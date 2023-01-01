احصل على عمليات تلقائية بدون Legacy Tech. تعد Stateset بمثابة النسيج الضام لشركات DTC لبناء وتنسيق وتنفيذ سير العمل القائم على الأحداث.

الموقع الإلكتروني: stateset.io

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