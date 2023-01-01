Read Along هو تطبيق قراءة مجاني يساعد الأطفال على قضاء وقت ممتع أثناء تعلمهم القراءة. يحتوي تطبيق Read Along على صديق قراءة داخل التطبيق يستمع إلى طفلك الصغير وهو يقرأ بصوت عالٍ، ويقدم المساعدة عندما يواجه صعوبة ويكافئه بالنجوم عندما يقوم بعمل جيد - ويرشده أثناء تقدمه. إنه يعمل بشكل أفضل للأطفال الذين لديهم بالفعل بعض المعرفة الأساسية بالأبجدية.

الموقع الإلكتروني: readalong.google.com

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