WebCatalog
Runway

Runway

app.runway.team

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Runway على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مراقبة الحركة الجوية لإصدارات هاتفك المحمول. ضع إصداراتك على الطيار الآلي وحافظ على مزامنة الفريق بأكمله طوال الوقت.

الموقع الإلكتروني: runway.team

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Runway. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

OneCal

OneCal

app.onecal.io

Backlog

Backlog

backlog.com

Hireet

Hireet

app.hireet.com

SyncSpider

SyncSpider

app.syncspider.co

Geekbot

Geekbot

api.geekbot.com

Tastyworks

Tastyworks

tastyworks.com

CHARMA

CHARMA

app.charma.com

DocSales

DocSales

web.docsales.com

Caflou

Caflou

app.caflou.com

Intelimotor

Intelimotor

app.intelimotor.com

9Hits

9Hits

panel.9hits.com

Aviator

Aviator

app.aviator.co

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية