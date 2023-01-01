WebCatalog
Soofy

Soofy

soofy.io

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Soofy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Soofy، أفضل تطبيق لممارسة مهاراتك اللغوية. تدريب لسانك على التحدث بطلاقة. تعزيز كتابتك مع المفردات التي تعلمتها.

الموقع الإلكتروني: soofy.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Soofy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Busuu

Busuu

busuu.com

Practikalia

Practikalia

app.practikalia.com

French Together

French Together

app.frenchtogether.com

Clozemaster

Clozemaster

clozemaster.com

ELSA Speech Analyzer

ELSA Speech Analyzer

speechanalyzer.elsaspeak.com

TalkBerry

TalkBerry

app.talkberry.ai

Memrise

Memrise

memrise.com

uTalk

uTalk

utalk.com

LyricsTraining

LyricsTraining

lyricstraining.com

Dweets

Dweets

dweets.com

Justlearn

Justlearn

justlearn.com

NoRedInk

NoRedInk

noredink.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية