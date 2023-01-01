Pixly.app
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الموقع الإلكتروني: pixly.app
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pixly.app على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أنشئ صورًا احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي من صورة شخصية واحدة فقط - 📸 أنشئ صورًا واقعية لنفسك باستخدام الذكاء الاصطناعي - 👗/👔 حدد مظهرك وتسريحة شعرك وجسمك وملابسك والمزيد - 🎨 اختر من بين الأنماط المحددة مسبقًا أو أنشئ أنماطًا خاصة بك - 🆓 جرب مجاناً وشاهد النتائج أولاً
الموقع الإلكتروني: pixly.app
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