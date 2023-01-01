WebCatalog
Read Along

Read Along

readalong.google.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Read Along على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Read Along هو تطبيق قراءة مجاني يساعد الأطفال على قضاء وقت ممتع أثناء تعلمهم القراءة. يحتوي تطبيق Read Along على صديق قراءة داخل التطبيق يستمع إلى طفلك الصغير وهو يقرأ بصوت عالٍ، ويقدم المساعدة عندما يواجه صعوبة ويكافئه بالنجوم عندما يقوم بعمل جيد - ويرشده أثناء تقدمه. إنه يعمل بشكل أفضل للأطفال الذين لديهم بالفعل بعض المعرفة الأساسية بالأبجدية.

الموقع الإلكتروني: readalong.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Read Along. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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