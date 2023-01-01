نحن نقدم أفضل خيمة ساخنة مع مقبس الموقد ومواقد خيمة التيتانيوم لمغامرة التخييم. تحتوي جميع الخيام الساخنة المصنوعة من قماش أكسفورد والقماش على مقبس مدخنة مقاوم للحريق، مما يتيح للمخيمين طهي وجبات الطعام في الهواء الطلق أو الحفاظ على الدفء في الطقس البارد. شحن مجاني ودفع آمن وضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا.

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