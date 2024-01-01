Pixie

Pixie

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: trypixie.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pixie على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pixie is a Webflow CMS image optimizer. It's designed to enhance your site's performance by optimizing your images for speed without compromising on quality. Pixie can optimize images across your Webflow CMS image gallery, CMS images, eCommerce product images, and eCommerce product-related images. Pixie works by allowing you to select the image fields you want to optimize in your CMS, connect your Webflow accounts, and then resize your images if necessary.

الموقع الإلكتروني: trypixie.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pixie. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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