لتلبية الاحتياجات المتغيرة. فهو يوفر تحديثًا للبيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، ونماذج توصيل مرنة، ورسومًا يمكن التنبؤ بها. توفر Draup وصولاً متعدد القنوات إلى نظامها الأساسي والتقارير المخصصة وتصدير البيانات/واجهات برمجة تطبيقات REST من أجل التكامل السلس في حلول المؤسسات. بشكل عام، تهدف Draup إلى دعم فرق المواهب والمبيعات في اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتسريع نمو الإيرادات في المؤسسات في جميع أنحاء العالم.
LinkedCamp
linkedcamp.com
اختر أداة LinkedIn Automation Tool الأكثر موثوقية مثل LinkedCamp واجعل التنقيب أمرًا سهلاً. استمتع بنسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا اليوم. سجل وزد مبيعاتك.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Writecream
writecream.com
Writecream هي أداة تسويق مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم التعلم الآلي المتقدم لكتابة نسخة لك - لإعلانات Google والصفحات المقصودة وأوصاف المنتجات ومنشورات المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام Writecream لإنشاء مقدمات جذابة وشخصية لحملات التسويق الخارجية.
Outplay
outplayhq.com
Outplay هي منصة مشاركة المبيعات الوحيدة التي يحتاجها كل فريق مبيعات متنامٍ. فهو يساعد الممثلين على التنقيب والمشاركة والتتبع والبيع من مكان واحد دون الحاجة إلى التوفيق بين أدوات متعددة ودفع فواتير متعددة. يوفر Outplay تواصلًا قويًا وشخصيًا متعدد القنوات، وعمليات أتمتة للمبيعات الخارجية تعمل على رفع مستوى الكفاءة، وإعداد تقارير متقدمة للرؤى المعززة بالبيانات أكثر من ذلك بكثير. يحتوي Outplay على عمليات تكامل ثنائية الاتجاه مع مجموعة واسعة من أنظمة إدارة علاقات العملاء وصناديق البريد الوارد والمزيد لمساعدة فرق المبيعات في حجز الاجتماعات وتتبع الأداء من لوحة معلومات واحدة. تساعد واجهة المستخدم البديهية لـ Outplay ودعم العملاء الرائد في الصناعة على إعداد الفرق وتشغيلها بسرعة لبدء حجز الاجتماعات الآن. ليس الربع القادم. بفضل ميزات تغير قواعد اللعبة مثل الاتصال السريع وذكاء المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي وقاعدة بيانات للملايين من المصادر الرائدة، تعمل Outplay على تحويل مشاركة المبيعات، دون دفع ثمن باهظ. قم بتبديل حلول النقاط المتعددة والفواتير باستخدام Outplay - خدمة المبيعات الشاملة كومة لفرق العصر الجديد. احصل على أداة التنقيب عن المبيعات المضمنة، ومنصة مشاركة المبيعات متعددة القنوات، وأداة التحويل والجدولة الواردة، ومنصة ذكاء المحادثة لتجاوز أهدافك، وليس ميزانياتك.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket هي منصة الذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات الحديثة. مع Amplemarket، سوف تقوم بتبسيط الطريقة التي تكتشف بها عملائك التاليين وتتفاعل معهم وتحولهم بطريقة سحرية. ماذا يقول عملاؤنا: * ديل: من السلسلة أ إلى يونيكورن في 12 شهرًا. كيف عززت شركة Amplemarket نمو إيرادات Deel بمقدار 20 ضعفًا. * فانتا: كيف يتم إغلاق فانتا بشكل أكبر وأسرع باستخدام بيانات نية الشراء من Amplemarket (9x ROI) انضم إلى مئات الشركات من Deel وRippling وVanta وغيرها الكثير ممن يعملون على تحسين مستوى مبيعاتهم بفضل Amplemarket. إليك ما تحصل عليه: * البيانات الأصلية: يمكنك العثور بسهولة على البيانات التي تساعدك على إتمام الصفقات. * التخصيص المدمج: ضاعف معدلات استجابتك بمقدار 3 أضعاف من خلال الرسائل شديدة التخصيص. * التواصل متعدد القنوات: البريد الإلكتروني، الهاتف، LinkedIn، إلخ. * مدعوم بالذكاء الاصطناعي: دع المندوبين يركزون على البيع بينما يعتني الذكاء الاصطناعي بالباقي. * تحسين قابلية التسليم: ضع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في البريد الوارد الأساسي للعميل المحتمل. * إشارات نية الشراء: استهدف المشترين الذين يبحثون بنشاط عن حل مثل حلك.
Pocus
pocus.com
يقوم Pocus بتحويل البيانات إلى إيرادات. اجمع بين جميع إشارات استخدام المنتج والنوايا التي يحتاجها فريقك لتحديد أولويات أفضل الفرص واتخاذ إجراءات سريعة. يساعدك Pocus على بناء خط أنابيب بناءً على إشارات شراء حقيقية، وليس أفضل تخمين لفريقك (سواء كان ذلك يتعلق بطرح شعارات جديدة أو توسيع الشعارات الحالية). مع Pocus، توفر فرق الذهاب إلى السوق في Asana وCanva وMiro وLoom أكثر من 10 ساعات أسبوعيًا في البحث في البيانات للعثور على الصفقات وإبرامها بثقة.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Avoma
avoma.com
Avoma هو مساعد اجتماع متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي للفرق التي تواجه العملاء. تساعد التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الفرق التي تتعامل مع العملاء على التقاط معلومات العملاء المهمة، قبل الاجتماعات المهمة وأثناءها وبعدها. تقوم شركة Avoma بتحليل رؤى المحادثة والذكاء لمساعدة المندوبين على تقصير دورات المبيعات وإسعاد المزيد من العملاء. باستخدام Avoma، يمكنك تسجيل جميع اجتماعاتك تلقائيًا، والحصول على النصوص الكاملة والملاحظات الملخصة، والرؤى القابلة للتنفيذ التي تتم مزامنتها مباشرةً مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. قم بمراجعة المكالمات والاجتماعات بشكل أسرع من خلال البحث مباشرة داخل النصوص واستخدام الموضوعات المحددة للعثور على ما تبحث عنه بالضبط. يتكامل Avoma بسلاسة مع أدواتك المفضلة.
HyprWin
hyprwin.com
إن التنقل في المشهد المعقد لتوليد العملاء المحتملين استنادًا إلى البيانات ذات الصلة يمكن أن يستغرق وقتًا طويلاً ومكلفًا، حيث غالبًا ما يجد مندوبو المبيعات أنفسهم في حيرة من أمرهم بشأن كيفية توصيل قيمة منتجاتهم بشكل فعال، مما يؤدي إلى ضياع فرص المبيعات. وتؤدي عملية الإعداد التقليدية، التي تمتد على مدى ثلاثة أشهر، إلى زيادة الضغط على الموارد دون ضمان تحقيق إيرادات فورية. يؤدي الافتقار إلى سير عمل مبيعات متسق وسهل المتابعة وفعال في العديد من مؤسسات مبيعات المؤسسات إلى تفاقم هذه التحديات. يعمل HyprWin على تبسيط هذه العملية بشكل كبير. بمجرد إدخال ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك، يقوم نظامنا بجلب العملاء المحتملين المثاليين في ثوانٍ، وتجميع جميع بيانات العملاء المحتملين الضرورية في سير عمل مبيعات منظم. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، نقوم بدمج قيمة منتجك مع بيانات العملاء المحتملين لتوفير إرشادات واضحة حول توضيح الفوائد التي تعود على العملاء المحتملين. يؤدي هذا الابتكار إلى تقليل فترة إعداد المبيعات إلى بضعة أيام فقط، مع ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الصناعة في سير عمل المبيعات، وهي جودة لا يتم تحقيقها غالبًا إلا من خلال التدريب المكلف. بالإضافة إلى ذلك، تعمل منصتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على تسهيل إنشاء استراتيجيات التواصل وتقديرات عائد الاستثمار وقصص الفوز المقنعة، وتجهيز مندوبي المبيعات بشكل فعال للتفوق في أدوارهم، وبالتالي زيادة الإيرادات لمؤسستك.
