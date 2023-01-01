WebCatalog
Route for Merchants

Route for Merchants

dashboard.route.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Route for Merchants على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعمل مجموعة منتجات ما بعد الشراء المتصلة من Route على تمكين العلامات التجارية من رفع مستوى تجربة عملائها دون عناء.

الموقع الإلكتروني: route.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Route for Merchants. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Flowspace

Flowspace

app.flow.space

Rock Content

Rock Content

app.rockcontent.com

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Crowdfire

Crowdfire

crowdfireapp.com

Qualtrics

Qualtrics

login.qualtrics.com

FullContact

FullContact

platform.fullcontact.com

NilearOS

NilearOS

nilear.com

Chatmeter

Chatmeter

live.chatmeter.com

Appbot

Appbot

app.appbot.co

Adobe Analytics

Adobe Analytics

business.adobe.com

Amperity

Amperity

login.amperity.com

Dixa

Dixa

dixa.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية