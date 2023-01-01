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Planfix

Planfix

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الموقع الإلكتروني: planfix.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Planfix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد Planfix في تنظيم العمل التعاوني للأشخاص وإدارته. يستخدم عملاؤنا Planfix كإدارة علاقات العملاء وغرفة التحكم ونظام الدعم الفني، وإدارة الشركات بمساعدتها، وإعطاء المهام والتحكم فيها، وإدارة أنشطة المشروع، ومحاسبة المصدر والتخطيط المالي.

الموقع الإلكتروني: planfix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Planfix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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