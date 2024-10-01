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برنامج إدارة الغياب - التطبيقات الأكثر شعبية - إسبانيا
يمكّن برنامج إدارة الغياب المؤسسات من تخطيط وإدارة وتتبع غياب الموظفين، مثل الإجازات والإجازات المرضية. يتيح هذا البرنامج للشركات تحديد حالات الغياب وإدارة الطلبات والتعامل مع الموافقات. وغالبًا ما يشتمل على ميزات تتضمن اللوائح والقوانين والسياسات المحلية لمساعدة الشركات على الالتزام بالامتثال وتقليل التكاليف. عادةً ما تستخدمها أقسام الموارد البشرية، وبعض حلول إدارة الغياب المستقلة مناسبة أيضًا للشركات التي ليس لديها قسم تقليدي للموارد البشرية. يمكن أن يكون هذا البرنامج جزءًا من مجموعة متكاملة لإدارة الموارد البشرية أو يعمل كحل مستقل. وكثيرًا ما يتكامل مع تطبيقات الموارد البشرية التابعة لجهات خارجية، حيث تعمل أنظمة الموارد البشرية الأساسية غالبًا كمخزن مركزي لبيانات القوى العاملة.
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Factorial HR
factorialhr.com
فاكتوريال هو برنامج الكل في واحد يساعدك على إدارة الوقت والمواهب والمستندات في نظام مركزي واحد مما يوفر لك الوقت، ويزيل الأخطاء، ويقودك إلى النجاح. تم تصميم برنامج الموارد البشرية المستند إلى السحابة العاملية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB)، وسوف تنسى جداول البيانات عن طريق حل المشكلات من خلال واجهة...
Keka
keka.com
لا يعد التوظيف مجرد إنجاز من خطوة واحدة، لأنه يتضمن مراحل معقدة مختلفة خلال الرحلة. وإيجاد الموهبة المناسبة هو نقطة الانطلاق نحو بناء بيئة أعمال ناجحة. ومن ثم، ستزودك Keka بميزات رائعة مثل تحديد مصادر المرشحين متعددة المنصات، والتقييمات التقنية، وبطاقات الأداء، وما إلى ذلك، والتي ستساعدك على تقديم ت...
Skello
skello.io
Skello هي شركة أوروبية لها مهمة واحدة: إعادة اختراع العمل المتناوب من خلال حل تعاوني يمكّن الفريق بأكمله من التوقع والتنظيم والتواصل بشكل أفضل. باختصار، Skello هو حل لإدارة القوى العاملة لأماكن العمل القائمة على الورديات والذي يمكّن الفرق من معالجة متاعب الجدولة المعقدة. بالنسبة للمديرين، يعمل Skell...
Bizneo
bizneo.com
برامج الموارد البشرية البسيطة. للشركات المتطلبة. بغض النظر عن حجم شركتك الكبيرة أو الصغيرة، ستأخذ Bizneo HR إدارة المواهب الخاصة بك إلى المستوى التالي.
PayFit
payfit.com
PayFit عبارة عن منصة سحابية متكاملة لكشوف المرتبات وإدارة الموارد البشرية، تقدم لك أفضل ما في الاستعانة بمصادر خارجية لكشوف المرتبات واستخدام برامج الرواتب، في حل واحد. إنه حل آلي يوفر الكثير من الوقت ويزيل الأخطاء المتعلقة بكشوف المرتبات؛ يقوم تلقائيًا بإنشاء كشوف مرتبات موظفيك في التواريخ التي اخت...
Personio
personio.de
يعد Personio برنامج الموارد البشرية الشامل الذي يساعد على إطلاق العنان لطاقة موظفيك من خلال تمكينك من إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف. يعمل برنامجنا على تبسيط كيفية توظيف الموظفين وتأهيلهم وإدارتهم وتطويرهم ودفع أجورهم. تثق أكثر من 10000 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا في Personio لتعزيز الكفاءة...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff هو حل برمجي متطور لتحليلات القوى العاملة مصمم لتعزيز الإنتاجية عبر الفرق البعيدة والمختلطة والداخلية مع ضمان تجربة إيجابية للموظفين. يتكامل Hubstaff مع أكثر من 30 تطبيقًا حتى تتمكن أعمالك من العمل بكفاءة أكبر. يمكنك معرفة كيفية تنفيذ العمل باستخدام ميزات مثل تتبع الوقت، ولقطات الشاشة، وتتبع...
Calamari
calamari.io
كالاماري يساعدك في إدارة الإجازات وتتبع الحضور. يقوم بأتمتة حساب PTO. طرق عديدة لتسجيل الدخول/الخروج. متكامل مع Google Apps وSlack وJira وOffice 365
Breathe
breathehr.com
Breathe هو برنامج أشخاص بسيط وآمن حائز على العديد من الجوائز يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة على نقل عملياتها الأساسية للأشخاص عبر الإنترنت - مما يوفر الوقت، ويمنح راحة البال، ويمكّن الشركات أينما تعمل. Breathe هي الشركة الموثوقة من قبل أكثر من 15000 شركة صغيرة وجمعية خيرية مقرها ...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam هو برنامج الموارد البشرية الذكي للشركات المتنامية. باستخدام Freshteam، يمكنك جذب موظفين جدد وتوظيفهم وتأهيلهم، وإخراج الموظفين المغادرين، وإدارة معلومات الموظف، وإجازة - كل ذلك في مكان واحد. يساعد Freshteam في جذب أفضل المواهب والحصول عليها من خلال قنوات مختلفة - موقع وظائف قابل للتخصيص بس...
Trackabi
trackabi.com
يعد Trackabi برنامجًا ممتازًا لتتبع الوقت ومراقبة الموظفين والتقاط لقطات الشاشة وتتبع عناوين URL وجدولة إجازات الموظفين وتتبع مسار GPR وإعداد تقرير الوقت وتخطيط المشروع وتقديره وإعداد الفواتير وإدارة الدفع. يركز Trackabi على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يجعل Trackabi تتبع الوقت فعالاً وجذابًا ب...
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS هو البرنامج الرائد لكشوف المرتبات للموارد البشرية في الهند. قم بأتمتة حسابات الرواتب وPF وTDS من خلال نظام كشوف مرتبات الموارد البشرية سهل الاستخدام. الاستفادة من النسخة التجريبية المجانية الآن!
greytHR
greythr.com
منصة greytHR عبارة عن مجموعة من حلول الموارد البشرية السحابية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). فهو يوفر أدوات إنتاجية لإدارة أفضل للأشخاص وعمليات موارد بشرية أبسط وتقديم خدمات الموارد البشرية بشكل احترافي. تؤدي بوابة الموظف للمدير والخدمة الذاتية للموظف إلى مشاركة أفضل للموظفين وتوفير الوقت بشكل ع...
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR عبارة عن منصة برمجيات ذكية وحديثة للموارد البشرية وكشوف المرتبات للحضور وضبط الوقت وكشوف المرتبات وإدارة بيانات الموظفين. أخبرنا بما تحتاجه وسنتولى الباقي. الوصول إلى جميع المعلومات التي تحتاجها في أي وقت وفي أي مكان. تساعد شركة SunFish DataOn Philippines, Inc. وGreatDay HR الشركات على أ...
ZenHR
zenhr.com
في ZenHR، كل ما يهمنا هو منح مستخدمينا راحة البال. ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية؛ إنها تجربة تحويلية للموارد البشرية تم إنشاؤها لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين على الوصول إلى حالة Zen. بفضل ميزاتنا وواجهتنا المحلية، بما في ذلك قوانين العمل ولوائح المغتربين والتأمين الاجتماعي وقوا...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • التخطيط الاستراتيجي • الأهداف والأهداف الرئيسية • مؤشرات الأداء الرئيسية • المهام (بما في ذلك كانبان) • المشاريع (بما في ذلك جانت) • ألواح المعلومات • التقارير • العملاء المتوقعون • العملاء • المشاركة • التذاكر • النماذج والاستطلاعات • مراجعة 360 درجة • المكافآت • الحضور • الإجازة • ...
Time Champ
timechamp.io
يساعد Time Champ الشركات على إطلاق إمكانات الإنتاجية من خلال برنامج تتبع الوقت التلقائي وقياس الإنتاجية. يمكن أن يساعد في تعزيز إنتاجيتك بنسبة 20% إلى 30% وتحسين معنويات الموظفين بشكل لم يسبق له مثيل. يعد Time Champ أكثر من مجرد أداة لتتبع الوقت، ومع مجموعة الميزات الغنية التي يقدمها، يمكنه المساعدة...
HROne
hrone.cloud
HROne عبارة عن مجموعة HCM جاهزة للمستقبل تعمل على أتمتة عمليات الموارد البشرية وتبسيط التفاعلات البشرية وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لبناء أماكن عمل أفضل. في سعينا لضبط كل شيء يتعلق بالموارد البشرية على أساس آلي، نجحنا في تبسيط وظائف الموارد البشرية عبر دورة حياة الموظف بأكملها، مما يوفر ملايين الساعات ...
Papershift
papershift.com
يساعدك Papershift على إدارة وأتمتة تخطيط دوران الموظفين وإدارة الإجازات وتتبع وقت الموظفين على السحابة. مع أكثر من 200.000 مستخدم، يعد Papershift أكثر برامج تخطيط القوى العاملة شهرة في أوروبا.
BrioHR
briohr.com
الكل في واحد منصة إدارة الموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد منصة إدارة الموارد البشرية لدينا الشركات على رقمنة جميع وظائف الموارد البشرية على الفور عبر رحلة الموظف الكاملة، كل ذلك في مكان واحد: - اكتساب المواهب: قم بالرقمنة والتعاون في عمليات التوظيف باستخدام ATS (نظام تتبع مقدم الطلب...
Cocoon
cocoon.com
Cocoon عبارة عن منصة لإدارة الإجازات تعمل على تبسيط تعقيدات الامتثال والمطالبات وكشوف المرتبات للحصول على تجربة إجازة سلسة وأكثر تعاطفاً للموظفين. مرحبًا بكم في العصر الحديث لإجازة الموظفين. اترك برنامج الإدارة الذي يعمل على أتمتة تعقيدات الامتثال والمطالبات وكشوف المرتبات لفرق الأشخاص وموظفيهم.
flair HR
flair.hr
Flair هو حل شامل للموارد البشرية والتوظيف يوفر البنية والبساطة للعمليات المعقدة المتعلقة بالأشخاص - سواء كانت محلية أو عالمية أو بعيدة أو مكتبية. إنه يحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها فرق الموارد البشرية لتحسين تجربة العمل والحياة في مؤسستهم. يغطي الذوق رحلة الموظف بأكملها وهو قابل للتخصيص بالكامل...
Superworks
superworks.com
نحن في SUPERWORKS متخصصون في إحداث ثورة في المؤسسات، ومساعدتهم على إنشاء أماكن عمل ديناميكية تعزز الإنتاجية المحسنة. يتمحور نهجنا حول إعطاء الأولوية للأشخاص، والتأكد من أن كل فرد يشعر بالتحفيز والتقدير والإنجاز في بيئته المهنية. في جوهرنا، نحن مدفوعون برؤية لقيادة التطور التكنولوجي وتزويد عملائنا با...
Craze
crazehq.com
الكل في واحد للموارد البشرية والرواتب والامتثال للشركات الناشئة. يستخدم المؤسسون الطموحون برنامج Craze لإدارة شركاتهم دون أي ضغوط. نحن نعتني تلقائيًا بالموارد البشرية وكشوف المرتبات والامتثال حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك.
Asanify
asanify.com
Asanify هو حل شامل لتلبية متطلبات إدارة الموارد البشرية الشاملة لمؤسستك. فهو يوفر أيضًا حلًا خاليًا من المتاعب ومؤتمتًا بالكامل لكشوف المرتبات، وهو مناسب تمامًا للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو. يمكنك البدء مجانًا مع نظام الاستئجار حتى التقاعد الخاص بنا. يتيح لك تطبيق كشوف المرتبات بنقرة واحدة ت...
Onfolk
onfolk.com
كشوف المرتبات في المملكة المتحدة، آلية لتوفير الوقت. الطريقة البسيطة والفعالة والخالية من الأخطاء لدفع رواتب فريقك. دفع الرواتب في دقائق، وتسعير بسيط، ودعم الخبراء.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
قم بتبسيط إدارة الموارد البشرية الخاصة بك مع HealthBoxHR. تتيح لك منصتنا إدارة كشوف المرتبات والإجازات المرضية والجداول الزمنية والمزيد، كل ذلك في مكان واحد مناسب. انضم إلى أكثر من مليون مستخدم راضٍ وشاهد كيف يمكن أن يساعدك HealthBoxHR في توفير الوقت وتقليل التكاليف وتحسين عمليات الموارد البشرية لدي...
PieTrack
pietrack.com
Pietrack هو تطبيق ويب وسطح مكتب للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تتضمن المنصة الموارد البشرية (إدارة الإجازات، وكشوف المرتبات، والاجتماعات، وما إلى ذلك)، وإدارة المشاريع (إدارة المهام، وتطبيق التعقب لتثبيت وتشغيل المشاريع، واجتماعات المشروع، ومستندات المشروع، وما إلى ذلك)، والمبيعات (تتبع العملاء المح...
Vacation Tracker
vacationtracker.io
يعد Vacation Tracker حلاً مبسطًا لإدارة الإجازات يتكامل بسلاسة مع أدوات التعاون الشائعة مثل Slack وMicrosoft Teams وGoogle Workspace، أو يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال البريد الإلكتروني للعمل. فهو يبسط عملية تتبع الإجازة مدفوعة الأجر (PTO) ببضع نقرات فقط، مما يعزز الشفافية والرؤية في الوقت الفعلي ل...
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic هو مخطط إجازات الموظفين البسيط للغاية الذي يستخدمه أكثر من 150.000 شخص لتنظيم إجازاتهم من العمل. إنها الطريقة عبر الإنترنت والجوال وغير الورقية لإدارة إجازات الموظفين والتي تتخلص من نماذج العطلات وجداول البيانات.
Timeular
timeular.com
ألن يكون من الرائع الحصول على جداول زمنية دقيقة مع القليل من الجهد ودون الحاجة إلى التذكير المستمر؟ Timeular يجعل ذلك ممكنًا من خلال تجميع طرق تتبع الوقت الأكثر سهولة في طريقة واحدة. يستخدم أكثر من 10000 فريق في جميع أنحاء العالم Timeular لتحسين التقديرات وتتبع الميزانيات وفواتير ساعات إضافية ومراقب...
DreamTeam
dreamteam.io
مركز شامل للأشخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبسيط عمليات الأفراد المعقدة من خلال منصة الموارد البشرية الأسرع والأكثر مرونة وغير المحدودة. يسمح لك DreamTeam باستعادة التحكم الكامل والرؤية في عمليات الأشخاص المتزايدة باستخدام البيانات المفككة. نحن نحرر فريقك من العمل اليدوي المرهق مع تعزيز نجاح الموا...
Sloneek
sloneek.com
Sloneek هو نظام حديث للموارد البشرية يحتوي على كل ما تحتاجه لإدارة الرحلة الكاملة لموظفيك. جربه لمدة 14 يومًا مجانًا!
Omni HR
omnihr.co
Omni هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يعيد تعريف الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع إدارة الموظفين. مهمتهم واضحة: تمكين الشركات الحديثة في رحلتها لتنمية فرق مشاركة وعالية الأداء. تم تصميم Omni لدعم دورة حياة الموظف بالكامل بشكل شامل، ويساعد Omni فرق الموارد البشرية على توظيف موظفيك وتأهيلهم وإد...
Worknice
worknice.com
برنامج مبهج للموارد البشرية - تم تصميمه وتصنيعه ودعمه بنسبة 100% في أستراليا. استفد من منصة الموارد البشرية المرنة والبديهية لتبسيط أنظمة الموارد البشرية لديك وهيكلة البيانات لتحقيق أشياء عظيمة. تفتخر Worknice بتجربة مستخدم رائدة في السوق عبر الموارد البشرية الأساسية؛ عملية تأهيل مبسطة، والمستندات ا...
