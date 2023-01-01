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Sococo

Sococo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sococo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sococo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sococo هو مكان العمل عبر الإنترنت حيث تأتي الفرق الموزعة للعمل معًا كل يوم، جنبًا إلى جنب. بغض النظر عن مكان وجود أعضاء الفريق. في أسفل القاعة، أو عبر الحرم الجامعي، أو في منتصف الطريق حول العالم - يعد العمل في مكتب مؤسستك عبر الإنترنت أكثر إنتاجية من العمل في نفس الطابق أو في نفس الغرفة.

الموقع الإلكتروني: sococo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sococo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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