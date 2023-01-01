Lidl Srbija

WE ARE LIDL - سلسلة البيع بالتجزئة رقم 1 في أوروبا، مع اتجاه نمو ديناميكي. تضم شبكة Lidl في 32 دولة أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية 11550 متجرًا حديثًا للتخفيضات ويعمل بها 341000 شخص. ليدل صربيا مؤسسة ليدل وشركاه KG هي سلسلة متاجر بيع بالتجزئة دولية بأسعار مخفضة تدير أكثر من 11000 متجرًا في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: lidl.rs

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