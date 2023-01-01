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Refiner

Refiner

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الموقع الإلكتروني: refiner.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Refiner على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اجمع رؤى قابلة للتنفيذ من مستخدمي SaaS لديك من خلال استطلاعات صغيرة بسيطة وجميلة. يساعدك Refiner على فهم من هم المستخدمون حقًا وكيف يمكنك مساعدتهم على النجاح.

الموقع الإلكتروني: refiner.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Refiner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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