SetSail
setsail.co
SetSail عبارة عن نظام أساسي لبيانات المبيعات يعمل على أتمتة تسجيل نشاط المبيعات، ويوفر معلومات حول الإيرادات، ويحسن أداء المبيعات لتحقيق المزيد من الإيرادات.
CloseFactor
closefactor.com
يعد CloseFactor أول نظام تشغيل GTM في العالم لفرق الإيرادات. بفضل مجموعة الأدوات سريعة التطور، تساعد CloseFactor الشركات على ملء خطوط الأنابيب الخاصة بها باستخدام برنامج المقارنات الدولية (ICP) الخاص بها. باستخدام التعلم الآلي لتنظيم المعلومات غير المنظمة حول الشركات تلقائيًا واستخراج رؤى مفيدة يمكن لفرق الذهاب إلى السوق التصرف بناءً عليها، تحدد CloseFactor أفضل عملائك، وتمكين فرق المبيعات والتسويق من تحقيق أهدافهم.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy عبارة عن منصة لتمكين الإيرادات تمكن فرق الإيرادات من تحقيق نمو مستدام للإيرادات. تسعى GTM Buddy إلى تمكين جيل جديد من البائعين الأكثر ذكاءً. تخيل عالماً يعتني فيه الذكاء الاصطناعي بوضع العلامات على المحتوى المناسب وعرضه في الوقت المناسب لمساعدة البائعين، أينما كانوا. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 هو السلاح السري للبائع للتغلب على الحصص، من خلال مساعدة المندوبين على مشاركة المحتوى الذي يجيب على أسئلة المشترين الملحة، والحضور مستعدًا للاجتماعات المهمة، وقضاء المزيد من الوقت البيع فعليًا عن طريق تقليل العمل اليدوي المشغول.
Pega
pega.com
Pega عبارة عن منصة قوية منخفضة التعليمات البرمجية تعمل على بناء المرونة في المؤسسات الرائدة في العالم حتى تتمكن من التكيف مع التغيير. يستخدم العملاء اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل لحل تحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا - بدءًا من تخصيص المشاركة إلى أتمتة الخدمة وتبسيط العمليات. منذ عام 1983، قمنا ببناء بنيتنا المرنة والقابلة للتطوير لمساعدة الأشخاص على التركيز على الأمور الأكثر أهمية، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات العملاء اليوم مع التحول المستمر للغد.
Regal.io
regal.io
Regal هو المعيار الجديد في تجربة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتفهم Regal إشارات نية العميل في الوقت الفعلي، وتقوم تلقائيًا بتخصيص التفاعلات الواردة والصادرة متعددة اللمس مع مزيج من وكلاء Regal AI ووكلاءك البشريين. العلامات التجارية التي تضع العميل أولاً، بما في ذلك Angi (المعروفة سابقًا باسم Angie's List)، وAAA، وGoogle، وHarvard (من خلال Podium Education)، وK Health، وKin Insurance، وRo، وToyota، وVarsity Tutors، قامت بتحسين تفاعلها مع مئات الملايين من العملاء من خلال Regal، الرائدة في مجالها. إلى 5 مليار دولار في الإيرادات. يقع مقر Regal.io في مدينة نيويورك ويدعمه 83 مليون دولار من كبار المستثمرين بما في ذلك Emergence Capital وFounder Collective وHomebrew.
FunnL.ai
funnl.ai
اكتشف مستقبل مسارات التحويل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على FunnL.ai. قم بأتمتة توليد العملاء المحتملين، وإشراك العملاء المحتملين بذكاء، وزيادة التحويلات الخاصة بك. أطلق العنان للإمكانات الكاملة لأعمالك من خلال حلول مسارات التحويل المتطورة لدينا.
Icereach
icereach.com
احصل على 10 أضعاف التحويلات وقم بتخصيص الرسائل على نطاق واسع باستخدام Icereach. أداة الأتمتة السحابية الأكثر أمانًا للتواصل مع LinkedIn.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks عبارة عن منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على جعل معلوماتها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل موظف. يجيب مساعد المعرفة Dash AI على الفور على الأسئلة المتعلقة بالعمل، وينشئ المحتوى ذي الصلة، ويبحث عن المستندات والرسائل والمهام والمزيد. بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة بها، تتمتع Dash AI أيضًا بتكامل قوي مع Slack. يمكن إضافته إلى قنوات Slack الخاصة بالشركة حيث يمكنه الرد تلقائيًا على الأسئلة المتداولة. تتكامل Dashworks حاليًا مع أكثر من 20 تطبيقًا عبر مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالشركة.
Traq.ai
traq.ai
في عالم أصبح فيه المشترون أكثر اطلاعًا من أي وقت مضى، فإن الفوز بالمزيد من الصفقات لا يتعلق باتباع النص بقدر ما يتعلق بفهم أولويات العميل المحتمل ونقاط الضعف. من خلال تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نص وتحليل الذكاء الاصطناعي، تستخرج منصة ذكاء المحادثة Traq.ai رؤى تتمحور حول المشتري وتفوز بالصفقات من كل مكالمة وتربطها مباشرةً بإدارة علاقات العملاء (CRM) لديك. بصفته مساعد مبيعات يعمل بالذكاء الاصطناعي لا يعتمد على النظام الأساسي ومتوافقًا مع أي هاتف VoIP وأداة اجتماعات عبر الإنترنت، فإن Traq.ai يجعل كل عضو في الفريق أكثر إنتاجية وفعالية بشكل متزايد كل يوم. باعتبارها منصة لأداء المبيعات والتدريب، تكشف Traq.ai عن التحديات التي يواجهها فريقك حتى تتمكن من تحسين التدريب وإلهام أعلى مستوى من الأداء. أسعار شفافة وتنافسية بما في ذلك خيار مجاني.
Collective[i]
collectivei.com
تعمل فرق المبيعات المنتجة والمستنيرة بشكل أكثر ذكاءً وتفوز بالمزيد. يُعد Collective[i] نهجًا شاملاً لمواءمة بياناتك وأفرادك وعملياتك. نحن نسمي هذا تحسين علاقات العملاء. تخيل كل شيء بدءًا من بياناتك، وكيفية عمل فريق المبيعات لديك والأنشطة التي يتم تنفيذها، واحصل على المزيد من الكفاءة من خلال العمل ببساطة باستخدام أدوات المبيعات الموجودة في مجموعتك. بالنسبة لعمليات المبيعات والتسويق، توفر Collective[i] مجموعة بيانات نظيفة وشاملة ومؤتمتة. باستخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، يتم التقاط الأنشطة تلقائيًا من أدوات العمل التي تستخدمها فرق المبيعات (البريد الإلكتروني، التقويم، وما إلى ذلك)، وتنظيفها لتحديث جهات الاتصال، وأسماء الشركات، وما إلى ذلك، وتسجيل الدخول إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) تلقائيًا باستخدام تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع وخدماتنا الضخمة. شبكة. لا يتم فقدان أي بيانات أو وقت ثمين، مما يؤدي إلى زيادة جودة البيانات المسجلة بشكل كبير والإنتاجية التنظيمية بنسبة 20-30%. تحافظ شركة Collective[i] على اللياقة المستمرة لبيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) وتقوم تلقائيًا بتصحيح جهات الاتصال القديمة ومعلومات العملاء المحتملين المستهدفين. بالنسبة لإدارة المبيعات، توفر Collective[i] الشفافية والذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في كل فرصة. لا مزيد من المراجعات المطولة لخطوط الأنابيب، أو مفاجآت نهاية الربع. يمكن للمديرين الالتزام بتحقيق الإيرادات بثقة، وفحص الفرص المهمة في أي وقت، وإدارة المواهب الاستثنائية والاحتفاظ بها بشكل أفضل مع رؤية كاملة لحجم وجودة أنشطتهم. تعمل شركة Collective[i] على تمكين المديرين من خلال الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي الذي تم إنشاؤه حول المشترين استنادًا إلى شبكة Collective[i] الواسعة. بالنسبة لمحترفي المبيعات، تقدم Collective[i] إرشادات خلال رحلة كل مشتري، وتوجيهات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي بشأن المكان والأشخاص الذين يجب تركيز الوقت عليهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أعضاء الشبكات الاجتماعية وشبكات العمل الذين يمكنهم المساعدة في تسريع المبيعات وزيادة معدلات الفوز. تعد تقنية Collective[i] تحويلية وجزءًا أساسيًا من مجموعة التكنولوجيا لمؤسسات المبيعات الحديثة.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: تحويل جيل العملاء المحتملين B2B للفرق المدفوعة بالنمو اكتشف Leadgenerator.io، النظام الأساسي المبتكر لجيل العملاء المحتملين B2B الذي يعيد تصور عملية توليد العملاء المحتملين ويؤتمتها لمحترفي المبيعات والتسويق والعمليات. توفر منصتنا الحديثة الأدوات الأساسية لتحقيق النجاح في المشهد التنافسي الحالي. الميزات الأساسية: إنشاء قائمة دقيقة: قم ببناء قوائم مستهدفة للعملاء المحتملين بسهولة. رسائل بريد إلكتروني مخصصة: استفد من التخصيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي للحصول على معدلات مشاركة فائقة. التواصل والمتابعة الآلية: قم بتحسين استراتيجية التواصل الخاصة بك للاستفادة من كل فرصة. التوجيه والتدريب في مجال المبيعات: عزز قدرات فريقك واحصل على المزيد من الصفقات. أدوات التواصل التكتيكية: قم بتكييف نهج المبيعات الخاص بك لتحقيق الأهداف بشكل فعال. تم تصميم Leadgenerator.io مع وضع ممثلي تطوير المبيعات (SDRs)، ومديري الحسابات (AEs)، والمسوقين في الاعتبار، وهو الحل الأمثل للفرق التي يحركها النمو والتي تسعى إلى إحداث ثورة في جهود توليد العملاء المحتملين.
Salesforge
salesforge.ai
وداعًا لقوالب البريد الإلكتروني الباردة وقل مرحبًا للتواصل الآلي عبر البريد الإلكتروني البارد! Salesforge هو تطبيق متكامل لتنفيذ المبيعات يمنح كل فريق مبيعات أعلى احتمالية لتحقيق هدفه من خلال معالجة الحاجة إلى تخصيص التواصل عبر البريد الإلكتروني البارد على نطاق واسع مع الحفاظ على إمكانية تسليم بريدك الإلكتروني. نحن نفعل ذلك من خلال تمكين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي التعلم الآلي لاتخاذ القرار بشأن أنشطة المبيعات المهمة، وتعزيز المراسلة بكل لغة، والقضاء على الحاجة إلى حلول نقاط البيع المختلفة، وبالتالي تحقيق معدلات تحويل فائقة.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI هو المساعد الرقمي الأول والوحيد في العالم المصمم لمديري نجاح العملاء. من خلال الدمج في Zoom، نقوم تلقائيًا بتدوين الملاحظات والتقاط عناصر العمل وتعيينها وتحديد المخاطر وعرض تعليقات المنتج. والأفضل من ذلك أننا نساعدك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة والاستعداد لمكالمات الغد. يعاني مديرو CSM في جميع أنحاء العالم من ضغط أقل باستخدام UpdateAI ويكتشفون أنهم للمرة الأولى ينتصرون في الحرب على العمل الإداري.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker هي أداة متقدمة موجهة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتعزيز تفاعلات المبيعات من خلال تمكين التخصيص الفائق على نطاق واسع. وقد جمعت الأداة مؤخرًا 2.5 مليون يورو واستحوذت على MyProfilia، وأطلقت امتدادًا جديدًا للكروم. إحدى الميزات الرئيسية لـ Humanlinker هي قدرتها على الكتابة التوليدية بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعد فرق المبيعات على إنشاء وسائل كسر الجليد المخصصة لجهود التوعية الخاصة بهم. يتم إنشاء أدوات كسر الجمود هذه بناءً على تحليل شخصية DISC، والذي يوفر نظرة ثاقبة للسمات الشخصية المتأصلة للعملاء المحتملين. يساعد هذا التحليل محترفي المبيعات على التواصل بشكل فعال وبناء الثقة والتفاوض مع العملاء المحتملين. تقدم Humanlinker أيضًا 360° Account & People Intelligence، مما يسمح لفرق المبيعات بالحصول على فهم أعمق لحساباتهم المستهدفة والأفراد داخل هذه الحسابات. تتضمن هذه المعلومات الاستخبارية معلومات من منصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn وTwitter، بالإضافة إلى الملفات الصوتية والمقابلات والمقالات. تتكامل الأداة بسلاسة مع منصات CRM الشائعة مثل Salesforce وHubspot وSalesloft وOutreach، مما يمكّن فرق المبيعات من الوصول إلى البيانات وسير العمل الحالية والاستفادة منها. تم تصميم Humanlinker لفرق المبيعات التي تتطلع إلى تحسين عمليات التنقيب والبيع. فهو يوفر مفاتيح تخصيص قوية تستفيد من المعلومات من مصادر مختلفة، مما يساعد محترفي المبيعات على حجز المزيد من الاجتماعات وتقصير دورة المبيعات. وتساعد الأداة أيضًا في التحضير للاجتماعات من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لمندوبي المبيعات بإحداث تأثير أكبر في كل اجتماع. بشكل عام، يعمل Humanlinker على تمكين فرق المبيعات من تخصيص تفاعلاتهم عبر جميع القنوات، مما يؤدي إلى تحسين نتائج المبيعات وزيادة الإنتاجية.
Meetz Ai
meetz.ai
تعمل شركة Meetz.ai على توليد عملاء محتملين على نطاق واسع للشركات من أي حجم. كل ما عليك فعله هو تحميل قائمة بالعملاء المحتملين وسيتواصل معهم Meetz عبر بريد إلكتروني مخصص بناءً على نشاطهم عبر الإنترنت. بمجرد الرد المحتمل، سيقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بحجز العرض التوضيحي لك! باستخدام هذه الميزة، لا يتعين على المستخدمين التحقق من توفر كل مشارك حيث يمكن لـ Laura العثور على الوقت الأمثل للجميع، والمتابعة معهم تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، يتيح Meetz.ai تواصلًا سلسًا للمتابعة من خلال السماح للمستخدمين بإرسال نسخة إلى Laura، التي تتابع بشكل منهجي وفقًا لتفضيلاتهم أو طلبات الضيوف. تعتبر Meetz AI الأداة المثالية في أعلى مسار التحويل لزيادة العملاء المحتملين من خلال جميع القنوات ذات الأداء الأفضل.
Oliverlist
oliverlist.com
Oliverlist هي الأداة الشاملة التي تسمح للشركات من جميع الأحجام بأتمتة التواصل عبر البريد الإلكتروني وزيادة مبيعاتها بشكل كبير. - استيراد رسائل البريد الإلكتروني المهنية والعثور عليها عبر مصادر مختلفة على الإنترنت، مثل الشبكات الاجتماعية أو الدلائل المهنية. - خطط لحملات التوعية عبر البريد الإلكتروني من خلال المتابعة التلقائية ومعالجة الاستجابة الآلية عبر الذكاء الاصطناعي - وأخيرًا، دع الخوارزمية الخاصة بنا تساعدك على اختيار العملاء المحتملين الأكثر تقبلاً لعرضك بشكل أفضل.
