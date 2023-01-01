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Pixly.app

Pixly.app

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الموقع الإلكتروني: pixly.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pixly.app على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنشئ صورًا احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي من صورة شخصية واحدة فقط - 📸 أنشئ صورًا واقعية لنفسك باستخدام الذكاء الاصطناعي - 👗/👔 حدد مظهرك وتسريحة شعرك وجسمك وملابسك والمزيد - 🎨 اختر من بين الأنماط المحددة مسبقًا أو أنشئ أنماطًا خاصة بك - 🆓 جرب مجاناً وشاهد النتائج أولاً

الموقع الإلكتروني: pixly.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pixly.app. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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