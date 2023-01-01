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الموقع الإلكتروني: studiebijbel.nl

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

StudieBijbel مخصص لأي شخص يريد التعمق في الكتاب المقدس! نحن ندعم ونساعد المؤمنين على التعمق أكثر في الكتاب المقدس.

الموقع الإلكتروني: studiebijbel.nl

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