قاعدة بيانات Pokémon هي مصدر المعلومات والوسائط المتعددة لألعاب Pokémon.

الموقع الإلكتروني: pokemondb.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pokémon Database. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.