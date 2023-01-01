يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Planfix على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يساعد Planfix في تنظيم العمل التعاوني للأشخاص وإدارته. يستخدم عملاؤنا Planfix كإدارة علاقات العملاء وغرفة التحكم ونظام الدعم الفني، وإدارة الشركات بمساعدتها، وإعطاء المهام والتحكم فيها، وإدارة أنشطة المشروع، ومحاسبة المصدر والتخطيط المالي.

الموقع الإلكتروني: planfix.com

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