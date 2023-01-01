WebCatalog
PKS Partner

PKS Partner

pkspartner.rs

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PKS Partner على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

معيار المعلومات التجارية في صربيا. بيانات كاملة عن جميع الشركات المسجلة في صربيا، مترجمة إلى أداة تساعدك على تقليل المخاطر على الفور في عملية صنع القرار واكتشاف فرص عمل جديدة كل يوم.

الموقع الإلكتروني: pkspartner.rs

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PKS Partner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

BBC srpskom

BBC srpskom

bbc.com

Contabilizei

Contabilizei

contabilizei.com.br

TVN24

TVN24

tvn24.pl

SAPO Cinema

SAPO Cinema

sapo.pt

Lidl Srbija

Lidl Srbija

lidl.rs

Decathlon Србија

Decathlon Србија

decathlon.rs

Avaz

Avaz

avaz.ba

OTOMOTO

OTOMOTO

otomoto.pl

PHC GO

PHC GO

phcgo.net

Nubank

Nubank

nubank.com.br

SAFTonline

SAFTonline

saftonline.pt

Rocketseat

Rocketseat

rocketseat.com.br

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية