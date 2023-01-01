WebCatalog
Skimlinks

Skimlinks

skimlinks.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Skimlinks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المحتوى التجاري هو المستقبل لعالم أقل اعتمادًا على الإعلانات حيث يمكن للناشرين تحقيق الدخل من المحتوى الجيد. يمكّن المحتوى التجاري فرق التحرير من بناء تدفق مستدام للإيرادات. فهو يساهم بالفعل بما يصل إلى ربع إجمالي إيرادات بعض الناشرين، مما يجعله مصدرًا مستدامًا لتنويع الإيرادات. انضم إلى أكثر من 60.000 ناشر على Skimlinks لتحصل على تعويض مقابل المحتوى الرائع.

الموقع الإلكتروني: skimlinks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Skimlinks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Confiant

Confiant

confiant.com

Timetoast

Timetoast

timetoast.com

Outbrain

Outbrain

outbrain.com

CJ

CJ

cj.com

Zattoo

Zattoo

zattoo.com

Soundful

Soundful

soundful.com

Truepush

Truepush

truepush.com

Switcher Studio

Switcher Studio

switcherstudio.com

TYPEBOSS

TYPEBOSS

get.typeboss.com

Originality.ai

Originality.ai

originality.ai

Revue

Revue

getrevue.co

Atlas

Atlas

atlashxm.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية