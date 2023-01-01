أنشئ أنماطًا سلسة تناسب أسلوبك باستخدام أداة الأنماط القوية هذه: سهلة بشكل فريد وممتعة إلى ما لا نهاية.

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