Penny AI
pennyapp.com
تعمل Penny على زيادة الإيرادات بشكل كبير من خلال الخبرة الميدانية القابلة للتكرار التي يطلبها المستشارون والقادة مع تزويدك بالبيانات والرؤى بوتيرة الابتكار التي تحتاجها. تم تصميم Penny لمساعدة مستشاري المبيعات على التفاعل مع العملاء وأتمتة سير عمل المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وتكنولوجيا التعلم الآلي. فهو يمكّن فرق التسويق والمبيعات من حساب معدلات التوقف عن العمل ومراقبة اتجاهات السوق وتحديد الفرص لتحسين مشاركة العملاء
Salesroom
salesroom.com
استمتع بتجربة قوة Salesroom، منصة مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا تقوم غرفة المبيعات بتتبع مشاركة المشتري فحسب، بل تقوم أيضًا بتعليم أفضل ممارسات الاتصال الافتراضي. من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك، تم تصميم Salesroom لتحسين أداء الممثلين في الاجتماعات وتحقيق الحصص عبر الفريق.
Saara
saara.io
أفضل البرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية حل المشكلات مثل ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء وانخفاض معدل التكرار والاحتيال في المرتجعات وإدارة المرتجعات...
Orum
orum.com
Orum عبارة عن منصة للمحادثة المباشرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لزيادة نشاط المبيعات وربط الفرق وتحقيق المزيد من الإيرادات.
Squaretalk
squaretalk.com
قم بتمكين أعمالك وتمهيد الطريق لتحسين الاتصالات باستخدام Squaretalk، وهي منصة عالمية للاتصالات التجارية التفاعلية. إن إنشاء منصة ذكية وموحدة لعملائنا هو هدف كل فرد في فريقنا، وبينما توفر Squaretalk نظامًا بيئيًا مترابطًا لاتصالات الأعمال، يمكننا أيضًا تقديم حلول فردية. اكسيوم هي خدمة PBX السحابية كاملة المواصفات. من خلال التكامل مع بعض أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRMs) الرائدة في العالم، توفر اكسيوم لمراكز الاتصالات الأدوات التي تحتاجها لتقديم خدمة مخصصة للعملاء في جميع أنحاء العالم. قم بإجراء المكالمات بنقرة واحدة، وقم بإدارة حركة المكالمات مباشرة من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. عرض تفاصيل المتصل وسجل الشراء أثناء كل مكالمة، وتسجيل جميع المكالمات وربطها بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. توفر اكسيوم أيضًا ميزات شاملة للمسؤولين لمراقبة المكالمات والوكلاء في الوقت الفعلي، أو تقديم النصائح الهامسة للوكلاء، أو الرد على المكالمات إذا لزم الأمر. يدعم برنامج الاتصال التنبؤي Matrix عددًا غير محدود من الوكلاء مقابل رسوم منخفضة تصل إلى 25 دولارًا لكل مستخدم. بفضل واجهات المدير والوكيل المخصصة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، يمكن لـ Matrix التعامل مع ما يصل إلى 1000 قناة في وقت واحد. تم دمج Matrix من Squaretalk مع جميع أدوات جذب العملاء المحتملين بما في ذلك الصفحات المقصودة وإدارة علاقات العملاء والمواقع التابعة والقوائم. تعمل Matrix على استيعاب العملاء المحتملين وجهات الاتصال الخاصة بك وإعدادهم للاتصال عن طريق الكشف عن أرقام الهواتف النشطة وتحسين المناطق الزمنية. باستخدام حملات قابلة للتكوين بشكل كبير، يتم الاتصال بالعملاء المتوقعين بطريقة تناسب احتياجات الجهد التسويقي. سحق حملاتك وحسّن وقت التحدث بنسبة تصل إلى 400%! لم يسبق لك أن رأيت طالبًا مثل هذا. Express هو حل مراسلة متعدد القنوات يوفر المزيد من الطرق للتواصل مع العملاء ويضمن أن عملائنا لن يفوتوا أبدًا أي فرصة لمواصلة المحادثة أو حل مشكلة أو تقديم الدعم في الوقت المناسب. يتيح Express للشركات ومراكز الاتصال التواصل مع العملاء أينما كانوا، من خلال أي جهاز، على النظام الأساسي المفضل لديهم. بدءًا من الرسائل النصية القصيرة، ستشمل المنصة قريبًا WhatsApp وMessenger وViber وTelegram وWeChat. الوشق. طبقة تكامل في الوقت الفعلي بدون تعليمات برمجية ستسمح للمؤسسات بربط جميع منصات وأدوات اتصالات الأعمال الخاصة بها بسلاسة. لا يتطلب Lynx أي معرفة متخصصة أو وقت للتطوير، فهو يعمل على تمكين مراكز الاتصال وعمليات تعهيد العمليات (BPOs) من خلال جعل دمج أنظمة الاتصالات المعقدة وأتمتتها أمرًا سهلاً مثل استخدام التطبيق. من خلال Lynx، سيتمتع عملاؤنا بالمرونة في تقديم العطاءات لأي عقد يريدونه تقريبًا، حيث يوفر Lynx وصولاً آمنًا إلى أكثر من 100 تطبيق أعمال، ونقل البيانات بشكل شفاف، وتحسين القوى العاملة. إنه فوز كبير لـ BPOs.
