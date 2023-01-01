WebCatalog
ServiceMinder

ServiceMinder

serviceminder.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ServiceMinder على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ServiceMinder هي منصة لإدارة وتشغيل العلامات التجارية للخدمات المنزلية.

الموقع الإلكتروني: serviceminder.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ServiceMinder. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Porch

Porch

porch.com

Brandlight

Brandlight

brandlight.org

Currys

Currys

currys.co.uk

ShopHQ

ShopHQ

shophq.com

BoldGrid

BoldGrid

boldgrid.com

Handy.com

Handy.com

handy.com

Homey

Homey

homey.app

BQE Core

BQE Core

bqecore.com

Moda

Moda

getmoda.io

Rock Content

Rock Content

rockcontent.com

Home Depot

Home Depot

homedepot.com

Transamerica

Transamerica

transamerica.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية