Humaans

humaans.io

Humans عبارة عن قاعدة مبنية على نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) لتكون الطبقة الأساسية لمجموعة تقنيات الموارد البشرية في المؤسسة. فهو يساعد فرق الموارد البشرية الحديثة في الشركات سريعة النمو على تأهيل موظفيها وإدارتهم وتنميتهم من خلال سير العمل السريع والأتمتة والوصول السريع إلى البيانات. تم تصميم Humans لمعالجة نقاط الألم التي يعاني منها قادة الأعمال الذين سئموا التعامل مع الأنظمة القديمة غير القادرة على تلبية المعايير العالية لموظفي اليوم. تم تصميمه للسرعة، فهو يتميز بدليل للأشخاص الجميلين، وتخزين المستندات، وتتبع الإجازة، وإعداد التقارير المرئية، ويربط الأنظمة الحالية من خلال عمليات تكامل عميقة. من خلال تعزيز حلول Slack وGSuite ونقاط الموارد البشرية، لا يعمل Humans على تبسيط عمليات الموارد البشرية فحسب، بل يجلب أيضًا قيمة للجميع في المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Humans خدماته للفرق البعيدة والموزعة، مما يساعد على زيادة مرونة الشركات بغض النظر عن إعدادها