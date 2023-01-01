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LiveIntent

LiveIntent

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: liveintent.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LiveIntent على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

كن شريكًا مع الأشخاص الذين يفهمون أهدافك ويعرفون كيفية الوصول إليها. فكر خارج البريد الوارد واكتشف جميع الطرق المبتكرة التي يمكن أن يساعدك بها البريد الإلكتروني في تنمية أعمالك، بدءًا من الاستفادة من بيانات الطرف الأول لجذب العملاء الجدد والحاليين إلى زيادة إيراداتك عبر البريد الإلكتروني والويب.

الموقع الإلكتروني: liveintent.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LiveIntent. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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