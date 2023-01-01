WebCatalog
WaveBasis

WaveBasis

app.wavebasis.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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WaveBasis عبارة عن منصة برمجية على شبكة الإنترنت للتحليل الفني والكشف التلقائي عن أنماط موجات إليوت. إنها تتميز بمجموعة مبتكرة من الأدوات الحصرية، المصممة خصيصًا لمحللي الموجات والمتداولين، وتتميز بمحرك متطور للتعرف على الأنماط لتحديد الاحتمالية العالية وأعداد موجات إليوت الصالحة تلقائيًا. تساعد أدواتنا الذكية الفريدة وماسحة Wave Count القوية على تحديد فرص التداول المحتملة منخفضة المخاطر، وفتح مفاتيح إدارة المخاطر القائمة على أنماط الأسعار، كل ذلك في الوقت الفعلي. سواء كنت تحسب الموجات يدويًا، أو تعتمد على أتمتة عد الموجات، لم يكن استغلال قوة موجات إليوت في تداولك أسرع أو أسهل من أي وقت مضى... كل ذلك من خلال رسوم بيانية احترافية حائزة على جوائز.

الموقع الإلكتروني: wavebasis.com

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