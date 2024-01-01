Shepherd
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: shepherd.study
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shepherd على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Be Smart! Cut Your Study Time in Half, Ace Your Exams, Outshine Your Peers. Skip the multiple apps. Shepherd connects you with everything you need to learn better in one place.
الموقع الإلكتروني: shepherd.study
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shepherd. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.