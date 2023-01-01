WebCatalog
Pomoly

Pomoly

pomoly.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pomoly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نحن نقدم أفضل خيمة ساخنة مع مقبس الموقد ومواقد خيمة التيتانيوم لمغامرة التخييم. تحتوي جميع الخيام الساخنة المصنوعة من قماش أكسفورد والقماش على مقبس مدخنة مقاوم للحريق، مما يتيح للمخيمين طهي وجبات الطعام في الهواء الطلق أو الحفاظ على الدفء في الطقس البارد. شحن مجاني ودفع آمن وضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا.

الموقع الإلكتروني: pomoly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pomoly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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