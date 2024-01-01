Podtail

Podtail

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الموقع الإلكتروني: podtail.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Podtail على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استمع إلى أحدث الحلقات من ملفات البودكاست المفضلة لديك ✓ مجاني تمامًا ✓ لا يلزم وجود تطبيق ✓ كمبيوتر أو هاتف

الموقع الإلكتروني: podtail.com

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