Mirro
mirro.io
يعمل موقع Mirro.io على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع من بناء ثقافات شفافة ومزدهرة في مكان العمل تعزز رفاهية الموظفين وتحسن الاحتفاظ بالمواهب. تساعد منصة إدارة الأداء الخاصة بنا المؤسسات على التغلب على عدم الارتباط المختلط في مكان العمل من خلال تشجيع الشعور بالهدف وتحفيز المشاركة ...
Leave Dates
leavedates.com
يعد برنامج Leave Dates هو المخطط النهائي لإجازات الموظفين للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث يعمل على تبسيط عمليات إدارة الإجازات بأقل قدر من الضجة، وتوفير الوقت وتحسين ثقافة المكتب بضربة واحدة.
Leavetrack
leavetrackapp.com
يسمح Leavetrack للشركات الصغيرة والمتنامية بالتغلب على غياب الموظفين وPTO والعطلات. من خلال توفير التخصيص العميق، سيعمل تطبيق Leavetrack على إزالة عبء إدارة إجازات الموظفين يدويًا وتوفير الرؤية عبر مؤسستك. يسمح Leavetrack بأنواع الإجازات القابلة للتخصيص عبر مواقع متعددة؛ استيراد العطلات الرسمية لأكث...
Keeple
keeple.com
في الشركات الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن تصبح إدارة الإجازات والغياب سريعًا صداعًا مملاً للموظفين والمديرين وقسم الموارد البشرية. Keeple عبارة عن حزمة برامج حديثة لإدارة الإجازات والغياب تسمح لك بإدارة جميع أنواع الإجازات بكفاءة: الإجازات، والإجازات المرضية، والإجازات الخاصة، وإجازة الأبوة، وما إلى ذلك...
Planleave
planleave.com
الطريقة الأكثر بساطة وسهولة لإدارة إجازات فريقك من خلال الأتمتة باستخدام أدواتك الحالية وسير العمل. أفضل تجربة مستخدم لتتبع PTO وتتبع الإجازات دون الحاجة إلى التعلم. لا توجد تجربة مستخدم أفضل في عرض إدارة الإجازات.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro هو نظام لإدارة الإجازات عبر الإنترنت يدير جميع جوانب إجازات موظفيك. سيقوم النظام تلقائيًا بتتبع أرصدة الإجازات، مما يلغي الحاجة إلى استخدام جداول البيانات أو الورق. يمكن للمديرين التحقق من أرصدة الإجازات لجميع الموظفين والموافقة على طلبات الإجازات ورفضها بسهولة، بينما يمكن للموظفين التقدم ب...
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle هو نظام شامل لإدارة القوى العاملة مصمم لجعل إدارة موظفيك الذين لا يعملون في المكاتب والعاملين أمرًا سهلاً وفعالاً. إنه نظام متعدد الأوجه ورفيع المستوى يمكنه التعامل مع تحديات إدارة القوى العاملة المعقدة، على أي نطاق.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR هو برنامج موارد بشرية معياري قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة. منذ عام 2010، ساعدنا الآلاف من الشركات في جميع أنحاء العالم على توفير ساعات أسبوعيًا في مهام الموارد البشرية اليومية مثل إدارة الإجازات، وإدارة ملفات الموظفين والتأهيل، وتتبع الوقت، وإدارة الأداء، وتتبع المخالفات، وإدارة الشهادات. ...
TeamSense
teamsense.com
TeamSense عبارة عن منصة لإدارة الحضور والاتصال الجماهيري تعتمد على النصوص وتم تصميمها للعاملين في الخطوط الأمامية في مجالات التصنيع والبناء والتخزين والخدمات اللوجستية. -تقليل عدم الاتصال وعدم الحضور بنسبة تصل إلى 70% عن طريق إزالة القلق من العملية -تقليل التغيب بنسبة تصل إلى 20% من خلال إظهار نقاط ...
Humaans
humaans.io
Humans عبارة عن قاعدة مبنية على نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) لتكون الطبقة الأساسية لمجموعة تقنيات الموارد البشرية في المؤسسة. فهو يساعد فرق الموارد البشرية الحديثة في الشركات سريعة النمو على تأهيل موظفيها وإدارتهم وتنميتهم من خلال سير العمل السريع والأتمتة والوصول السريع إلى البيانات. تم تصمي...