FreJun
frejun.com
FreJun عبارة عن منصة للاتصالات الهاتفية السحابية تعمل على أتمتة مكالمات عملك. يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات تجارية صادرة باستخدام رقم افتراضي فريد واستقبال المكالمات الواردة على نفس الرقم. يمكن تسجيل المكالمات التي تتم من خلال الأرقام الافتراضية ودمجها مع أي أدوات سير عمل مثل CRM وATS. يتم إنشاء تحليلات مفصلة للمكالمات ورؤى الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الفريق. يوفر FreJun أيضًا ميزة الاتصال الآلي الفريدة (المتصل التلقائي) حيث يمكن للمستخدم الاتصال تلقائيًا بقائمة من الأرقام. باستخدام FreJun مع أداة سير العمل الخاصة بك، يمكن أتمتة نظام الاتصال بالكامل خلال 5 إلى 10 دقائق.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing هي شركة رائدة في مجال توفير مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي للأعمال. مدعومًا بتقنية الذكاء الاصطناعي للمحادثة الخاصة بنا وChatGPT من OpenAI، تم تصميم مساعدي الذكاء الاصطناعي الصوتي لدينا لأتمتة المكالمات الواردة ومشاركة العملاء الصادرة عبر أي مرحلة من رحلة العميل. نحن نساعد الشركات على زيادة الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وإثراء رحلة تجربة العملاء الرقمية الخاصة بهم دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة أو عدد إضافي من الموظفين. نجح مساعدونا الصوتيون متعددو اللغات في أتمتة الملايين من المحادثات بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات عبر مجموعة من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والتأمين والتجارة الإلكترونية والمزيد. Curious Thing هي تقنية Voice AI الوحيدة التي تدعم النشر السريع عبر حالات الاستخدام المتعددة - دعم الدفع، ومعالجة الاستفسارات، وحجز المواعيد، والتعامل مع الأسئلة الشائعة، وتأهيل العملاء المحتملين، والمزيد.
Nutsales
nutsales.co
ما هو نوتاليس؟ Nutsales عبارة عن منصة CRM تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويدعمها فريق بشري قابل للتطوير. يمكننا أولاً تحويل صناديق البريد المتعددة الخاصة بك إلى مسارات تحويل تفاعلية عن طريق تخصيص خطوط الأنابيب مع تكامل Gmail للمبيعات ودعم العملاء والموارد البشرية وما إلى ذلك. أتمتة تعيين العملاء المتوقعين باستخدام خوارزميات متقدمة، مع الأخذ في الاعتبار معايير التجزئة أو الدوري الشامل. تمكين التواصل الجماعي من خلال التعاون في الوقت الفعلي ووضع العلامات والتعليق. الحصول على عملاء محتملين جدد من الداخل أو الخارج والتكامل والمشاركة على الفور مع Nutsales، سيكون لديك فريق يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن عدم مرور أي محادثة مع العملاء دون أن يلاحظها أحد.