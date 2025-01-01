بدائل - Sesame HR

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam هو تطبيق لإدارة الموظفين يساعد الفرق بدون مكتب في التواصل، جدولة العمل، تتبع الوقت وإدارة المهام بشكل فعال.

Zoho People

Zoho People

zoho.com

تطبيق Zoho People يساعد في إدارة الموارد البشرية من خلال تبسيط عمليات التوظيف والحضور والأداء والتعلم، ويتيح الوصول عبر الهاتف المحمول.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify هو تطبيق مجاني لتتبع الوقت يساعد الفرق في إدارة الإنتاجية وساعات العمل عبر المشاريع مع إمكانية إنشاء تقارير مخصصة.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة العملاء، التجارة الإلكترونية، المحاسبة، الإنتاج، وإدارة المخزون. يتضمن إصدار المجتمع البرمجيات الحرة.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في أتمتة العمليات الإدارية مثل الرواتب، الحضور، والإجازات، مع توفير تحليلات وإمكانية الوصول عبر الهاتف.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit هو نظام تتبع للمتقدمين مصمم لوكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المرشحين.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase تطبيق لإدارة الفرق الزمنية في الشركات الصغيرة، يوفر جدولة الموظفين، تتبع الوقت، وإدارة كشوف المرتبات.

Insightful

Insightful

insightful.io

إنسايتفول هو برنامج لتحليل القوى العاملة وزيادة الإنتاجية، يساعد على تتبع الأداء وتحسين سير العمل وإدارة الفرق عن بُعد.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR هو برنامج إلكتروني لإدارة الموارد البشرية يساعد المؤسسات في تنظيم بيانات الموظفين وإجراءات التوظيف والمزايا.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.

Deel

Deel

deel.com

DEEL هي منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على توظيف ودفع الموظفين والمقاولين في جميع أنحاء العالم بسلاسة.

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

تتيح لك Softr Studio إنشاء بوابات عمل وأدوات داخلية بسهولة ودون كود، مع دعم تكامل مع Airtable وGoogle Sheets.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

تطبيق When I Work يسهل جدولة العمل وتتبع الوقت والحضور والتواصل بين الشركات وموظفيهم، مع ميزات لتعديل الجداول وتبادل الورديات.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

Netsuite هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يوفر حلولًا لتخطيط الموارد، والعلاقات مع العملاء، وإدارة المخزون والعمليات التجارية.

Sling

Sling

getsling.com

تطبيق Sling هو برنامج لتنظيم الجدول الزمني، تتبع الوقت، والتواصل في الشركات التي يعمل بها الموظفون بنظام الورديات.

Deputy

Deputy

deputy.com

نائبا هو تطبيق لإدارة القوى العاملة، يساعد على جدولة الموظفين، تتبع الوقت، والتواصل، مع أدوات لإدارة أجور الموظفين والتقارير.

Paychex

Paychex

paychex.com

يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.

Personio

Personio

personio.de

بريسونيو هو برنامج شامل لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات في إدارة جميع مراحل دورة حياة الموظف بكفاءة.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff هو تطبيق لتحليل وإدارة العمل، يوفر ميزات لتTracking الوقت، والرواتب، وتحليل الإنتاجية للفرق عن بُعد والمحلية.

Remote

Remote

remote.com

Remote هو حل شامل لإدارة ودفع رواتب الموظفين بدوام كامل والعاملين بعقود حول العالم.

BrightHR

BrightHR

brighthr.com

BrightHR هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يساعد الشركات على تنظيم غياب الموظفين، وتتبع العطلات، وإدارة النفقات، عبر واجهة سهلة الاستخدام.

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

Hotschedules هو تطبيق لجدولة الموظفين في صناعة المطاعم والضيافة، يسهل التواصل وإدارة الجداول بكفاءة على الهواتف المحمولة.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.

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