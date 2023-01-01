بدائل - SocketLabs
Gmail
google.com
Gmail هي خدمة بريد إلكتروني مجانية تم تطويرها بواسطة Google. يمكن للمستخدمين الوصول إلى Gmail على الويب واستخدام برامج الجهات الخارجية التي تزامن محتوى البريد الإلكتروني من خلال بروتوكولات POP أو IMAP. بدأ Gmail كإصدار تجريبي محدود في 1 أبريل 2004 وانتهت مرحلة الاختبار في 7 يوليو 2009. عند الإطلاق،...
Outlook
microsoft.com
Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جهات اتصال، ومدير مهام. ويتضمن أيضًا تكامل الوظائف الإضافية وSkype على الويب والتن...
Proton Mail
proton.me
ProtonMail هي أكبر خدمة بريد إلكتروني آمنة في العالم، تم تطويرها بواسطة علماء CERN وMIT. نحن مفتوحو المصدر ومحميون بموجب قانون الخصوصية السويسري.
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft Outlook لمشتركي Microsoft 365 (Office 365). Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جهات اتصال، ومدير مهام. ويت...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
ياهو! البريد هي خدمة بريد إلكتروني تم إطلاقها في 8 أكتوبر 1997 من قبل الشركة الأمريكية Yahoo!، وهي الآن شركة تابعة لشركة Verizon. وهو يقدم أربع خطط بريد إلكتروني مختلفة: ثلاثة للاستخدام الشخصي (Basic وPlus وAd Free) وأخرى للشركات. اعتبارًا من يناير 2020، أصبحت ياهو! كان لدى البريد 225 مليون مستخدم. ...
iCloud Mail
icloud.com
باستخدام حساب بريد iCloud الخاص بك، يمكنك إرسال البريد الإلكتروني واستلامه وتنظيمه. عندما تقوم بإعداد أجهزتك لـ iCloud Mail، يمكنك أيضًا الوصول إلى حساب iCloud Mail الخاص بك باستخدام تطبيق Mail على جهاز iPhone أو iPad أو iPod touch أو كمبيوتر Mac، أو باستخدام Microsoft Outlook على كمبيوتر يعمل بنظام...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
Fastmail
fastmail.com
Fastmail هي خدمة بريد إلكتروني تقدم حسابات بريد إلكتروني مدفوعة للأفراد والمؤسسات. يتم توفيره بـ 36 لغة للعملاء في جميع أنحاء العالم بواسطة Fastmail Pty Ltd، وهي شركة مقرها في ملبورن، فيكتوريا، أستراليا. استحوذت شركة Opera Software على الشركة في عام 2010. في 26 سبتمبر 2013، أعلنت Fastmail أنها انفصل...
Yandex Mail
mail.yandex.com
احصل على Yandex.Mail: حماية آمنة من الفيروسات والبريد العشوائي، وفرز البريد، وتسليط الضوء على البريد الإلكتروني من أشخاص حقيقيين، ومساحة تخزين سحابية مجانية تبلغ 10 جيجابايت على Yandex.Disk، وموضوعات جميلة.
Titan Email
titan.email
بريد إلكتروني للأعمال يركز على العملاء ويساعدك على النمو. Titan هو أول مجموعة بريد إلكتروني للأعمال تساعدك على بناء علاقات أعمق وأكثر فائدة مع عملائك.
mail.com
mail.com
أرسل بريدًا إلكترونيًا بالطريقة المفترض أن يكون: ✔ مجاني وبسيط وآمن ✔ إدارة حسابات بريد متعددة في مكان واحد ومن أي جهاز ✔ اشترك اليوم!
OnMail
onmail.com
OnMail، خدمة البريد الإلكتروني الجديدة من Edison Mail.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
اجعل عملك مميزًا من خلال البريد الإلكتروني الاحترافي المستند إلى النطاق الخاص بـ Hostinger.
Tutanota
tutanota.com
توتانوتا هو برنامج بريد إلكتروني مشفر من طرف إلى طرف وخدمة بريد إلكتروني آمنة مستضافة على فريميوم. يستثني نموذج أعمالها كسب المال من خلال الإعلانات التي تعتمد فقط على التبرعات والاشتراكات المميزة. شعار الخدمة "einfach.sicher.mailen" يعني "easy.secure.mailing". اعتبارًا من مارس 2017، ادعى مالكو توتا...
