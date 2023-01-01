WebCatalog
Sendpack Courier

Sendpack Courier

sendpackcourier.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sendpack Courier على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ماذا يمكنك أن تفعل مع sendpack؟ حسابك تسجيل الفروع عنوان ميامي عنوان ميامي 8368 NW 66TH ST MIAMI، FL 33166-2675 ما يمكنك القيام به مع إرسال حزمة حسابك تسجيل الفروع عنوان ميامي 48 ساعة أو أقل أحضر الطرود الخاصة بك إلى جمهورية الدومينيكان في 48 ساعة أو أقل، بعد الاستلام الحزمة في مستودعاتنا.

الموقع الإلكتروني: sendpackcourier.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sendpack Courier. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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