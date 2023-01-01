WebCatalog
Splane

Splane

splane.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Splane على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

خريطة الطريق لأحلامك. هاك رشيقة. تحسين كفاءة الفريق. تعرف على التقدم المحرز الخاص بك. ضرب المواعيد النهائية الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: splane.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Splane. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

LogicalPlan

LogicalPlan

logicalplan.com

Naav

Naav

naav.ro

A1 Project Manager

A1 Project Manager

a1.biz

TimeTackle

TimeTackle

timetackle.com

Hygger

Hygger


Neatro

Neatro

neatro.io

Kanbanchi

Kanbanchi

kanbanchi.com

Parabol

Parabol

parabol.co

WEDO

WEDO


Hubstaff Tasks

Hubstaff Tasks

hubstaff.com

Snug

Snug

snug.com

Assently

Assently

assently.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية