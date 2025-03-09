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يمكّن برنامج إدارة الغياب المؤسسات من تخطيط وإدارة وتتبع غياب الموظفين، مثل الإجازات والإجازات المرضية. يتيح هذا البرنامج للشركات تحديد حالات الغياب وإدارة الطلبات والتعامل مع الموافقات. وغالبًا ما يشتمل على ميزات تتضمن اللوائح والقوانين والسياسات المحلية لمساعدة الشركات على الالتزام بالامتثال وتقليل التكاليف. عادةً ما تستخدمها أقسام الموارد البشرية، وبعض حلول إدارة الغياب المستقلة مناسبة أيضًا للشركات التي ليس لديها قسم تقليدي للموارد البشرية. يمكن أن يكون هذا البرنامج جزءًا من مجموعة متكاملة لإدارة الموارد البشرية أو يعمل كحل مستقل. وكثيرًا ما يتكامل مع تطبيقات الموارد البشرية التابعة لجهات خارجية، حيث تعمل أنظمة الموارد البشرية الأساسية غالبًا كمخزن مركزي لبيانات القوى العاملة.
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greytHR
greythr.com
تطبيق greytHR هو منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية، توفر أدوات لإدارة الموظفين، الرواتب، والحضور، مع بوابة للخدمة الذاتية وتوافق كامل مع القوانين.
Humaans
humaans.io
Humans عبارة عن قاعدة مبنية على نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) لتكون الطبقة الأساسية لمجموعة تقنيات الموارد البشرية في المؤسسة. فهو يساعد فرق الموارد البشرية الحديثة في الشركات سريعة النمو على تأهيل موظفيها وإدارتهم وتنميتهم من خلال سير العمل السريع والأتمتة والوصول السريع إلى البيانات. تم تصميم Humans لمعالجة نقاط الألم التي يعاني منها قادة الأعمال الذين سئموا التعامل مع الأنظمة القديمة غير القادرة على تلبية المعايير العالية لموظفي اليوم. تم تصميمه للسرعة، فهو يتميز بدليل للأشخاص الجميلين، وتخزين المستندات، وتتبع الإجازة، وإعداد التقارير المرئية، ويربط الأنظمة الحالية من خلال عمليات تكامل عميقة. من خلال تعزيز حلول Slack وGSuite ونقاط الموارد البشرية، لا يعمل Humans على تبسيط عمليات الموارد البشرية فحسب، بل يجلب أيضًا قيمة للجميع في المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Humans خدماته للفرق البعيدة والموزعة، مما يساعد على زيادة مرونة الشركات بغض النظر عن إعدادها
Superworks
superworks.com
العنوان الرئيسي: قم بتحويل مكان عملك باستخدام HRMS Superworks: زيادة الإنتاجية وسعادة الموظفين يمكّن SuperWorks المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من إنشاء أماكن عمل مزدهرة ومنتج عن طريق تبسيط العمليات التشغيلية والعمليات التشغيلية. تم تصميم مجموعة Super HRMS الشاملة لدينا لتبسيط المهام المعقدة وزيادة مشاركة الموظفين ، مما يؤدي إلى نتائج ملموسة لعملك. إليك ما يمكن أن تفعله HRMS Superworks من أجلك: * معالجة كشوف المرتبات بدون جهد: أتمتة مهام كشوف المرتبات ، وإلغاء الأخطاء ، وضمان مدفوعات في الوقت المحدد لموظفيك. * إدارة الفريق السلس: تبسيط على متن الطائرة ، وتتبع الأداء ، وتعزيز التعاون ، والحفاظ على مشاركة فريقك. * تجربة الموظف المحسّنة: تمكّن HRMs SuperWorks موظفيك بأدوات الخدمة الذاتية والاتصالات المبسطة. * زيادة الكفاءة: تحرير الوقت والموارد الثمينة من خلال أتمتة المهام المتكررة واكتساب رؤى قيمة. * النمو القابل للتطوير: تنمو HRMs SuperWorks مع عملك ، مما يوفر المرونة والدعم الذي تحتاجه لتحقيق النجاح. لماذا تختار Superworks؟ 1. جناح شامل: منصة متكاملة واحدة لجميع احتياجاتك التشغيلية والتشغيلية. 2. واجهة سهلة الاستخدام: من السهل التعلم والاستخدام ، وتقليل وقت التدريب وزيادة التبني. 3. الحل القابل للتطوير: ينمو مع عملك ، والتكيف مع احتياجاتك المتغيرة. 4. الدعم المخصص: فريق الخبراء الخاص به موجود هنا لدعمك في كل خطوة على الطريق.
