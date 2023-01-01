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ResDiary

ResDiary

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الموقع الإلكتروني: resdiary.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ResDiary على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على كل ما تحتاجه الحانة الصغيرة المزدحمة باستخدام ResDiary، بدءًا من الحجوزات عبر الإنترنت وإدارة الطاولات والمزيد. تبسيط عملياتك وتنمية أعمالك.

الموقع الإلكتروني: resdiary.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ResDiary. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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