WebCatalog
SurveyMonkey

SurveyMonkey

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: surveymonkey.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SurveyMonkey على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استخدم SurveyMonkey لدفع أعمالك إلى الأمام باستخدام أداة الاستبيان المجانية عبر الإنترنت الخاصة بنا لالتقاط أصوات وآراء الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لك.

الموقع الإلكتروني: surveymonkey.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SurveyMonkey. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

LOVO

LOVO

lovo.ai

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

Hunter.io

Hunter.io

hunter.io

LimeSurvey

LimeSurvey

limesurvey.org

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Zoho Survey

Zoho Survey

zoho.com

Sendicate

Sendicate

sendicate.net

ToneDen

ToneDen

toneden.io

SurveyPlanet

SurveyPlanet

surveyplanet.com

StudyCrumb

StudyCrumb

studycrumb.com

AssessFirst

AssessFirst

assessfirst.com

TED-Ed

TED-Ed

ed.ted.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية