PlanRadar

PlanRadar

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الموقع الإلكتروني: planradar.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PlanRadar على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PlanRadar هي منصة SaaS رقمية حائزة على جوائز للتوثيق وإدارة المهام والاتصالات في مشاريع البناء والعقارات. نعمل في جميع أنحاء العالم، حاليًا في أكثر من 75 سوقًا. نحن نخدم جميع الأسواق في مجال العقارات والبناء، ونضيف قيمة إلى كل شخص مشارك في دورة حياة المبنى، من المقاولين والمهندسين إلى مديري العقارات وأصحابها. تعمل منصتنا على رقمنة جميع العمليات والاتصالات اليومية، مما يتيح توفير الوقت وتوفير التكاليف والسماح بإكمال المشاريع بجودة أعلى. نساعد المحترفين كل يوم على تعزيز الكفاءات وزيادة نجاح مشاريعهم من خلال تبسيط طريقة عملهم وتوفير الوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات المشروع القيمة. اليوم، هناك أكثر من 120.000 مستخدم للمنصة يتمتعون بتوفير كبير في التكلفة والوقت بمساعدة PlanRadar. يتوفر PlanRadar حاليًا بـ 20 لغة، ويمكن استخدامه عبر جميع أجهزة IOS، وWindows، وAndroid.

الموقع الإلكتروني: planradar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PlanRadar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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