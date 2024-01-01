Sneek

Sneek

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الموقع الإلكتروني: sneek.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sneek على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شاهد زملائك في الفريق طوال اليوم وابدأ محادثات الفيديو الفورية ودردشات الفيديو الجماعية بنقرة واحدة. Sneek هي أداة تواجد دائم للبدو الرقميين والفرق البعيدة والموزعة.
الفئات:
Productivity
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: sneek.io

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بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

Lark

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MeetinVR

MeetinVR

meetinvr.com

Remote

Remote

remote.com

TrueConf

TrueConf

trueconf.com

Manycontacts

Manycontacts

manycontacts.com

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