Mirro
mirro.io
يعمل موقع Mirro.io على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع من بناء ثقافات شفافة ومزدهرة في مكان العمل تعزز رفاهية الموظفين وتحسن الاحتفاظ بالمواهب. تساعد منصة إدارة الأداء الخاصة بنا المؤسسات على التغلب على عدم الارتباط المختلط في مكان العمل من خلال تشجيع الشعور بالهدف وتحفيز المشاركة الاجتماعية والانتماء المجتمعي في جميع أنحاء العالم. الفرق والأفراد الذين يستخدمون Mirro هم أكثر سعادة وتفاعلًا وإنتاجية. باعتبارها منصة سهلة الاستخدام واجتماعية للغاية، تقوم Mirro بإجراء أكثر من 5 آلاف تفاعل شهري بين أعضاء الفريق من خلال التقدير والأهداف والأهداف والملاحظات المستمرة ومحادثات الأداء الهادفة. الشركات المبتكرة مثل Tazz وHochland وFree Now وE Co. وnoissue. استخدم Mirro لتمكين فرقهم ورعاية علاقات عمل صحية وقوية.
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة تنفيذ كشوف المرتبات الخاصة بك وتحويل الأموال، ليس فقط لموظفيك المحليين ولكن أيضًا للمقاولين العالميين. إن تكاملنا مع Slack وExcel وGoogle Suite وWhatsApp يجعل الوصول إلى نظام إدارة الموارد البشرية (HRMS) الخاص بك مريحًا وسهل الدردشة. منصتنا المرنة والقابلة للتكوين بالكامل، بالإضافة إلى دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ستجعل إدارة الأفراد سهلة للغاية لمؤسستك.
HROne
hrone.cloud
HROne هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يؤتمت العمليات ويبسّط التفاعلات ويتيح الوصول إلى معلومات الموظفين بسهولة.
Worknice
worknice.com
برامج الموارد البشرية المبهجة - تم تصميمها بنسبة 100 ٪ وصنعها ودعمها في أستراليا. تسخير منصة الموارد البشرية المرنة وبديهية لتبسيط أنظمة الموارد البشرية وبيانات الهيكل لتحقيق أشياء رائعة. يضم WorkNice تجربة مستخدم رائدة في السوق عبر HR Core ؛ تبسيط على متن الطائرة ، والوثائق الذكية والامتثال ، وإدارة تغيير الموظفين ، وتكامل كشوف المرتبات ، والوقت ، والمراجعات ، والمسوحات. بنيت لفرق الموارد البشرية المزدهرة التي تحتاج إلى حل التحديات الآن ومع نشادة جديدة.
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإدارتهم ودفع أجورهم عبر جميع أنحاء العالم. آسيا وخارجها ببضع نقرات فقط. مع Omni، لم يعد وقتك الثمين أنت وفريقك يضيع في إدخال البيانات أو المهام الإدارية، بل يتم توجيهه بدلاً من ذلك نحو المبادرات الإستراتيجية والتفاعلات الهادفة التي تدفع نمو الأعمال.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek هو نظام حديث للموارد البشرية يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة الرحلة الكاملة لموظفيك. جربه لمدة 14 يومًا مجانًا!
