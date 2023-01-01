SmartDollar هو برنامج للعافية المالية للموظفين من Dave Ramsey. يتعلم الموظفون كيفية وضع الميزانية، والتخلص من الديون، والادخار للمستقبل، والتقاعد بثقة.

الموقع الإلكتروني: smartdollar.com

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