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CompressImage.io

CompressImage.io

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الموقع الإلكتروني: compressimage.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CompressImage.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ضغط الصور اون لاين قم بضغط صور JPG وPNG بسرعة الضوء باستخدام ضاغط الصور المعتمد على المتصفح. خاص، يعمل دون اتصال بالإنترنت، بلا حدود، بصمة كربونية منخفضة.

الموقع الإلكتروني: compressimage.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CompressImage.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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