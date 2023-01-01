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Splitbee

Splitbee

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الموقع الإلكتروني: splitbee.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Splitbee على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتبع وتحسين عملك عبر الإنترنت مع Splitbee. التحليلات، ومسارات التحويل، والأتمتة، واختبار أ/ب والمزيد.

الموقع الإلكتروني: splitbee.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Splitbee. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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