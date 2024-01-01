WebCatalog

SiLogy

SiLogy

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الموقع الإلكتروني: silogy.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SiLogy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Develop Chips Faster with SiLogy. Next generation tools for integrated circuit design verification.

الموقع الإلكتروني: silogy.io

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