DreamTeam
dreamteam.io
مركز شامل للأشخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبسيط عمليات الأفراد المعقدة من خلال منصة الموارد البشرية الأسرع والأكثر مرونة وغير المحدودة. يسمح لك DreamTeam باستعادة التحكم الكامل والرؤية في عمليات الأشخاص المتزايدة باستخدام البيانات المفككة. نحن نحرر فريقك من العمل اليدوي المرهق مع تعزيز نجاح الموارد البشرية والرضا وثقافة الشركة المزدهرة من خلال حل شامل وسهل الإعداد للتغلب على تعقيدات الموارد البشرية.
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل. ابدأ بالميزات القياسية أو قم بتكييف كل عملية وفقًا للاحتياجات الفريدة لمؤسستك - فالخيار لك. اجذب المواهب وقلل الوقت اللازم للتوظيف باستخدام ميزات التوظيف، مثل أداة إنشاء صفحات الوظائف بالسحب والإفلات ومسارات تحويل المرشحين القابلة للتخصيص. حوّل المبتدئين المتحمسين إلى مؤيدين مخلصين للعلامة التجارية من خلال رحلات تأهيل مخصصة. وقم بتبسيط مهام الموارد البشرية الأساسية، مثل إدارة الغياب وكشوف المرتبات ومراجعات الأداء وتتبع الوقت والمزيد. الحل الخاص بنا مبني على Salesforce، مما يسمح لك بالاستفادة من قوة وأمان منصة CRM الرائدة في العالم. ولكن حتى إذا كنت لا تستخدم Salesforce، فسنوفر لك إمكانية الوصول. أضف بعض الذوق إلى مؤسستك – وحقق الانسجام في الموارد البشرية.
TeamSense
teamsense.com
إيقاف تشغيل النص. الامتثال 100 ٪. 0 نزاعات الموظف. إدارة المكالمات هي وقت محفوف بالمخاطر ، فوضوي تمتص أن الجميع يكره! Teamsense هي إدارة الحضور القائمة على النصوص والاتصالات الجماهيرية التي تم تصميمها للعاملين في الخطوط الأمامية في التصنيع والبناء والتخزين والخدمات اللوجستية. -لا تصل إلى حدوث أي نسبة بنسبة تصل إلى 70 ٪ عن طريق إزالة القلق من العملية -تغيب عن التغيب بنسبة تصل إلى 20 ٪ من خلال إظهار نقاط الموظف وتاريخ الحضور قبل أن يبلغوا عن غياب. -نقل في 29 لغة والعد! من خلال الاستفادة من الألفة وإمكانية الوصول إلى الرسائل النصية ، تقوم Teamsense بتفكيك الحواجز التقليدية أمام إدارة القوى العاملة والاستخدام في عصر جديد من الاتصال في صناعة التصنيع عبر الرسائل القصيرة. النص سهل الاستخدام وسريع للتشغيل ، وبسيط لإدارة ، والموظفين كل ساعة يعانقونه فعليًا! نمكّن الموارد البشرية من إدارة حضور وغياب الموظفين بسلاسة مع رفع وزيادة إنتاجية المشرف ، وتقليل المخاطر القانونية.
BrioHR
briohr.com
الكل في واحد منصة إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد منصة إدارة الموارد البشرية لدينا الشركات على رقمنة جميع وظائف الموارد البشرية على الفور عبر رحلة الموظف الكاملة، كل ذلك في مكان واحد: - اكتساب المواهب: قم بالرقمنة والتعاون في عمليات التوظيف باستخدام ATS (نظام تتبع مقدم الطلب)، ثم قم بإعداد المنضمين الجدد رقميًا بالكامل - مسؤول الموارد البشرية: إدارة الإجازات مدفوعة الأجر، وقاعدة بيانات الموظفين ووثائقهم، وكشوف المرتبات (لسنغافورة وماليزيا، المزيد في المستقبل!)، ومطالبات النفقات، والجداول الزمنية... - إدارة الأداء: تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية / الأهداف والأهداف الرئيسية، وإدارة تقييم الأداء، وجمع ردود الفعل 360 درجة...
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR هو برنامج موارد بشرية معياري قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة. منذ عام 2010، ساعدنا الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم على توفير ساعات أسبوعيًا في مهام الموارد البشرية اليومية مثل إدارة الإجازات، وإدارة ملفات الموظفين والتأهيل، وتتبع الوقت، وإدارة الأداء، وتتبع المخالفات، وإدارة الشهادات. اختر الوحدات التي تحتاجها وعدد المستخدمين لنظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) الذي يناسب احتياجات عملك وميزانيتك. ابدأ اليوم بتجربة مجانية مدتها 21 يومًا (www.purelyhr.com/trial) أو عرض تجريبي مباشر.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle هو نظام شامل لإدارة القوى العاملة مصمم لجعل إدارة موظفيك الذين لا يعملون في المكاتب والعاملين أمرًا سهلاً وفعالاً. إنه نظام متعدد الأوجه ورفيع المستوى يمكنه التعامل مع تحديات إدارة القوى العاملة المعقدة، على أي نطاق.
Timeular
timeular.com
ألن يكون من الرائع الحصول على جداول زمنية دقيقة مع القليل من الجهد ودون الحاجة إلى التذكير المستمر؟ Timeular يجعل ذلك ممكنًا من خلال تجميع طرق تتبع الوقت الأكثر سهولة في طريقة واحدة. يستخدم أكثر من 10000 فريق في جميع أنحاء العالم Timeular لتحسين التقديرات وتتبع الميزانيات وفواتير ساعات إضافية ومراقبة الربحية وزيادة الإنتاجية. الخصوصية في Timeular هي أكثر من كونها متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات. على سبيل المثال، يتم تخزين البيانات المتعقبة تلقائيًا محليًا فقط على كمبيوتر المستخدم، ومثال آخر هو أن المديرين لا يمكنهم رؤية بيانات الموظفين في الوقت الفعلي.
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic هو مخطط ترك الموظفين الذي يجعل الحياة العملية أكثر بساطة قليلاً. إنها أسهل طريقة لحجز العمل. لا حاجة إلى العبث مع جداول البيانات أو الأوراق لتنظيم إجازة العمل. الجدول الزمني يتتبع كل شيء ، على الفور. سيحبها موظفوكم ومديريك بقدر ما يحبونه. * إجازة من الوقت المطلوبة والموافقة عليها عبر الإنترنت - لا أوراق ، مجرد إشعارات. * تقويمات تحديث باستمرار * تم تتبع الإجازة السنوية والمصالحة * تقارير قابلة للتنزيل Timetastic هو مخطط مغادرة الموظفين البسيطين يستخدمون أكثر من 100000 شخص لتنظيم وقت إجازتهم.
Vacation Tracker
vacationtracker.io
يعد Vacation Tracker حلاً مبسطًا لإدارة الإجازات يتكامل بسلاسة مع أدوات التعاون الشائعة مثل Slack وMicrosoft Teams وGoogle Workspace، أو يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال البريد الإلكتروني للعمل. فهو يبسط عملية تتبع الإجازة مدفوعة الأجر (PTO) ببضع نقرات فقط، مما يعزز الشفافية والرؤية في الوقت الفعلي لفريقك. باستخدام Vacation Tracker، يمكنك إدارة طلبات الإجازات خلال ساعات، وهو مثالي للعاملين بدوام جزئي أو لاحتياجات الجدولة الدقيقة. يدعم النظام زمن التوقف بدلاً من (TOIL)، مما يسمح للموظفين بتجميع الإجازة بناءً على ساعات العمل الإضافية. توفر ميزات مثل المعتمدين البديلين المرونة من خلال تفويض مسؤوليات الموافقة أثناء غياب المدير، بينما تساعد فترات التوقف في التحكم في طلبات الإجازات خلال الأوقات الحرجة. تعمل ميزة الاستحقاق على أتمتة تراكم الإجازات بمرور الوقت، مما يضمن الدقة والسجلات الحديثة. استمتع بالإمكانيات الكاملة لبرنامج Vacation Tracker من خلال نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام، مما يتيح الوصول إلى جميع الوظائف لتحسين تجربة إدارة الإجازات لفريقك بكفاءة وفعالية.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro هو نظام لإدارة الإجازات عبر الإنترنت يدير جميع جوانب إجازات موظفيك. سيقوم النظام تلقائيًا بتتبع أرصدة الإجازات، مما يلغي الحاجة إلى استخدام جداول البيانات أو الورق. يمكن للمديرين التحقق من أرصدة الإجازات لجميع الموظفين والموافقة على طلبات الإجازات ورفضها بسهولة، بينما يمكن للموظفين التقدم بطلب للحصول على إجازة والتحقق من أرصدتهم المتبقية. كما أنه يوفر طريقة لمعرفة من سيغيب بالضبط، مما يساعد على التخطيط خلال فترات الانشغال وتجنب تعارض المواعيد.
