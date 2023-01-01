Steamworks عبارة عن مجموعة من الأدوات والخدمات التي تساعد مطوري الألعاب والناشرين على إنشاء ألعابهم وتحقيق أقصى استفادة من التوزيع على Steam.

الموقع الإلكتروني: partner.steamgames.com

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