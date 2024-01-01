Optily عبارة عن منصة متخصصة في تحسين الصور وتحويلها لمواقع الويب التي تعمل بنظام Webflow. تتضمن بعض النقاط الرئيسية حول Optily ما يلي: * التحسين التلقائي للصور: يتصل بشكل مباشر بموقع Webflow الخاص بالمستخدم ويضغط الصور ويحسنها تلقائيًا داخل Webflow CMS، مما يقلل أحجام الملفات بنسبة تصل إلى 80% دون فقدان الجودة. * تحويل WebP: يمكن لـ Optily تحويل صور JPG وPNG تلقائيًا إلى تنسيق WebP، وهو تنسيق صور حديث أكثر كفاءة يوفر مزيدًا من التخفيضات في حجم الملف. * الدعم الميداني المتقدم: يمكنه تحسين الصور عبر مجالات Webflow CMS المختلفة، بما في ذلك حقول الصور وحقول المعرض وحقول النص المنسق وصور منتجات التجارة الإلكترونية. * التكامل السلس: يتكامل النظام الأساسي مباشرة مع Webflow من خلال المصادقة، مما يسمح للمستخدمين بإدارة تحسين الصورة مباشرة من لوحة تحكم Webflow الخاصة بهم. * النسخ الاحتياطي والاستعادة: يوفر بشكل مثالي القدرة على نسخ الصور احتياطيًا قبل التحسين واستعادتها إذا لزم الأمر، مما يضمن احتفاظ المصممين والمطورين بالتحكم الكامل. * موثوق به من قبل أكثر من 3500 شركة: وفقًا لموقع الويب، يتم استخدام Optily من قبل أكثر من 3500 شركة Webflow لتحسين صور مواقع الويب الخاصة بها وتحسين الأداء. تقدم المنصة نموذج اشتراك مدفوع يبدأ من 29.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا مقابل 1000 صورة، مما يجعلها في متناول كل من المبدعين الأفراد والوكالات التي تعمل مع مواقع Webflow. تضع نفسها بشكل مثالي كحل مخصص لتحسين صور Webflow، مما يساعد المستخدمين على إطلاق الإمكانات الكاملة لمواقع Webflow الخاصة بهم من خلال أوقات تحميل أسرع وتجربة مستخدم محسنة.

الموقع الإلكتروني: optily.co

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