Planleave
planleave.com
الطريقة الأكثر بساطة وسهولة لإدارة إجازات فريقك من خلال الأتمتة باستخدام أدواتك الحالية وسير العمل. أفضل تجربة مستخدم لتتبع PTO وتتبع الإجازات دون الحاجة إلى التعلم. لا توجد تجربة مستخدم أفضل في عرض إدارة الإجازات.
Keeple
keeple.com
في الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن تصبح إدارة الإجازات والغياب سريعًا صداعًا مملاً للموظفين والمديرين وقسم الموارد البشرية. Keeple عبارة عن حزمة برامج حديثة لإدارة الإجازات والغياب تسمح لك بإدارة جميع أنواع الإجازات بكفاءة: الإجازات، والإجازات المرضية، والإجازات الخاصة، وإجازة الأبوة، وما إلى ذلك. تم تصميم بيئة العمل الخاصة بها لجميع الموظفين، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى عملائنا، السماح بتجربة موظف سلسة وفعالة.
Leavetrack
leavetrackapp.com
يسمح Leavetrack للشركات الصغيرة والمتنامية بالتغلب على غياب الموظفين وPTO والعطلات. من خلال توفير التخصيص العميق، سيعمل تطبيق Leavetrack على إزالة عبء إدارة إجازات الموظفين يدويًا وتوفير الرؤية عبر مؤسستك. يسمح Leavetrack بأنواع الإجازات القابلة للتخصيص عبر مواقع متعددة؛ استيراد العطلات الرسمية لأكثر من 150 موقعًا ومستويات موافقة متعددة.
PieTrack
pietrack.com
Pietrack هو تطبيق ويب وسطح مكتب للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تتضمن المنصة الموارد البشرية (إدارة الإجازات، وكشوف المرتبات، والاجتماعات، وما إلى ذلك)، وإدارة المشاريع (إدارة المهام، وتطبيق التعقب لتثبيت وتشغيل المشاريع، واجتماعات المشروع، ومستندات المشروع، وما إلى ذلك)، والمبيعات (تتبع العملاء المحتملين، وجهات الاتصال، والمستندات، وما إلى ذلك) )، ووحدة التسويق (قوالب البريد الإلكتروني، والحملات، وما إلى ذلك) القابلة للتخصيص.
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR هو نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يوفر تتبع الحضور وإدارة بيانات الموظفين، ويسهل الوصول إلى المعلومات في أي وقت.
Breathe
breathehr.com
Breathe هو تطبيق لتبسيط إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة، يدير بيانات الموظفين والإجازات والأداء بطريقة سهلة وآمنة.
Calamari
calamari.io
Calamari هو تطبيق إدارة موارد بشرية عبر الإنترنت يتضمن تتبع الحضور وإدارة الإجازات وخدمات الموارد البشرية الأساسية للفرق المكتبية والبعيدة.
Factorial
factorialhr.com
يُسهل تطبيق Factorial إدارة الموارد البشرية، ويتضمن ميزات مثل تتبع الحضور، إدارة الإجازات، مهام الموظفين، والامتيازات، وكل ذلك في منصة سحابية.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج إدارة موارد بشرية يساعد الشركات في جذب وتوظيف الموظفين الجدد وإدارة معلومات الموظفين والإجازات.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.
Keka HR
keka.com
Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.
PayFit
payfit.com
PayFit هو تطبيق سحابي لإدارة الرواتب والموارد البشرية، يوفر أتمتة في حساب الرواتب وإدارة الإجازات والمصروفات للموظفين.
Personio
personio.de
بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.
Sage HR
sage.hr
Sage HR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة الحضور والأداء والتوظيف من خلال منصة رقمية شاملة.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR هو برنامج لإدارة الموارد البشرية يساعد في تبسيط العمليات، مثل كشوف المرتبات والحضور، مع توافق مع القوانين المحلية في الشرق الأوسط.
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية في الهند، يقوم بأتمتة كشوف المرتبات، وتتبع الحضور، وأداء الموظفين بسهولة.
Bizneo
bizneo.com
Bizneo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في تنظيم عمليات التوظيف وإدارة البيانات وتحسين التواصل داخل الفرق.
Skello
skello.io
Skello هو تطبيق لإدارة الجدول الزمني للقوى العاملة، يساعد الفرق على تحسين تنظيم العمل والتواصل في أماكن العمل القائمة على التحولات.
Papershift
papershift.com
Papershift هو تطبيق لإدارة جدولة الموظفين وتتبع الوقت وإدارة الإجازات عبر السحابة، يساعد الشركات في تنظيم القوى العاملة بكفاءة.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon عبارة عن منصة لإدارة الإجازات تعمل على تبسيط تعقيدات الامتثال والمطالبات وكشوف المرتبات للحصول على تجربة إجازة سلسة وأكثر تعاطفاً للموظفين. مرحبًا بكم في العصر الحديث لإجازة الموظفين. اترك برنامج الإدارة الذي يعمل على أتمتة تعقيدات الامتثال والمطالبات وكشوف المرتبات لفرق الأشخاص وموظفيهم.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
قم بتبسيط إدارة الموارد البشرية الخاصة بك مع HealthBoxHR. تتيح لك منصتنا إدارة كشوف المرتبات والإجازات المرضية والجداول الزمنية والمزيد، كل ذلك في مكان واحد مناسب. انضم إلى أكثر من مليون مستخدم راضٍ وشاهد كيف يمكن أن يساعدك HealthBoxHR في توفير الوقت وتقليل التكاليف وتحسين عمليات الموارد البشرية لديك.
Leave Dates
leavedates.com
تواريخ الإجازة هي المخطط النهائي لترك الموظفين للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وتبسيط عمليات إدارة الإجازة مع الحد الأدنى من الضجة ، وتحرير الوقت وتحسين ثقافة المكاتب في ضربة واحدة.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi هو تطبيق لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين، يشمل ميزات مثل إدارة الإجازات، وإعداد الفواتير وتقارير الوقت، ويستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam هو تطبيق لإدارة الأداء والمشاريع يتضمن تخطيط الاستراتيجيات، إدارة المهام، تتبع الوقت، وتحفيز الموظفين.
Craze
crazehq.com
الكل في واحد للموارد البشرية والرواتب والامتثال للشركات الناشئة. يستخدم المؤسسون الطموحون برنامج Craze لإدارة شركاتهم دون أي ضغوط. نحن نعتني تلقائيًا بالموارد البشرية وكشوف المرتبات والامتثال حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك.
Onfolk
onfolk.com
كشوف المرتبات في المملكة المتحدة، آلية لتوفير الوقت. الطريقة البسيطة والفعالة والخالية من الأخطاء لدفع رواتب فريقك. دفع الرواتب في دقائق، وتسعير بسيط، ودعم الخبراء.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ هو تطبيق لتتبع الوقت وإدارة الإنتاجية، يساعد الشركات على تحسين كفاءة العمل ومراقبة أنشطة الموظفين.
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