Temp Mail
temp-mail.org
أبعد الرسائل غير المرغوب فيها عن بريدك وحافظ على سلامتك - ما عليك سوى استخدام عنوان بريد إلكتروني مؤقت يمكن التخلص منه! قم بحماية عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي من البريد العشوائي باستخدام البريد المؤقت.
AOL Mail
mail.aol.com
بريد AOL هو خدمة بريد إلكتروني مجانية على شبكة الإنترنت تقدمها شركة AOL، أحد أقسام شركة Yahoo.
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru Mail هي أكبر خدمة بريد مجانية، وواجهة سريعة ومريحة، وسعة صندوق بريد غير محدودة، وحماية موثوقة ضد البريد العشوائي والفيروسات، وإصدار محمول وتطبيقات للهواتف الذكية. الوصول عبر IMAP وإشعارات الرسائل القصيرة والواجهة بلغات مختلفة وموضوعات تصميم البريد. أيضًا على Mail.ru: الأخبار، البحث على الإنت...
IONOS Webmail
ionos.com
أنشئ علامتك التجارية باستخدام بريد إلكتروني احترافي قم بالتواصل باسمك في كل مرة تضغط فيها على إرسال - يتضمن النطاق ومساحة تخزين تزيد عن 2 جيجابايت والمزيد.
Rediffmail
mail.rediff.com
خدمة البريد الإلكتروني من Rediff. Rediff.com (منمنمة كـ rediff.com) هي بوابة ويب هندية للأخبار والمعلومات والترفيه والتسوق. تأسست في عام 1996.
Disroot Mail
disroot.org
حسابات بريد إلكتروني مجانية وآمنة لعميل IMAP لسطح المكتب أو عبر واجهة الويب. يوفر Disroot حسابات بريد إلكتروني آمنة لعميل سطح المكتب الخاص بك أو عبر واجهة الويب. يتم تشفير الاتصال بينك وبين خادم البريد باستخدام طبقة المقابس الآمنة (SSL)، مما يوفر أكبر قدر ممكن من الخصوصية. علاوة على ذلك، يتم تشفير ...
STRATO
strato.de
الوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني من ستراتو. Strato AG هي شركة تقدم خدمات استضافة الإنترنت ومقرها في برلين، ألمانيا.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
حسابات البريد المؤمنة للشركات. يقوم الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بإدارة بريد الويب الخاص بهم عبر infomaniak
HEY Email
hey.com
البريد الإلكتروني في أفضل حالاته، جديد من Basecamp.
Burner Mail
burnermail.io
عناوين بريد إلكتروني مسجلة بنقرة واحدة يمكنك استخدامها عند الاشتراك في مواقع الويب لحماية هويتك ومنع بيع عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي أو إرسال بريد عشوائي إليه.
QQ邮箱
mail.qq.com
يوفر QQ Mailbox خدمات بريد إلكتروني فعالة ومستقرة ومريحة لمئات الملايين من المستخدمين. يمكنك استخدامه على صفحات الويب الخاصة بالكمبيوتر، وعملاء iOS/iPad، وعملاء Android لإرسال مرفقات كبيرة من الجيل الثالث عبر البريد الإلكتروني وتجربة وظائف خاصة مثل محطة نقل الملفات والتقويم والمفكرة وزجاجة الانجراف....
BT Email
email.bt.com
بريد إلكتروني خالٍ من المتاعب - يحتوي التطبيق على واجهة واضحة وسهلة الاستخدام تسهل إرسال بريدك الإلكتروني وقراءته وتنظيمه.
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► صندوق بريد إلكتروني آمن وخالي من الإعلانات ✓ مكتب عبر الإنترنت وتخزين سحابي ✓ كهرباء صديقة للبيئة بنسبة 100% ✓ موقع الخادم في ألمانيا ✓ من 1 يورو شهريًا ✓ جربه الآن مجانًا!
네이버 메일
mail.naver.com
تحقق من عنوان URL وعلامة القفل في شريط العناوين لتسجيل الدخول الآمن! بريد نيفر
Zimbra
zimbra.com
توفر Zimbra خادمًا مفتوح المصدر وبرامج عميل للمراسلة والتعاون. لمعرفة المزيد قم بزيارة https://www.zimbra.com.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
الوصول إلى بريد الويب من المتصفح الخاص بك. بالإضافة إلى التحقق من بريدك الإلكتروني، يمكنك إدارة المواعيد في التقويم الخاص بك وجهات الاتصال الخاصة بك وقائمة المهام الخاصة بك!
Clean Email
clean.email
قم بتنظيف صندوق الوارد الخاص بك من رسائل البريد الإلكتروني التي لا تحتاج إليها. ثم حافظ على نظافتها. يساعدك Clean Email على إدارة صندوق البريد الخاص بك المثقل برسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة وغير المرغوب فيها بشكل أكثر كفاءة - مع الحفاظ على بياناتك آمنة واحترام خصوصيتك. قم بتنظيف رسائل البريد...
Paced Email
paced.email
قم بتجميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في ملخصات يومية أو أسبوعية أو شهرية يمكن التحكم فيها.
Daum Mail
daum.net
القراءة والكتابة في نفس الوقت. أثناء عرض رسائل البريد الإلكتروني، قم بالرد بسرعة من شاشة واحدة. يمكنك ترك البريد الإلكتروني الذي تكتبه مؤقتًا بالضغط على زر "تصغير" وإعادة فتحه من أي مكان لإرسال البريد الإلكتروني.
Polymail
polymail.io
Polymail هو أفضل منصة بريد إلكتروني مصممة لتسهيل الحياة العملية لأي محترف. تقديم الأدوات والميزات التي تفيدك. قم بزيارتنا الآن!
Libero Mail
libero.it
Libero.it (البريد الليبرالي)
SaneBox
sanebox.com
قم بتقليص وقت إدارة البريد الإلكتروني لفريقك إلى النصف وابدأ الطريق نحو صندوق بريد وارد أنظف ويوم أكثر إنتاجية مع SaneBox. ابدأ تجربتك المجانية الآن!
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
خدمة البريد الإلكتروني من فيفالدي.
163网易免费邮
mail.163.com
صندوق البريد المجاني NetEase 163 - العلامة التجارية الأولى لصناديق البريد الصينية. يتم مضاعفة السعة تلقائيًا، وتدعم مرفقات بحجم 50 ميجابايت، كما يتم توفير خدمة المرفقات الفائقة 3G مجانًا عند فتح رقم هاتف محمول وبريد إلكتروني. يدعم برامج العميل المختلفة للإرسال والاستقبال، ويتجاوز معدل اعتراض البريد ...
Kanban Mail
kanbanmail.app
قضاء وقت أقل على البريد الإلكتروني. تصفح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل أسرع من أي وقت مضى، وحافظ على تنظيم صندوق الوارد الخاص بك، ولا تفقد أي محادثة أبدًا.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
خدمة البريد الإلكتروني في ياهو اليابان. يتوفر صندوق بريد ذو سعة كبيرة ووظائف مكافحة البريد العشوائي. يمكن استخدام Yahoo Mail (المجاني) بسهولة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والهواتف المحمولة.
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
عرض وإدارة بريدك البريدي عبر الإنترنت باستخدام صندوق بريد افتراضي. يتيح لك صندوق البريد الافتراضي إدارة البريد والطرود البريدية أثناء التنقل من هاتفك حتى تتمكن من قراءة البريد البريدي المهم وإعادة توجيه الطرود وتمزيق عناصر البريد والتخلص منها وتكون مستقلاً عن الموقع حقًا.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler هو البرنامج الإضافي لبرنامج البريد الإلكتروني لـ Apple Mail وGmail وOutlook والذي يساعدك على الحفاظ على إنتاجيتك واحترافيتك.
Traveling Mailbox
travelingmailbox.com
نحن نقدم حلول مسح البريد ذات المستوى العالمي التي تسمح للأفراد والشركات الصغيرة بمشاهدة بريدهم البريدي عبر الإنترنت في أي مكان في العالم. نحن نقدم عنوانًا فعليًا حقيقيًا للشارع فريدًا بالنسبة لك. عندما يصل بريدك، نقوم بمسح الجزء الخارجي من الظرف ضوئيًا ثم تطلب منا مسح المحتويات ضوئيًا، أو إعادة توجي...
阿里邮箱
mail.aliyun.com
- صندوق بريد علي بابا، من إنتاج شركة علي بابا. اصنع أداة تعاون مكتبية احترافية. - أحد أوائل مقدمي خدمات البريد الإلكتروني للمؤسسات في الصين، مع 20 عامًا من الخبرة الاحترافية في تشغيل البريد الإلكتروني للمؤسسات، ويخدم أكثر من 10,000,000 مستخدم من المؤسسات.
SalesHandy
saleshandy.com
تتبع وجدولة البريد الإلكتروني، ودمج البريد، والمتابعة التلقائية، وقوالب البريد الإلكتروني لتعزيز إنتاجية فرق المبيعات.
SparkPost
sparkpost.com
أول منصة تنبؤية لذكاء البريد الإلكتروني في العالم، تساعد العلامات التجارية على التنبؤ بأداء البريد الإلكتروني وتحسينه من خلال رؤية غير مسبوقة للبيانات.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail هو تطبيق فعال لإدارة البريد الإلكتروني UOL.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
بريد احترافي بمجالك الخاص. - قم بتخصيص عنوان بريدك الإلكتروني وإبراز علامتك التجارية - Webmail dinahosting: بيئتك التعاونية. بريد إلكتروني احترافي بنطاقك الخاص - قم بتخصيص عنوان بريدك الإلكتروني وإبراز علامتك التجارية - استضافة بريد الويب: بيئتك التعاونية.
netclusive Webmail
netclusive.de
تضمن النسخ الاحتياطية للبيانات المشفرة باستخدام خدمة النسخ الاحتياطي السحابي عبر الشبكة أقصى قدر من الأمان. 2 غيغابايت مجانًا تمامًا!
Atmail
atmail.com
حقق إيرادات من خلال تحسين تجربة استضافة البريد الإلكتروني الذي يحمل علامتك التجارية. مثالي لشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات الذين يوفرون منصات البريد الإلكتروني للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
Mailbox Power
mailboxpower.com
تتيح لك منصتنا إمكانية جدولة أي رسائل بريدية أو هدايا مباشرة لإرسالها تلقائيًا خلال أي فترة زمنية دون عناء. سنتعامل مع جميع عمليات التغليف والتوقيت والبريد لجميع رسائل البريد المباشر والهدايا الخاصة بك. لا مزيد من الرحلات إلى مكتب البريد! لا مزيد من المتاعب!
PFL
pfl.com
في PFL، نحن متخصصون في إنشاء بريد مباشر يعتمد على البيانات والذي يوفر لحظات حقيقية ويزيد من نمو المؤسسات. بفضل سجل حافل من النجاح لبعض أكبر العلامات التجارية في العالم، فإننا نقدم القياس والتخصيص والقدرة على التنبؤ التي تتوقعها من التسويق الرقمي إلى عالم البريد المباشر. يعمل نهجنا الشامل على تبسيط ع...
QuickMail
quickmail.io
أرسل رسائل بريد إلكتروني آلية وابدأ المزيد من المحادثات. يعمل برنامجنا على تحسين إمكانية التسليم وأتمتة عمليات المتابعة حتى تحصل على المزيد من الردود بجهد أقل.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
الوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني Viettel.
Thatch
trythatch.com
صندوق بريد افتراضي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تكبير البريد الحلزون الخاص بك بكل سهولة. تقوم مراكز البريد الآمن لدينا بفتح بريدك ومسحه ضوئيًا وتلخيصه على الفور.
Skylead
skylead.io
Use multichannel outreach, if/else actions and connect unlimited email accounts to maximize touchpoints with your leads. Skylead is your smart LinkedIn automation tool and cold email software.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick is Free and unlimited email tracking for Gmail and Google Workspace (G Suite) with real-time desktop notifications and WhatsApp like double tick marks (✓✓) in your sent box. A single blue tick ✓ indicates that an email has been sent, but yet to be opened by the recipient. Double blue tick...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ is a sales engagement platform that automates prospecting, email outreach, calls, tasks, and social selling. Thousands of sales teams use PersistIQ to find prospect’s emails, send personalized outreach emails, automate follow-ups, and book more meetings. PersistIQ’s sales outreach platform...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow optimises your sender reputation and inbox placement. Having Allegrow work alongside your marketing automation/sales engagement system you can increase the % of emails you send that reach the priority inbox, not the spam folder or unfocused folders.
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io is an email outreach software designed to let users schedule and send personalised emails and follow-ups automatically from their mailbox and boost their reply rates. SmartReach.io syncs your prospect data from your CRM to your campaigns with workflow automations and also gives you the...