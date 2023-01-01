WebCatalog
Swetrix

Swetrix

swetrix.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Swetrix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منصة تحليلية قوية تحترم خصوصية المستخدم. تقدم Swetrix خدمة تحليلات متقدمة وقابلة للتخصيص لتطبيقات الويب الخاصة بك. تتبع كل المقاييس التي تحتاجها دون انتهاك خصوصية المستخدمين.

الموقع الإلكتروني: swetrix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Swetrix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Statcounter

Statcounter

statcounter.com

ParseHub

ParseHub

parsehub.com

Google Analytics

Google Analytics

analytics.google.com

Wide Angle Analytics

Wide Angle Analytics

wideangle.co

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

hCaptcha

hCaptcha

dashboard.hcaptcha.com

Insights

Insights

getinsights.io

Amplitude

Amplitude

analytics.amplitude.com

TelemetryDeck

TelemetryDeck

dashboard.telemetrydeck.com

QuickNode

QuickNode

quicknode.com

Datadog

Datadog

app.datadoghq.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية