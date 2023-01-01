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Simkl

Simkl

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: simkl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Simkl على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقوم Simkl تلقائيًا بتتبع ما تشاهده، ويخبرك بعدد الحلقات التي فاتتك، ويوصلك بما يشاركه أصدقاؤك

الموقع الإلكتروني: simkl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Simkl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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