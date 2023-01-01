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Resound

Resound

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الموقع الإلكتروني: resound.fm

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Resound على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

محرر البودكاست AI للمبدعين - استرجع وقتك من خلال أتمتة عملية ما بعد الإنتاج. يعد تحرير البودكاست أمرًا صعبًا للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً. تتمثل مهمة Resound في أتمتة تحرير البودكاست حتى تتمكن من التعديل في دقائق، وليس ساعات.

الموقع الإلكتروني: resound.fm

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Resound. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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