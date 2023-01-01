WebCatalog
SmartDollar

SmartDollar

smartdollar.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SmartDollar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

SmartDollar هو برنامج للعافية المالية للموظفين من Dave Ramsey. يتعلم الموظفون كيفية وضع الميزانية، والتخلص من الديون، والادخار للمستقبل، والتقاعد بثقة.

الموقع الإلكتروني: smartdollar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SmartDollar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

LendingClub

LendingClub

lendingclub.com

Ramsey+

Ramsey+

ramseyplus.com

Citi

Citi

citi.com

The Balance

The Balance

thebalance.com

Fortunately

Fortunately

app.livefortunately.com

Personal Finance Lab

Personal Finance Lab

app.personalfinancelab.com

EveryDollar

EveryDollar

everydollar.com

Wellable

Wellable

app.wellable.co

TendoPay

TendoPay

app.tendopay.ph

Shiftboard SchedulePro

Shiftboard SchedulePro

scheduleproweb.com

Deputy

Deputy

once.deputy.com

Gympass

Gympass

gympass.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية