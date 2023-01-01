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ProCyclingStats

ProCyclingStats

procyclingstats.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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ابحث عن نتائج أفضل متسابقي الدراجات مثل Tadej Pogacar وRemco Evenepoel وMathieu van der Poel. إحصائيات تفصيلية حول سباق فرنسا للدراجات وجيرو ديتاليا والكلاسيكيات مثل Paris-Roubaix أو Tour of Flanders.

الموقع الإلكتروني: procyclingstats.com

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